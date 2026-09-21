Google yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdi

·12·Texno
Google yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Google korporatsiyasi Googlebook nomli yangi noutbuklar oilasi bilan bozorga qaytdi.
  • Bu qurilmalar Android-smartfonlar bilan chuqur integratsiyalashgan bo'lib, Aluminium OS operatsion tizimida ishlaydi va Intel hamda Qualcomm protsessorlari bilan ta'minlangan.
  • Googlebook noutbuklari Gemini sun'iy intellekti bilan boyitilgan, o'n yil davomida yangilanishlar va'da qilingan, hamda 4-oktabrdan AQShda sotuvga chiqadi.

Texnologiya olamidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Google korporatsiyasi noutbuklar bozoriga qaytganini rasman eʼlon qildi va Googlebook deb nomlangan yangi qurilmalar oilasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yoʻnalishdagi dastlabki qurilmalar Acer, Asus, Dell, HP va Lenovo kabi yirik brendlar tomonidan tayyorlangan boʻlib, ularning boshlangʻich narxi 900 dollarni tashkil qiladi va hozirning oʻzida oldindan buyurtma berish imkoniyati ochilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi noutbuklarning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu Android-smartfonlar bilan chuqur integratsiyatsidir. Xususan, Continue On funksiyasi foydalanuvchiga ishni smartfonda boshlab, noutbukda xuddi shu yerdan davom ettirish imkonini beradi. Shuningdek, mobil ilovalarni katta ekranga translatsiya qilish hamda yagona fayl menejeri orqali qurilmadagi va smartfondagi maʼlumotlarni bir vaqtning oʻzida boshqarish mumkin boʻladi.

Aluminium OS va zamonaviy apparat taʼminoti

Googlebook qurilmalari kompyuterlar uchun maxsus moslashtirilgan toʻlaqonli Android-platformasi boʻlgan Aluminium OS operatsion tizimida ishlaydi. Anʼanaviy ChromeOS tizimidan farqli oʻlaroq, bu yerda ilovalar qoʻshimcha emulyatsiya qatlamisiz bevosita tizimning oʻzida ishga tushadi. Foydalanuvchilarga veb-ilovalar, Google Play doʻkoni va Chrome kengaytmalari toʻliq taqdim etiladi.

Qurilmalarning apparat asosi ikki xil platformaga tayanadi: bular Intel Core Ultra Series 3 hamda Qualcomm Snapdragon X Elite protsessorlaridir. Keyinchalik esa yanada hamyonbop boʻlishi kutilayotgan MediaTek bazasidagi modellar ham chiqarilishi rejalashtirilgan. Operativ xotira hajmi minimal 16 gigabaytdan boshlanib, maksimal 32 gigabaytgacha yetkaziladi. Barcha modellar uchun unumdorligi kamida 45 TOPS boʻlgan NPU taqdim etilgan.

Sunʼiy intellekt va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlash

Interfeysga Gemini sunʼiy intellekti chuqur integratsiya qilingan boʻlib, Magic Pointer funksiyasi oddiy sichqoncha harakati orqali ekrandagi maʼlumotlarni tahlil qilish imkonini beradi. Shuningdek, ovozli kiritish tizimi nutqni shunchaki matnga oʻzgartiribgina qolmay, uni tuzilgan matn koʻrinishiga keltiradi. Dasturchilar uchun esa Antigravity platformasi va pKVM izolyatsiyalangan Linux muhiti oldindan oʻrnatilgan.

Google kompaniyasi oʻz qurilmalari xavfsizligiga alohida eʼtibor qaratgan boʻlib, apparat darajasidagi Google Titan himoyasi va zararli dasturlarni aniqlash tizimi qoʻllanilgan. Eng muhimi, Google ushbu noutbuklar uchun oʻn yil davomida funksional yangilanishlar va xavfsizlik yamoqlarini chiqarishni vaʼda qilmoqda.

Sotuvlar joriy yilning 4-oktabr kunidan AQShda, 5-oktabrdan esa Kanada, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Fransiya, Germaniya va Avstraliyada boshlanadi. Xaridorlar uchun qoʻshimcha bonus sifatida Nvidia GeForce Now xizmatining yillik obunasi, 5 terabayt bulutli xotiraga ega Google AI Pro hamda YouTube Premium, Adobe Photoshop kabi xizmatlarning uch oylik obunalari taqdim etiladi.

GoogleGooglebookAluminium OSNoutbukSunʼiy intellekt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdiVivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdiBugun, 18:56Huawei kompaniyasi HarmonyOS boshqaruvidagi ilk stol kompyuterini taqdim etdiHuawei kompaniyasi HarmonyOS boshqaruvidagi ilk stol kompyuterini taqdim etdiBugun, 15:25iPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandiiPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandiBugun, 13:51Xiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardiXiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardiBugun, 12:58iPhone 18 Pro toʻliq desmont qilindi: iFixit bahosi va asosiy yangiliklariPhone 18 Pro toʻliq desmont qilindi: iFixit bahosi va asosiy yangiliklarBugun, 12:23Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiNoyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiBugun, 12:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi