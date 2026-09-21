Huawei kompaniyasi HarmonyOS boshqaruvidagi ilk stol kompyuterini taqdim etdi

·35·Texno
Huawei kompaniyasi HarmonyOS boshqaruvidagi ilk stol kompyuterini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei kompaniyasi HarmonyOS operatsion tizimida ishlaydigan ilk HM650 nomli stol kompyuterini taqdim etdi.
  • Ushbu qurilma yirik korporativ segment va ofis muhiti uchun moʻljallangan boʻlib, sentabr oyida savdoga chiqarilishi kutilmoqda.
  • HM650 kompyuteri ilgʻor sunʼiy intellekt vositalari bilan jihozlangan va xavfsizlik boʻyicha ikkinchi darajali sertifikatlashdan oʻtgan.

Huawei kompaniyasi oʻzining Huawei Connect 2026 konferensiyasida HarmonyOS operatsion tizimida ishlaydigan ilk HM650 nomli stol kompyuterini omadli tarzda namoyish etdi. Mazkur qurilma yirik korporativ segment va ofis muhiti uchun moʻljallangan boʻlib, zamonaviy texnologiyalar bozorida muhim qadam sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi HM650 kompyuterining rasmiy savdoga chiqarilishi shu yilning sentabr oyiga moʻljallangan. Kompaniya ushbu mahsulotni kundalik ofis vazifalari va murakkab korporativ jarayonlar uchun yuqori unumdorlikka ega yechim sifatida taqdim etmoqda.

Sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Qurilma HarmonyOS V1.0 operatsion tizimida ishlaydi hamda xavfsizlik va ishonchlilik boʻyicha ikkinchi darajali sertifikatlash jarayonidan muvaffaqiyatli oʻtdi. Tizimga axborotni qayta ishlash, zarur bilimlarni qidirish, kontent yaratish va maʼlumotlar bilan ishlash tezligini oshirishga moʻljallangan ilgʻor sunʼiy intellekt vositalari chuqur integratsiya qilingan.

Shuningdek, Huawei yirik til modellari va mustahkam tizimli xavfsizlik mexanizmlari yordamida maxfiy maʼlumotlarni himoya qilishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Korporativ mijozlar uchun esa ish maydonlarini raqamli tarzda boʻlish, qurilmalar hamda ilovalarni markazlashgan holda boshqarish imkoniyatlari yaratilgan.

Ekotizim va avtomatlashtirish

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, yangi shaxsiy kompyuter tarmoqqa ulangandan soʻng barcha zarur ilovalar va xavfsizlik siyosatlari avtomatik tarzda sozlanadi. Bu esa yirik korxonalarda IT-infratuzilmani boshqarish ishlarini sezilarli darajada yengillashtiradi.

Hozirgi kunda HarmonyOS ekotizimi 50 000 dan ortiq ilovalarni oʻz ichiga oladi. Ulardan qariyb 19 000 tasi aynan ushbu platforma uchun maxsus yaratilgan boʻlib, qolganlari esa 3300 dan ortiq turli xizmatlar bilan toʻliq mos keladi.

HuaweiHarmonyOSHM650Stol kompyuteriTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandiiPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandiBugun, 13:51Xiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardiXiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardiBugun, 12:58iPhone 18 Pro toʻliq desmont qilindi: iFixit bahosi va asosiy yangiliklariPhone 18 Pro toʻliq desmont qilindi: iFixit bahosi va asosiy yangiliklarBugun, 12:23Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiNoyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiBugun, 12:00OnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyatorOnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyatorBugun, 11:28Apple iPhone 20 Pro dizaynini oʻzgartiradi va toʻrt tomoni egilgan ekranni sinovdan oʻtkazmoqdaApple iPhone 20 Pro dizaynini oʻzgartiradi va toʻrt tomoni egilgan ekranni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 10:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi