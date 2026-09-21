«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdi

·23·Sport
«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mahmud Muradov Tbilisidagi Roman Dolidzega qarshi greppling jangida mag‘lubiyatga uchraganini tan oldi, biroq bu uning asosiy yo‘nalishi emasligini va jang katta moliyaviy taklif tufayli qabul qilinganini ta’kidladi.
  • Jangchi jiddiy jarohat olmaganini va kelajakda ham jozibador moliyaviy shartlar bilan istalgan raqibga qarshi chiqishga tayyorligini bildirdi.
  • Ushbu bahs Muradovning MMA statistikasi va reytingiga ta’sir qilmaydi, chunki u tijoriy ko‘rgazmali uchrashuv bo‘lgan.

O‘zbekistonlik mashhur MMA jangchisi, sobiq UFC yulduzi Mahmud Muradov Gruziyadagi shov-shuvli jangidan so‘ng ilk bor muxlislariga ochiq va murosasiz bayonot bilan yuzlandi. 19 sentyabr kuni Tbilisida bo‘lib o‘tgan «HYPE Georgia» turnirida u UFCning amaldagi xavfli jangchisi Roman Dolidzega qarshi greppling qoidalari bo‘yicha gilamga chiqib, muddatidan oldin imkoniyatni boy bergan edi. Ushbu kutilmagan mag‘lubiyat ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘lgach, Muradov Pragaga qaytishi bilanoq vaziyatga oydinlik kiritdi.

Hech qanday jiddiy jarohat olmaganini va mashg‘ulotlarga zudlik bilan qaytayotganini ta’kidlagan sportchi greppling uning yo‘nalishi emasligini, faoliyatida ilk bor bu sport turida kuch sinashganini va bahsga rozilik berilishiga asosiy sabab katta moliyaviy gonorar bo‘lganini yashirmadi: «Bir narsani aytmoqchiman: ha, biz yutqazdik. Lekin men greppler emasman. Yaxshi raqibga qarshi juda yaxshi gonorarli taklif bo‘ldi va biz qabul qildik. Yana shunday taklif bo‘lsa, bu safar ham qabul qilaman. Chunki bu sport. Agar shunday pul to‘lashsa, istalgan raqibga qarshi chiqishga tayyorman».

Xo‘sh, Muradovning notanish yo‘nalishda tavakkal qilishi uning MMAdagi reputatsiyasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi, muxlislar nima uchun uni qo‘llab-quvvatlamoqda va hamyurtimizning navbatdagi haqiqiy jangi qachon bo‘lib o‘tadi?

«Jarohatsiz qaytish, katta gonorar va ilk sinov»: Muradov bayonotining 5 ta muhim nuqtasi

Tbilisidagi shov-shuvli bellashuvdan keyin Mahmud Muradov ochiqlagan asosiy faktlar:

  • Pragaga eson-omon qaytish: Jangchi Tbilisidagi turnirdan so‘ng Chexiya poytaxtiga yetib bordi va sog‘lig‘i joyida ekanini, hech qanday jarohat olmaganini bildirdi;

  • Mag‘lubiyatni mardonavor tan olish: Muradov bahona izlamasdan, raqibi Roman Dolidzening ustunligini va o‘zining mag‘lubiyatini ochiq tan oldi;

  • Greppling bo‘yicha debyut: Mahmud professional faoliyati davomida ilk bor sof greppling (bo‘g‘ish va og‘ritish usullariga asoslangan parter kurashi) qoidalari bo‘yicha bahs olib borganini ta’kidladi;

  • Moliyaviy omilning ochiq tan olinishi: Jangchiga ushbu to‘qnashuv uchun juda yuqori gonorar taklif etilgani uning bahsga kirishiga bosh sabab bo‘lgan;

  • Kelajakdagi takliflarga tayyorlik: Agar tashkilotchilar yana jozibador moliyaviy shartlarni taqdim etsa, Muradov istalgan sport turi va har qanday kuchli raqib bilan to‘qnashishga ochiqligini ma’lum qildi.

HYPE Georgia: Mahmud Muradov va Roman Dolidze qarama-qarshiligi

Tbilisidagi musobaqa tafsilotlari va jangchilarning profil ko‘rsatkichlari:

Mezonlar va ko‘rsatkichlar

Mahmud Muradov (O‘zbekiston)

Roman Dolidze (Gruziya)

Asosiy bazaviy sport turi

Klassik MMA, kikboksing, zarba berish texnikasi

Greppling, jiu-djitsu (ADCC Yevropa chempioni)

Jang formati

Sof greppling (Zarbalarsiz, faqat kurash)

Sof greppling qoidalari

Jang bo‘yicha tajriba

Faoliyatidagi birinchi greppling jangi

Ko‘p yillik xalqaro kurash turnirlari g‘olibi

Turnir va sana

HYPE Georgia, 2026 yil 19 sentyabr

HYPE Georgia, 2026 yil 19 sentyabr

Bahs natijasi

Muddatidan avval mag‘lubiyat (Sabmishn)

Muddatidan avval g‘alaba

Asosiy maqsad va omil

Yuqori gonorar va yangi yo‘nalishdagi sinov

O‘z vatanida nomdor raqib ustidan g‘alaba

MMA va yakkakurash ekspertizasi: Nega Muradovning qarori sport biznesi uchun odatiy hol?

Sport tahlilchilari va yakkakurash ustalarining xulosalari:

  • Uslublar nomutanosibligi: Mahmud Muradov — tabiatan yorqin «udarnik» (oyoq va qo‘l zarbalari bilan jang qiluvchi sportchi); Roman Dolidze esa faoliyati boshidanoq greppling bo‘yicha xalqaro chempion bo‘lgan, shu bois zarbasiz faqat kurash qoidalarida gruziyalik sportchining imkoniyati dastlabdan sezilarli darajada yuqori edi;

  • MMA rekordiga ta’sir qilmaydi: Ushbu bahs rasmiy MMA (aralash janglar) statistikasiga kiritilmaydi, bu faqat tijoriy ko‘rgazmali greppling uchrashuvi bo‘lgani bois Muradovning reytingiga hech qanday putur yetmaydi;

  • Kasbiy halollik va pragmatizm: Ko‘plab jangchilar mag‘lubiyatdan so‘ng hakamlarni yoki noto‘g‘ri hakamlikni ayblashga urinadi, ammo Mahmudning «men greppler emasman, bu pul uchun qilingan biznes» qabilidagi samimiy javobi muxlislar tomonidan hurmat bilan qabul qilindi;

  • Jarohat xavfining yo‘qligi: Zarbalarsiz jang Muradovga og‘ir shikastlarsiz (jarohatlarsiz) chiqib ketish imkonini berdi, bu esa uning asosiy MMA ligalaridagi keyingi janglariga tezda tayyorgarlik ko‘rishini kafolatlaydi.

Mahmud Muradovning ushbu bayonoti zamonaviy sport faqat titullar uchun emas, balki katta biznes va o‘zini yangi sinovlarda sinab ko‘rish maydoni ham ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, MMA jangchilarining o‘zlariga notanish sport turlarida katta pul uchun tavakkal qilib jangga chiqishi to‘g‘rimi? Mahmud Muradovning mag‘lubiyatdan keyin bahona qilmasdan aytgan mardonavor va ochiq tan olishiga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sporti ixlosmandlari uchun qiziqarli bo‘lgan ushbu ekspress-xabarni barcha do‘stlaringiz hamda MMA muxlislariga ulashing!

Mahmud MuradovRoman DolidzeHYPE Georgiagreppling
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ng«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ngBugun, 19:31«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladi«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladiBugun, 19:20Tarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdiTarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdiBugun, 19:17Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!Bugun, 19:12Kannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiKannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiBugun, 19:09Rayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdiRayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi