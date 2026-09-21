OnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyator
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OnePlus 16 flagmani 9000 mA·ch sig'imli ulkan akkumulyator va 1/1,4 dyuymli 200 megapikselli asosiy kamera sensori bilan jihozlangan.
- Qurilma 165 Gts gacha bo'lgan yangilanish chastotasiga ega tekis OLED-displey, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori va Android 17 operatsion tizimida ishlaydigan ColorOS 17 grafik qobig'i bilan ta'minlangan.
- OnePlus 16 uchta rangda, jumladan, interaktiv «nafas oluvchi» yoritgichga ega Tomorrow Starlight versiyasida sotuvga chiqariladi.
Oneplus kompaniyasi o'zining yangi avlod flagmani — OnePlus 16 smartfonining rasmiy tasvirlari hamda asosiy xususiyatlarini e'lon qildi. Qurilma mobil bozorida o'ta yuqori avtonomiya va ilg'or texnologiyalari bilan ajralib turishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, yangi smartfon uchta o'ziga xos rangda sotuvga chiqariladi: Tomorrow Starlight, Dark Forest va Martian Masterpiece. Ularning orasida Tomorrow Starlight versiyasi o'zining orqa paneliga o'rnatilgan interaktiv «nafas oluvchi» yoritgichi bilan ajralib turadi. Ushbu yorug'lik logotipni hamda korpusga tushirilgan osmon koordinatalarini yoritib beradi.
Tashqi ko'rinishi bo'yicha qurilma kvadrat shaklidagi metall kamera bloki, kuchli yumshatilgan burchaklar va korpus yon tomonida joylashgan alohida sozlanadigan sun'iy intellekt tugmasi bilan jihozlangan. Xaridorlarga xotira hajmi bo'yicha to'rtta konfiguratsiya taklif etiladi: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB va 16 GB / 1 TB.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikSmartfon tekis OLED-displey bilan ta'minlanib, tizimli yangilanish chastotasi 165 Hz gacha yetadi. Maxsus optimallashtirilgan o'yinlarda esa kadrlar chastotasi rekord darajadagi 185 Hz gacha oshishi mumkinligi aytilmoqda.
Qurilmaning apparat asosini kuchli Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori tashkil etadi. Smartfon Android 17 operatsion tizimida ishlaydigan ColorOS 17 grafikli qobig'i boshqaruvi ostida faoliyat yuritadi.
Akkumulyator va kamera tizimiOnePlus 16 modeli ixbt.com xabariga ko'ra, 9000 mA·ch sig'imga ega ulkan akkumulyator bilan jihozlanmoqda. Bu foydalanuvchilarga qurilmadan uzoq vaqt davomida quvvat olmasdan foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, 100 W quvvatga ega simli hamda 50 W quvvatli simsiz quvvat olish texnologiyalari qo'llab-quvvatlanadi.
Asosiy kamera moduli 1/1,4 dyuymli optik formatdagi 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan. Unga qo'shimcha ravishda har biri 50 megapikselli ikkita sensor — o'ta keng burchakli kamera hamda telefoto obyektiv o'rnatilgan.
Qurilmaning rasmiy taqdimoti joriy yilning oktyabr oyiga rejalashtirilgan bo'lib, mobil texnologiyalar ixlosmandlari ushbu flagmanni katta qiziqish bilan kutmoqda.
Izohlar 0
…