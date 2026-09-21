Dunyodagi eng yaxshi mehmonxona qaysi ekani aniqlandi

·53·Dunyo
Dunyodagi eng yaxshi mehmonxona qaysi ekani aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rosewood Hong Kong mehmonxonasi ketma-ket ikkinchi yil dunyoning eng yaxshi mehmonxonasi deb topildi va bu reyting tarixida ikki marta g‘olib bo‘lgan birinchi mehmonxona bo‘ldi.
  • Gonkongdagi ushbu 65 qavatli mehmonxona 413 ta xona va 11 ta restoranga ega bo‘lib, ularning orasida Michelin yulduziga ega maskanlar ham bor.
  • 2026 yilgi reytingda Osiyo mehmonxonalari ustunlik qilib, Capella Bangkok 2-o‘rinni, Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River esa 3-o‘rinni egalladi.

Gonkongdagi Rosewood Hong Kong mehmonxonasi Parijda o‘tkazilgan 2026 yilgi dunyoning 50 ta eng yaxshi mehmonxonasi reytingida ketma-ket ikkinchi yil birinchi o‘rinni egalladi. Shu tariqa u mazkur reyting tarixida ikki marta g‘olib bo‘lgan birinchi mehmonxonaga aylandi.

Sim Sha Sui hududida joylashgan 65 qavatli mehmonxona 2024 yilgi reytingda 3-o‘rinni egallagan edi. 2025 yilda esa birinchi o‘ringa ko‘tarilgan. Bu yil ham yuqori pog‘onada qolib, Osiyoning eng yaxshi mehmonxonasi unvonini ham saqlab qoldi.

Mehmonxonada 413 ta xona va 11 ta restoran bor

Rosewood Hong Kong binosining 43 qavatida 413 ta oddiy va luks xona joylashgan. Mehmonxona hududida esa 11 ta restoran ishlaydi.

Ular orasida Michelin yulduziga ega The Legacy House va Chaat, fransuz oshxonasiga ixtisoslashgan Marmo Bistro, shuningdek, Holt's Café kabi mashhur maskanlar bor.

Bino ichida yana ikkita bar faoliyat yuritadi. Ulardan biri — DarkSide 2024 yilda Osiyoning eng yaxshi barlari reytingida 17-o‘rinni egallagan.

Mehmonxonada salomatlik va hordiq chiqarishga ham alohida e’tibor qaratilgan. Bu yerda ko‘p qavatli Asaya spasi, basseyn va maxsus davolanish uchun moslashtirilgan kottejlar mavjud.

Top-3 talikni Osiyo mehmonxonalari egalladi

2026 yilgi reytingda Capella Bangkok mehmonxonasi o‘tgan yilga nisbatan bir pog‘ona yuqorilab, 2-o‘rinni oldi.

Uning yaqinida joylashgan Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River esa 3-o‘rindan joy oldi. Shuningdek, Rosewood brendi eng ko‘p e’tirof etilgan mehmonxonalar tarmog‘i uchun maxsus mukofotni ham qo‘lga kiritdi.

Dunyoning eng yaxshi 10 ta mehmonxonasi

  1. Rosewood Hong Kong — Gonkong

  2. Capella Bangkok — Tailand

  3. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River — Tailand

  4. Atlantis The Royal — Dubay

  5. Passalacqua — Komo ko‘li, Italiya

  6. Rosewood São Paulo — Braziliya

  7. Mandarin Oriental Qianmen — Pekin, Xitoy

  8. Upper House Hong Kong — Gonkong

  9. Chablé Yucatán — Chochola, Meksika

  10. Mandarin Oriental Bangkok — Tailand

Rosewood Hong Kong2026 dunyo mehmonxonasi reytingiCapella BangkokFour Seasons Bangkok
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradiBir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradiBugun, 09:38Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?Bugun, 09:20Fermer ChatGPTda o‘g‘lini o‘ldirish rejasini yozgani uchun hibsga olindiFermer ChatGPTda o‘g‘lini o‘ldirish rejasini yozgani uchun hibsga olindiBugun, 09:11ChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindiChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindiKecha, 23:20Qizlarining ta’limi uchun ona yalangoyoq 3 km yugurdiQizlarining ta’limi uchun ona yalangoyoq 3 km yugurdiKecha, 21:40AQSHda bir bo‘limning 14 nafar hamshirasi bir vaqtda homilador bo‘lganAQSHda bir bo‘limning 14 nafar hamshirasi bir vaqtda homilador bo‘lganKecha, 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?