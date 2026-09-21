Surxondaryoda chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan talaba 6 yilga qamaldi

·31·Jamiyat
Surxondaryoda chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan talaba 6 yilga qamaldi

Surxondaryo viloyatining Termiz tumanida universitet talabasi to‘rt kunlik o‘g‘lini 1 500 dollarga sotmoqchi bo‘lgani uchun olti yilga ozodlikdan mahrum qilindi.

Sud hujjatlariga ko‘ra, 2002 yilda tug‘ilgan S.J. 2025 yil mart oyida Sh. ismli yigit bilan tanishib, homilador bo‘lib qolgan. 2026 yil yanvar oyida tug‘ruq vaqti yaqinlashgach, Termiz tumanidagi tug‘ruqxonaga murojaat qilgan va 11 yanvar kuni o‘g‘il farzandli bo‘lgan.

Shundan so‘ng u tug‘ruqxonada G.J. ismli ayol bilan tanishgan. Ular chaqaloqni 1 500 AQSH dollariga berish bo‘yicha kelishgan. Sudlanuvchi pulni o‘qish kontraktini to‘lash uchun ishlatmoqchi bo‘lganini bildirgan.

2026 yil 15 yanvar kuni S.J. kelishilgan pulni olayotgan va tilxat yozayotgan vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo‘lga olingan. Xabarlarga ko‘ra, undan 1 400 dollar va 1,2 million so‘m ashyoviy dalil sifatida olingan.

Sud majlisida S.J. aybiga iqror bo‘lgan. U homiladorligi haqida oila a’zolari xabardor bo‘lmaganini bildirgan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Termiz tuman sudi S.J.ni Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi “a” bandi bilan aybdor deb topgan. Sud unga 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan.

Surxondaryo viloyatiTermiz tumaniS.J.balalarni sotish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kredit qarzi ortidan avtomashina jarima maydoniga qo‘yildiKredit qarzi ortidan avtomashina jarima maydoniga qo‘yildiBugun, 12:59Jarima — budjet to‘ldirish quroli emas: Davlat idoralari jazodan pul ishlamasligi kerakJarima — budjet to‘ldirish quroli emas: Davlat idoralari jazodan pul ishlamasligi kerakBugun, 12:58Omonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildiOmonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildiBugun, 12:37Tungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandiTungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandiBugun, 12:11Gaz plitasini balkonga ko‘chirganlar 8,8 mln so‘mgacha jarima to‘lashi mumkinGaz plitasini balkonga ko‘chirganlar 8,8 mln so‘mgacha jarima to‘lashi mumkinBugun, 11:38Toshkent ko‘chalarida yangi tartib: velosiped va samokatlar uchun maxsus yo‘laklar paydo bo‘ldiToshkent ko‘chalarida yangi tartib: velosiped va samokatlar uchun maxsus yo‘laklar paydo bo‘ldiBugun, 11:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi