Huawei kompaniyasi HarmonyOS boshqaruvidagi ilk stol kompyuterini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei kompaniyasi HarmonyOS operatsion tizimida ishlaydigan ilk HM650 nomli stol kompyuterini taqdim etdi.
- Ushbu qurilma yirik korporativ segment va ofis muhiti uchun moʻljallangan boʻlib, sentabr oyida savdoga chiqarilishi kutilmoqda.
- HM650 kompyuteri ilgʻor sunʼiy intellekt vositalari bilan jihozlangan va xavfsizlik boʻyicha ikkinchi darajali sertifikatlashdan oʻtgan.
Huawei kompaniyasi oʻzining Huawei Connect 2026 konferensiyasida HarmonyOS operatsion tizimida ishlaydigan ilk HM650 nomli stol kompyuterini omadli tarzda namoyish etdi. Mazkur qurilma yirik korporativ segment va ofis muhiti uchun moʻljallangan boʻlib, zamonaviy texnologiyalar bozorida muhim qadam sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi HM650 kompyuterining rasmiy savdoga chiqarilishi shu yilning sentabr oyiga moʻljallangan. Kompaniya ushbu mahsulotni kundalik ofis vazifalari va murakkab korporativ jarayonlar uchun yuqori unumdorlikka ega yechim sifatida taqdim etmoqda.
Sunʼiy intellekt imkoniyatlariQurilma HarmonyOS V1.0 operatsion tizimida ishlaydi hamda xavfsizlik va ishonchlilik boʻyicha ikkinchi darajali sertifikatlash jarayonidan muvaffaqiyatli oʻtdi. Tizimga axborotni qayta ishlash, zarur bilimlarni qidirish, kontent yaratish va maʼlumotlar bilan ishlash tezligini oshirishga moʻljallangan ilgʻor sunʼiy intellekt vositalari chuqur integratsiya qilingan.
Shuningdek, Huawei yirik til modellari va mustahkam tizimli xavfsizlik mexanizmlari yordamida maxfiy maʼlumotlarni himoya qilishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Korporativ mijozlar uchun esa ish maydonlarini raqamli tarzda boʻlish, qurilmalar hamda ilovalarni markazlashgan holda boshqarish imkoniyatlari yaratilgan.
Ekotizim va avtomatlashtirishIshlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, yangi shaxsiy kompyuter tarmoqqa ulangandan soʻng barcha zarur ilovalar va xavfsizlik siyosatlari avtomatik tarzda sozlanadi. Bu esa yirik korxonalarda IT-infratuzilmani boshqarish ishlarini sezilarli darajada yengillashtiradi.
Hozirgi kunda HarmonyOS ekotizimi 50 000 dan ortiq ilovalarni oʻz ichiga oladi. Ulardan qariyb 19 000 tasi aynan ushbu platforma uchun maxsus yaratilgan boʻlib, qolganlari esa 3300 dan ortiq turli xizmatlar bilan toʻliq mos keladi.
Izohlar 0
…