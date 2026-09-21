Shahzoda Muhammedova nega o‘zi yaratgan libosiga ulkan bantik taqdi? Ko‘pchilik qiziqtirgan savolga javob berdi
Aktrisa va dizayner Shahzoda Muhammedova yangi ijodiy libosidagi katta pushti bantik nega aynan shunday hajmda tanlangani haqidagi muxlislar savoliga javob berdi. Uning ta’kidlashicha, bantikning kattaligi tasodifiy emas — u aynan e’tibor tortish va libosga o‘ziga xoslik berish uchun shunday yaratilgan.
Shahzoda avvalgi postidan so‘ng ko‘plab muxlislar libosdagi bantikning hajmiga e’tibor qaratganini aytdi. Ayrimlar undan nega bantikni kichikroq qilmaganini so‘ragan.
"Oldinroq liboslarimga kichkina, kamtarona bantik tikkanimda, uni hech kim payqamagan ham edi", — deya yozdi u.
Dizaynerning fikricha, bugungi modada oddiylikdan ko‘ra noodatiy va ko‘zga tashlanadigan detallar ko‘proq e’tibor uyg‘otmoqda. Shahzoda katta hajmdagi elementlar zamonaviy yuqori moda yo‘nalishlarida ham uchrashini ta’kidladi. Uning uchun bantik shunchaki bezak emas, balki glamour, kreativlik va jasorat ramzi.
U kiyimlari oddiy mato sifatida qolib ketmasdan, odamda qandaydir emotsiya uyg‘otishini istashini bildirdi.
Shahzoda Muhammedovaning aytishicha, muxlislarning bantik hajmini muhokama qilgani uning dizaynerlik g‘oyasi o‘z maqsadiga yetganini ko‘rsatadi.
"Agar bu bantik sizni to‘xtashga, fikr bildirishga majbur qilgan bo‘lsa, demak, mening dizaynerlik g‘oyam yuz foiz ishladi", — deya izoh berdi u.
U katta pushti bantikni o‘zining «kreativ manifesti» deb atadi.
Izohlar 0
…