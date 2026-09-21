OnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyator

·37·Texno
OnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyator
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • OnePlus 16 flagmani 9000 mA·ch sig'imli ulkan akkumulyator va 1/1,4 dyuymli 200 megapikselli asosiy kamera sensori bilan jihozlangan.
  • Qurilma 165 Gts gacha bo'lgan yangilanish chastotasiga ega tekis OLED-displey, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori va Android 17 operatsion tizimida ishlaydigan ColorOS 17 grafik qobig'i bilan ta'minlangan.
  • OnePlus 16 uchta rangda, jumladan, interaktiv «nafas oluvchi» yoritgichga ega Tomorrow Starlight versiyasida sotuvga chiqariladi.

Oneplus kompaniyasi o'zining yangi avlod flagmani — OnePlus 16 smartfonining rasmiy tasvirlari hamda asosiy xususiyatlarini e'lon qildi. Qurilma mobil bozorida o'ta yuqori avtonomiya va ilg'or texnologiyalari bilan ajralib turishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, yangi smartfon uchta o'ziga xos rangda sotuvga chiqariladi: Tomorrow Starlight, Dark Forest va Martian Masterpiece. Ularning orasida Tomorrow Starlight versiyasi o'zining orqa paneliga o'rnatilgan interaktiv «nafas oluvchi» yoritgichi bilan ajralib turadi. Ushbu yorug'lik logotipni hamda korpusga tushirilgan osmon koordinatalarini yoritib beradi.

Tashqi ko'rinishi bo'yicha qurilma kvadrat shaklidagi metall kamera bloki, kuchli yumshatilgan burchaklar va korpus yon tomonida joylashgan alohida sozlanadigan sun'iy intellekt tugmasi bilan jihozlangan. Xaridorlarga xotira hajmi bo'yicha to'rtta konfiguratsiya taklif etiladi: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB va 16 GB / 1 TB.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Smartfon tekis OLED-displey bilan ta'minlanib, tizimli yangilanish chastotasi 165 Hz gacha yetadi. Maxsus optimallashtirilgan o'yinlarda esa kadrlar chastotasi rekord darajadagi 185 Hz gacha oshishi mumkinligi aytilmoqda.

Qurilmaning apparat asosini kuchli Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori tashkil etadi. Smartfon Android 17 operatsion tizimida ishlaydigan ColorOS 17 grafikli qobig'i boshqaruvi ostida faoliyat yuritadi.

Akkumulyator va kamera tizimi

OnePlus 16 modeli ixbt.com xabariga ko'ra, 9000 mA·ch sig'imga ega ulkan akkumulyator bilan jihozlanmoqda. Bu foydalanuvchilarga qurilmadan uzoq vaqt davomida quvvat olmasdan foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, 100 W quvvatga ega simli hamda 50 W quvvatli simsiz quvvat olish texnologiyalari qo'llab-quvvatlanadi.

Asosiy kamera moduli 1/1,4 dyuymli optik formatdagi 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan. Unga qo'shimcha ravishda har biri 50 megapikselli ikkita sensor — o'ta keng burchakli kamera hamda telefoto obyektiv o'rnatilgan.

Qurilmaning rasmiy taqdimoti joriy yilning oktyabr oyiga rejalashtirilgan bo'lib, mobil texnologiyalar ixlosmandlari ushbu flagmanni katta qiziqish bilan kutmoqda.

OnePlusSmartfonlarSnapdragonMobil texnologiyalarYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiNoyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiBugun, 12:00Apple iPhone 20 Pro dizaynini oʻzgartiradi va toʻrt tomoni egilgan ekranni sinovdan oʻtkazmoqdaApple iPhone 20 Pro dizaynini oʻzgartiradi va toʻrt tomoni egilgan ekranni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 10:23Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdiBugun, 08:25Samsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildiSamsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildiBugun, 02:25Kremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildiKremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildiKecha, 23:57Samsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdiSamsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdiKecha, 23:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi