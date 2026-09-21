Namanganda erini o‘ldirish uchun qotil yollagan ayol va uning jazmani 8,5 yilga qamaldi

·0·Jamiyat
Namanganda erini o‘ldirish uchun qotil yollagan ayol va uning jazmani 8,5 yilga qamaldi

Namangan viloyatida erini o‘ldirish uchun yollanma qotil izlagan ayol va uning jazmani 8 yil 6 oydan ozodlikdan mahrum qilindi.

Sud materiallariga ko‘ra, 1989 yilda tug‘ilgan N.M. 2011 yildan buyon M.B. bilan shar’iy nikoh asosida yashab kelgan. 2025 yil boshida u stomatologiya shifoxonasida 1992 yilda tug‘ilgan X.T. bilan tanishgan va keyinchalik ular yaqin munosabatda bo‘lgan. 2025 yil avgustida N.M.ning eri bu munosabatdan xabar topganidan so‘ng, er-xotin o‘rtasida kelishmovchiliklar boshlangan.

2026 yil fevralida N.M. tanishi T.Q.ga murojaat qilib, erini o‘ldirish uchun odam topib berishni so‘ragan. Buning uchun 6 ming dollar taklif qilingan. X.T. esa T.Q.ga avans sifatida 1 ming dollar bergan. Biroq T.Q. bu haqda ichki ishlar organlariga xabar qilgan va o‘ziga berilgan pul hamda N.M. bilan suhbat audioyozuvini huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim etgan. Shundan so‘ng tezkor tadbir tashkil etilgan.

2026 yil 4 mart kuni tezkor tadbir doirasida M.B. go‘yoki o‘ldirilgandek holat sahnalashtirilgan. Uning tanasida jarohatlar bordek ko‘rsatilgan foto va videolar tayyorlanib, N.M. hamda X.T.ga namoyish etilgan. Ular er haqiqatan ham o‘ldirilganiga ishongan.

Shundan so‘ng ayol va uning jazmani shartli qotilga kelishilgan 5,5 ming dollarni berayotgan vaqtda tezkor xodimlar tomonidan qo‘lga olingan.

Sud jarayonida N.M. erini o‘ldirish niyati bo‘lmaganini, aslida uni qattiqroq urib, qo‘rqitib qo‘yishni istaganini aytgan. Uning ta’kidlashicha, eri uni muntazam urib-kaltaklagan. Biroq M.B. sudda bu ayblovlarni rad etgan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Namangan shahar sudi N.M. va X.T.ni Jinoyat kodeksining 25, 28-moddalari hamda 97-moddasi 2-qismi “p” bandi bilan aybdor deb topgan. Ularning har biriga 8 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan.

Namangan viloyatiN.M.M.B.X.T.
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fuqaroning Dubaydan yashirin boylik olib kirish rejasi Toshkent aeroportida barbod bo‘ldiFuqaroning Dubaydan yashirin boylik olib kirish rejasi Toshkent aeroportida barbod bo‘ldiBugun, 17:50Surxondaryoda chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan talaba 6 yilga qamaldiSurxondaryoda chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan talaba 6 yilga qamaldiBugun, 15:57Kredit qarzi ortidan avtomashina jarima maydoniga qo‘yildiKredit qarzi ortidan avtomashina jarima maydoniga qo‘yildiBugun, 12:59Jarima — budjet to‘ldirish quroli emas: Davlat idoralari jazodan pul ishlamasligi kerakJarima — budjet to‘ldirish quroli emas: Davlat idoralari jazodan pul ishlamasligi kerakBugun, 12:58Omonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildiOmonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildiBugun, 12:37Tungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandiTungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi