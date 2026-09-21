Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildi
Yaqinda ommaga eʼlon qilingan Honor 600 Elite 5G smartfoni zamonaviy texnologiyalar bozorida oʻzining oʻta chidamli xususiyatlari va ulkan akkumulyatori bilan jiddiy eʼtiborni tortmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma ekstremal sharoitlarga bardosh berishga moʻljallangan boʻlib, foydalanuvchilarga uzoq yillar davomida barqaror xizmat koʻrsatishi kutilmoqda. Yangi gadjet oʻzining texnik imkoniyatlari hamda mustahkamligi bilan sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taʼsirchan avtonomiya va texnik imkoniyatlarSmartfonning eng asosiy ustunliklaridan biri bu uning 8100 mAch sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. U Honor SuperCharge 45 W quvvat olish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma -30°C dan 50°C gacha boʻlgan harorat oraligʻida bemalol ishlay oladi. Shuningdek, Honor kompaniyasi ushbu model olti yil davomida oʻz unumdorligini yoʻqotmasdan xizmat qilishini va yuqori samaradorlikni saqlab qolishini kafolatlaydi.
Qurilmaning old panelida 6,87 dyuymli TFT LCD displey joylashgan boʻlib, u 1592 x 720 piksel ruxsatga ega. Ekran 120 Hz yangilanish chastotasini va 1020 nitgacha boʻlgan yuqori yorqinlikni (HBM) taʼminlaydi. Ishlash jarayoniga Snapdragon 4 Gen 4 chipseti masʼul boʻlib, u 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotira bilan jihozlangan. Honor RAM Turbo texnologiyasi hisobiga qoʻshimcha 16 GB gacha virtual operativ xotirani qoʻshish imkoni mavjud.
Sunʼiy intellekt va zamonaviy funksiyalarSmartfon Android 16 bazasidagi MagicOS 10.0 operatsion tizimida ishlaydi. Tasvirga olish uchun 108 megapikselli asosiy kamera (f/1.75 diafragma) va qoʻshimcha datchik oʻrnatilgan. Selfi ixlosmandlari uchun esa 5 megapikselli old kamera taqdim etilgan. AI 2.0 texnologiyasi suratlarni videoga aylantirish imkonini bersa, maxsus AI Button tugmasi AI Summary, AI Writing, Circle to Search hamda AI Memory kabi funksiyalarga tezkor kirishni taʼminlaydi.
Aloqa imkoniyatlari qatoriga 5G, 4G LTE, ikkita Nano SIM-karta, ikki diapazonli Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-C porti va qizigʻi shundaki, 3,5 mm naushnik uchun moʻljallangan razʼem kiradi. Shuningdek, model yon qismga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri va ovozni kuchaytiruvchi ikki karrali dinamiklar bilan boyitilgan.
Izohlar 0
…