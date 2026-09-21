Gaz plitasini balkonga ko‘chirganlar 8,8 mln so‘mgacha jarima to‘lashi mumkin

·39·Jamiyat
Gaz plitasini balkonga ko‘chirganlar 8,8 mln so‘mgacha jarima to‘lashi mumkin

Kvartirada gaz plitasining joyini o‘zboshimchalik bilan o‘zgartirish oddiy ta’mirlash masalasi emas. Ayniqsa, plitani balkonga yoki hujjatlarda ko‘rsatilmagan boshqa joyga ko‘chirish qonuniy muammolarga sabab bo‘lishi mumkin.

Ruxsatsiz gaz plitasini boshqa joyga o‘rnatish holati aniqlansa, 6,6 million so‘mdan 8,8 million so‘mgacha jarima qo‘llanishi mumkin.

Muhim: gaz plitasining joylashuvini o‘zgartirishdan oldin tegishli tartibda ruxsat olish zarur.

Muammo faqat gaz plitasini ko‘chirgan odam bilan tugamasligi mumkin. Masalan, kvartiraning avvalgi egasi plitani ruxsatsiz balkonga yoki boshqa joyga o‘rnatgan bo‘lsa, keyinchalik uy-joyni sotib olgan yangi mulkdor ham noqulay vaziyatga tushib qolishi mumkin. Shu sababli kvartira xarid qilishdan oldin:

-gaz plitasining hujjatlarda ko‘rsatilgan joyini tekshirish;

-amaldagi joylashuvi bilan hujjatlardagi ma’lumotlarni solishtirish;

-gaz jihozlari o‘zboshimchalik bilan ko‘chirilmaganiga ishonch hosil qilish muhim.

Gaz plitasini qulayroq joyga ko‘chirish oddiy yechimdek ko‘rinsa-da, ruxsatsiz amalga oshirilgan o‘zgarish keyinchalik jarimaga va qo‘shimcha muammolarga olib kelishi mumkin.

gaz plitasini ko‘chirishro‘xsatsiz gaz plitasijarimaqo‘yish huquqiy muammolar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandiTungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandiBugun, 12:11Toshkent ko‘chalarida yangi tartib: velosiped va samokatlar uchun maxsus yo‘laklar paydo bo‘ldiToshkent ko‘chalarida yangi tartib: velosiped va samokatlar uchun maxsus yo‘laklar paydo bo‘ldiBugun, 11:24Sud kursisida: Toshkent shahar soliq boshqarmasining sobiq boshlig‘i nimalarda ayblanmoqda?Sud kursisida: Toshkent shahar soliq boshqarmasining sobiq boshlig‘i nimalarda ayblanmoqda?Bugun, 09:0475 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldiKecha, 23:56«Chorsudagi Habib Nurmagomedov»: Ahad Qayum shov-shuvli qiyofadoshni topdi (video)«Chorsudagi Habib Nurmagomedov»: Ahad Qayum shov-shuvli qiyofadoshni topdi (video)Kecha, 20:02Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildiChorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildiKecha, 19:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi