Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildi

·2·Texno
Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildi

Yaqinda ommaga eʼlon qilingan Honor 600 Elite 5G smartfoni zamonaviy texnologiyalar bozorida oʻzining oʻta chidamli xususiyatlari va ulkan akkumulyatori bilan jiddiy eʼtiborni tortmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma ekstremal sharoitlarga bardosh berishga moʻljallangan boʻlib, foydalanuvchilarga uzoq yillar davomida barqaror xizmat koʻrsatishi kutilmoqda. Yangi gadjet oʻzining texnik imkoniyatlari hamda mustahkamligi bilan sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taʼsirchan avtonomiya va texnik imkoniyatlar

Smartfonning eng asosiy ustunliklaridan biri bu uning 8100 mAch sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. U Honor SuperCharge 45 W quvvat olish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma -30°C dan 50°C gacha boʻlgan harorat oraligʻida bemalol ishlay oladi. Shuningdek, Honor kompaniyasi ushbu model olti yil davomida oʻz unumdorligini yoʻqotmasdan xizmat qilishini va yuqori samaradorlikni saqlab qolishini kafolatlaydi.

Qurilmaning old panelida 6,87 dyuymli TFT LCD displey joylashgan boʻlib, u 1592 x 720 piksel ruxsatga ega. Ekran 120 Hz yangilanish chastotasini va 1020 nitgacha boʻlgan yuqori yorqinlikni (HBM) taʼminlaydi. Ishlash jarayoniga Snapdragon 4 Gen 4 chipseti masʼul boʻlib, u 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotira bilan jihozlangan. Honor RAM Turbo texnologiyasi hisobiga qoʻshimcha 16 GB gacha virtual operativ xotirani qoʻshish imkoni mavjud.

Sunʼiy intellekt va zamonaviy funksiyalar

Smartfon Android 16 bazasidagi MagicOS 10.0 operatsion tizimida ishlaydi. Tasvirga olish uchun 108 megapikselli asosiy kamera (f/1.75 diafragma) va qoʻshimcha datchik oʻrnatilgan. Selfi ixlosmandlari uchun esa 5 megapikselli old kamera taqdim etilgan. AI 2.0 texnologiyasi suratlarni videoga aylantirish imkonini bersa, maxsus AI Button tugmasi AI Summary, AI Writing, Circle to Search hamda AI Memory kabi funksiyalarga tezkor kirishni taʼminlaydi.

Aloqa imkoniyatlari qatoriga 5G, 4G LTE, ikkita Nano SIM-karta, ikki diapazonli Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-C porti va qizigʻi shundaki, 3,5 mm naushnik uchun moʻljallangan razʼem kiradi. Shuningdek, model yon qismga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri va ovozni kuchaytiruvchi ikki karrali dinamiklar bilan boyitilgan.

Favqulodda chidamlilik va suvga bardoshlilik

Qurilmaning mustahkamligi eng yuqori talablar asosida sinovdan oʻtkazilgan. ixbt.com xabar qilishicha, smartfon IP68, IP69 va IP69K darajasidagi himoya standartlariga javob beradi. Honor kompaniyasi uning 85°C gacha boʻlgan suv haroratiga bardosh berishi va 10 000 ta suv taʼsiri siklidan muvaffaqiyatli oʻtganini maʼlum qildi. SGS sertifikati esa qurilmaning tushish va ezilishlarga chidamliligini tasdiqlaydi. Laboratoriya sinovlarida smartfon 2,5 metr balandlikdan qulashlarga ham dosh bergani qayd etilgan.

HonorSmartfonAndroidTexnologiyaGadjet
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyatorOnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyatorBugun, 11:28Apple iPhone 20 Pro dizaynini oʻzgartiradi va toʻrt tomoni egilgan ekranni sinovdan oʻtkazmoqdaApple iPhone 20 Pro dizaynini oʻzgartiradi va toʻrt tomoni egilgan ekranni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 10:23Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdiBugun, 08:25Samsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildiSamsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildiBugun, 02:25Kremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildiKremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildiKecha, 23:57Samsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdiSamsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdiKecha, 23:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi