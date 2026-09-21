Vazira Yunusova qaynonasining fikrini qanday o‘zgartirganini gapirib berdi: “Qaynonam mendan xafa bo‘lgandi”

·31·Madaniyat
Vazira Yunusova qaynonasining fikrini qanday o‘zgartirganini gapirib berdi: “Qaynonam mendan xafa bo‘lgandi”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Aktrisa Vazira Yunusova qaynonasi dastlab uning kelinlik vazifalarini bajarmayotgani haqidagi gap-so‘zlardan xafa bo‘lganini, ammo bir kun davomida o‘zi bilan birga olib yurib, kundalik mashaqqatli hayotini ko‘rsatgach, fikri o‘zgarganini aytib berdi.
  • Yunusova qaynonasini ertalabdan kechgacha o‘zi bilan birga olib yurib, kelin salom, teatr repetitsiyalari va tomoshalarida ishtirok ettirgan.

Aktrisa Vazira Yunusova "Daryo Lifestyle" ko‘rsatuvida qaynonasi dastlab uning kelinlik vazifalarini to‘liq bajarmayotgani haqidagi atrofdagilarning gap-so‘zlaridan xafa bo‘lgani, shundan so‘ng turmush o‘rtog‘iga qaynonasini olib kelishlarini aytgani va qaynonasini bir kun davomida o‘zi bilan birga olib yurishga qaror qilgani haqida aytib berdi.

Aktrisa “Qaynonam mahalladagi ayollarning gaplariga ishonib, mendan xafa bo‘lgan ekanlar. “Kelin xizmat qilmayapti, qo‘ni-qo‘shnilar ham gapiryapti”, degan gaplar yetib borgan.

Shunda turmush o‘rtog‘imga “Oyijonimni olib keling”, dedim. Turmush o‘rtog‘imga ham aytmasdan bir kun qaynanomni o‘zim bilan olib yurdim. O‘sha paytlarda kelin salomlarga chiqardik. Ertalab soat to‘rt-beshda turib, ularni ham kelin salomga olib bordim.

Ikki-uchta kelin salomni o‘tkazib, qaynonamni teatrga olib kelganman. Ularni o‘tqazib qo‘yib, soat birgacha repetitsiya qilganman. Soat birdan keyin challariga ketganmiz. Qaynonam tomosha qilib o‘tirganlar, men esa challarini o‘tkazib, yana teatrga qaytib kelganman. Qaynonam spektakl tomosha qilib o‘tirganlar, men esa sahnada rol ijro etganman.

U yerdan chiqqach, kechqurun ayollar bazmiga borib, uni ham o‘tkazib, keyin uyga qaytganmiz. Qaynonam uyda dam olayotgan bir paytda men bolalarim va turmush o‘rtog‘im uchun kechki ovqat tayyorladim. Uylarni supurdim, kirlarni qo‘lda yuvdim. Ularni yoydim, hamma joyni tozalab, kiyimlarni dazmolladim.

Turmush o‘rtog‘im va bolalarimning ishlarini qilib bo‘lgach, atigi ikki-uch soat uxladim. Ertalab yana kunim boshlandi.

Shunda qaynonamga: “Oyi, yuring, kelin salomga”, deganimda: “Bo‘ldi, bo‘ldi, bolam. Siz borib kelavering. Men sizning hayotingizni tushundim”, dedilar.

Keyin qo‘llarini ochib: “Bolamni sizga topshirdim. Sizlarni Allohga topshirdim”, deb duo qildilar. “O‘singlar, bolam bilan baxtli hayot kechiringlar”, dedilar. Shundan keyin meni tushunib, rahmat aytdilar”, — deya hikoya qildi Vazira Yunusova.

Vazira YunusovaDaryo LifestyleQaynonaTeatr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!Bugun, 15:12«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqda«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqdaBugun, 14:53Shahzoda Muhammedova nega o‘zi yaratgan libosiga ulkan bantik taqdi? Ko‘pchilik qiziqtirgan savolga javob berdiShahzoda Muhammedova nega o‘zi yaratgan libosiga ulkan bantik taqdi? Ko‘pchilik qiziqtirgan savolga javob berdiBugun, 14:39Huvaydo Jumayeva ilk gonorari va san’atdagi “raqobatchilari” haqida gapirdiHuvaydo Jumayeva ilk gonorari va san’atdagi “raqobatchilari” haqida gapirdiBugun, 13:01Zebo Navro‘zova qaynonalarga murojaat qildi: “Kelinni avaylash kerak” (video)Zebo Navro‘zova qaynonalarga murojaat qildi: “Kelinni avaylash kerak” (video)Bugun, 11:36Huvaydo Jumayeva birinchi gonorarini nimaga sarflagan va hozirgi kundagi "raqib" san’atkorlari kimlar?Huvaydo Jumayeva birinchi gonorarini nimaga sarflagan va hozirgi kundagi "raqib" san’atkorlari kimlar?Bugun, 11:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh