Mavrikiy qirg‘oqlari yaqinida 18 metr chuqurlikdan Qur’on topildi (video)

·0·Dunyo
Mavrikiy qirg‘oqlari yaqinida 18 metr chuqurlikdan Qur’on topildi (video)

Janubiy afrikalik dayver va fotograf Ien Xaggerti Mavrikiy qirg‘oqlari yaqinida, okean sathidan taxminan 18 metr chuqurlikda Qur’on nusxasini topgan. Bu haqda MM News xabar berdi.

Hodisa 2023 yil aprelida sodir bo‘lgan. Xaggerti navbatdagi sho‘ng‘ish vaqtida dengiz tubida ochiq holda yotgan kitobga duch kelgan. U dastlab uni jurnal deb o‘ylagan, biroq keyinchalik kitob Qur’on nusxasi ekanini aniqlagan.

Tarqalgan videoda Qur’onning dengiz tubida ochiq holatda yotgani ko‘rinadi. Ayrim manbalarda ochiq sahifalarda «A’rof» surasining Nuh payg‘ambar va uning qavmi haqidagi oyatlari ko‘ringani qayd etilgan.

Xaggertining o‘zi Qur’onning dengiz tubiga qanday tushib qolgani yoki u yerda qancha vaqt yotganini bilmaganini aytgan. U kitobni topgan holicha qoldirgan. Oradan bir hafta o‘tib, ayni joyga qaytganida esa Qur’on u yerda bo‘lmagan.

Hodisa aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan. Biroq Qur’onning dengiz tubida qancha vaqt bo‘lgani va u yerga qanday tushib qolgani hozirgacha aniq ma’lum emas.

Ien XaggertiMavrikiyQur’onMavrikiy daryo tubi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gretsiyada minglab qushlar osmonni egalladi: ko‘prik ustida noyob manzara (video)Gretsiyada minglab qushlar osmonni egalladi: ko‘prik ustida noyob manzara (video)Bugun, 11:43Shri-Lankada 572 kishining skeleti topildi: bu qoldiqlar kimlarga tegishli va ular qanday sharoitda halok bo‘lgan?Shri-Lankada 572 kishining skeleti topildi: bu qoldiqlar kimlarga tegishli va ular qanday sharoitda halok bo‘lgan?Bugun, 11:29Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)Bugun, 10:47Bir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradiBir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradiBugun, 09:38Dunyodagi eng yaxshi mehmonxona qaysi ekani aniqlandiDunyodagi eng yaxshi mehmonxona qaysi ekani aniqlandiBugun, 09:27Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?Bugun, 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?