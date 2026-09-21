Shahzoda Muhammedova nega o‘zi yaratgan libosiga ulkan bantik taqdi? Ko‘pchilik qiziqtirgan savolga javob berdi

·43·Madaniyat
Shahzoda Muhammedova nega o‘zi yaratgan libosiga ulkan bantik taqdi? Ko‘pchilik qiziqtirgan savolga javob berdi

Aktrisa va dizayner Shahzoda Muhammedova yangi ijodiy libosidagi katta pushti bantik nega aynan shunday hajmda tanlangani haqidagi muxlislar savoliga javob berdi. Uning ta’kidlashicha, bantikning kattaligi tasodifiy emas — u aynan e’tibor tortish va libosga o‘ziga xoslik berish uchun shunday yaratilgan.

Shahzoda avvalgi postidan so‘ng ko‘plab muxlislar libosdagi bantikning hajmiga e’tibor qaratganini aytdi. Ayrimlar undan nega bantikni kichikroq qilmaganini so‘ragan.

"Oldinroq liboslarimga kichkina, kamtarona bantik tikkanimda, uni hech kim payqamagan ham edi", — deya yozdi u.

Dizaynerning fikricha, bugungi modada oddiylikdan ko‘ra noodatiy va ko‘zga tashlanadigan detallar ko‘proq e’tibor uyg‘otmoqda. Shahzoda katta hajmdagi elementlar zamonaviy yuqori moda yo‘nalishlarida ham uchrashini ta’kidladi. Uning uchun bantik shunchaki bezak emas, balki glamour, kreativlik va jasorat ramzi.

U kiyimlari oddiy mato sifatida qolib ketmasdan, odamda qandaydir emotsiya uyg‘otishini istashini bildirdi.

Shahzoda Muhammedovaning aytishicha, muxlislarning bantik hajmini muhokama qilgani uning dizaynerlik g‘oyasi o‘z maqsadiga yetganini ko‘rsatadi.

"Agar bu bantik sizni to‘xtashga, fikr bildirishga majbur qilgan bo‘lsa, demak, mening dizaynerlik g‘oyam yuz foiz ishladi", — deya izoh berdi u.

U katta pushti bantikni o‘zining «kreativ manifesti» deb atadi.

Shahzoda MuhammedovaPushti bantikKreativ manifest
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqda«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqdaBugun, 14:53Vazira Yunusova qaynonasining fikrini qanday o‘zgartirganini gapirib berdi: “Qaynonam mendan xafa bo‘lgandi”Vazira Yunusova qaynonasining fikrini qanday o‘zgartirganini gapirib berdi: “Qaynonam mendan xafa bo‘lgandi”Bugun, 14:40Huvaydo Jumayeva ilk gonorari va san’atdagi “raqobatchilari” haqida gapirdiHuvaydo Jumayeva ilk gonorari va san’atdagi “raqobatchilari” haqida gapirdiBugun, 13:01Zebo Navro‘zova qaynonalarga murojaat qildi: “Kelinni avaylash kerak” (video)Zebo Navro‘zova qaynonalarga murojaat qildi: “Kelinni avaylash kerak” (video)Bugun, 11:36Huvaydo Jumayeva birinchi gonorarini nimaga sarflagan va hozirgi kundagi "raqib" san’atkorlari kimlar?Huvaydo Jumayeva birinchi gonorarini nimaga sarflagan va hozirgi kundagi "raqib" san’atkorlari kimlar?Bugun, 11:17Ulug‘bek Yo‘lchiyevdan muxlislarni hayajonga solgan yangilik: "Ox jonidan" yangi trenddagi tarona! (video)Ulug‘bek Yo‘lchiyevdan muxlislarni hayajonga solgan yangilik: "Ox jonidan" yangi trenddagi tarona! (video)Bugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh