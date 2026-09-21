Google yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Google korporatsiyasi Googlebook nomli yangi noutbuklar oilasi bilan bozorga qaytdi.
- Bu qurilmalar Android-smartfonlar bilan chuqur integratsiyalashgan bo'lib, Aluminium OS operatsion tizimida ishlaydi va Intel hamda Qualcomm protsessorlari bilan ta'minlangan.
- Googlebook noutbuklari Gemini sun'iy intellekti bilan boyitilgan, o'n yil davomida yangilanishlar va'da qilingan, hamda 4-oktabrdan AQShda sotuvga chiqadi.
Texnologiya olamidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Google korporatsiyasi noutbuklar bozoriga qaytganini rasman eʼlon qildi va Googlebook deb nomlangan yangi qurilmalar oilasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yoʻnalishdagi dastlabki qurilmalar Acer, Asus, Dell, HP va Lenovo kabi yirik brendlar tomonidan tayyorlangan boʻlib, ularning boshlangʻich narxi 900 dollarni tashkil qiladi va hozirning oʻzida oldindan buyurtma berish imkoniyati ochilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi noutbuklarning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu Android-smartfonlar bilan chuqur integratsiyatsidir. Xususan, Continue On funksiyasi foydalanuvchiga ishni smartfonda boshlab, noutbukda xuddi shu yerdan davom ettirish imkonini beradi. Shuningdek, mobil ilovalarni katta ekranga translatsiya qilish hamda yagona fayl menejeri orqali qurilmadagi va smartfondagi maʼlumotlarni bir vaqtning oʻzida boshqarish mumkin boʻladi.
Aluminium OS va zamonaviy apparat taʼminotiGooglebook qurilmalari kompyuterlar uchun maxsus moslashtirilgan toʻlaqonli Android-platformasi boʻlgan Aluminium OS operatsion tizimida ishlaydi. Anʼanaviy ChromeOS tizimidan farqli oʻlaroq, bu yerda ilovalar qoʻshimcha emulyatsiya qatlamisiz bevosita tizimning oʻzida ishga tushadi. Foydalanuvchilarga veb-ilovalar, Google Play doʻkoni va Chrome kengaytmalari toʻliq taqdim etiladi.
Qurilmalarning apparat asosi ikki xil platformaga tayanadi: bular Intel Core Ultra Series 3 hamda Qualcomm Snapdragon X Elite protsessorlaridir. Keyinchalik esa yanada hamyonbop boʻlishi kutilayotgan MediaTek bazasidagi modellar ham chiqarilishi rejalashtirilgan. Operativ xotira hajmi minimal 16 gigabaytdan boshlanib, maksimal 32 gigabaytgacha yetkaziladi. Barcha modellar uchun unumdorligi kamida 45 TOPS boʻlgan NPU taqdim etilgan.
Sunʼiy intellekt va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashInterfeysga Gemini sunʼiy intellekti chuqur integratsiya qilingan boʻlib, Magic Pointer funksiyasi oddiy sichqoncha harakati orqali ekrandagi maʼlumotlarni tahlil qilish imkonini beradi. Shuningdek, ovozli kiritish tizimi nutqni shunchaki matnga oʻzgartiribgina qolmay, uni tuzilgan matn koʻrinishiga keltiradi. Dasturchilar uchun esa Antigravity platformasi va pKVM izolyatsiyalangan Linux muhiti oldindan oʻrnatilgan.
Google kompaniyasi oʻz qurilmalari xavfsizligiga alohida eʼtibor qaratgan boʻlib, apparat darajasidagi Google Titan himoyasi va zararli dasturlarni aniqlash tizimi qoʻllanilgan. Eng muhimi, Google ushbu noutbuklar uchun oʻn yil davomida funksional yangilanishlar va xavfsizlik yamoqlarini chiqarishni vaʼda qilmoqda.
Sotuvlar joriy yilning 4-oktabr kunidan AQShda, 5-oktabrdan esa Kanada, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Fransiya, Germaniya va Avstraliyada boshlanadi. Xaridorlar uchun qoʻshimcha bonus sifatida Nvidia GeForce Now xizmatining yillik obunasi, 5 terabayt bulutli xotiraga ega Google AI Pro hamda YouTube Premium, Adobe Photoshop kabi xizmatlarning uch oylik obunalari taqdim etiladi.
Izohlar 0
…