«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mahmud Muradov Tbilisidagi Roman Dolidzega qarshi greppling jangida mag‘lubiyatga uchraganini tan oldi, biroq bu uning asosiy yo‘nalishi emasligini va jang katta moliyaviy taklif tufayli qabul qilinganini ta’kidladi.
- Jangchi jiddiy jarohat olmaganini va kelajakda ham jozibador moliyaviy shartlar bilan istalgan raqibga qarshi chiqishga tayyorligini bildirdi.
- Ushbu bahs Muradovning MMA statistikasi va reytingiga ta’sir qilmaydi, chunki u tijoriy ko‘rgazmali uchrashuv bo‘lgan.
O‘zbekistonlik mashhur MMA jangchisi, sobiq UFC yulduzi Mahmud Muradov Gruziyadagi shov-shuvli jangidan so‘ng ilk bor muxlislariga ochiq va murosasiz bayonot bilan yuzlandi. 19 sentyabr kuni Tbilisida bo‘lib o‘tgan «HYPE Georgia» turnirida u UFCning amaldagi xavfli jangchisi Roman Dolidzega qarshi greppling qoidalari bo‘yicha gilamga chiqib, muddatidan oldin imkoniyatni boy bergan edi. Ushbu kutilmagan mag‘lubiyat ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘lgach, Muradov Pragaga qaytishi bilanoq vaziyatga oydinlik kiritdi.
Hech qanday jiddiy jarohat olmaganini va mashg‘ulotlarga zudlik bilan qaytayotganini ta’kidlagan sportchi greppling uning yo‘nalishi emasligini, faoliyatida ilk bor bu sport turida kuch sinashganini va bahsga rozilik berilishiga asosiy sabab katta moliyaviy gonorar bo‘lganini yashirmadi: «Bir narsani aytmoqchiman: ha, biz yutqazdik. Lekin men greppler emasman. Yaxshi raqibga qarshi juda yaxshi gonorarli taklif bo‘ldi va biz qabul qildik. Yana shunday taklif bo‘lsa, bu safar ham qabul qilaman. Chunki bu sport. Agar shunday pul to‘lashsa, istalgan raqibga qarshi chiqishga tayyorman».
Xo‘sh, Muradovning notanish yo‘nalishda tavakkal qilishi uning MMAdagi reputatsiyasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi, muxlislar nima uchun uni qo‘llab-quvvatlamoqda va hamyurtimizning navbatdagi haqiqiy jangi qachon bo‘lib o‘tadi?
«Jarohatsiz qaytish, katta gonorar va ilk sinov»: Muradov bayonotining 5 ta muhim nuqtasi
Tbilisidagi shov-shuvli bellashuvdan keyin Mahmud Muradov ochiqlagan asosiy faktlar:
Pragaga eson-omon qaytish: Jangchi Tbilisidagi turnirdan so‘ng Chexiya poytaxtiga yetib bordi va sog‘lig‘i joyida ekanini, hech qanday jarohat olmaganini bildirdi;
Mag‘lubiyatni mardonavor tan olish: Muradov bahona izlamasdan, raqibi Roman Dolidzening ustunligini va o‘zining mag‘lubiyatini ochiq tan oldi;
Greppling bo‘yicha debyut: Mahmud professional faoliyati davomida ilk bor sof greppling (bo‘g‘ish va og‘ritish usullariga asoslangan parter kurashi) qoidalari bo‘yicha bahs olib borganini ta’kidladi;
Moliyaviy omilning ochiq tan olinishi: Jangchiga ushbu to‘qnashuv uchun juda yuqori gonorar taklif etilgani uning bahsga kirishiga bosh sabab bo‘lgan;
Kelajakdagi takliflarga tayyorlik: Agar tashkilotchilar yana jozibador moliyaviy shartlarni taqdim etsa, Muradov istalgan sport turi va har qanday kuchli raqib bilan to‘qnashishga ochiqligini ma’lum qildi.
HYPE Georgia: Mahmud Muradov va Roman Dolidze qarama-qarshiligi
Tbilisidagi musobaqa tafsilotlari va jangchilarning profil ko‘rsatkichlari:
Mezonlar va ko‘rsatkichlar
Mahmud Muradov (O‘zbekiston)
Roman Dolidze (Gruziya)
Asosiy bazaviy sport turi
Klassik MMA, kikboksing, zarba berish texnikasi
Greppling, jiu-djitsu (ADCC Yevropa chempioni)
Jang formati
Sof greppling (Zarbalarsiz, faqat kurash)
Sof greppling qoidalari
Jang bo‘yicha tajriba
Faoliyatidagi birinchi greppling jangi
Ko‘p yillik xalqaro kurash turnirlari g‘olibi
Turnir va sana
HYPE Georgia, 2026 yil 19 sentyabr
HYPE Georgia, 2026 yil 19 sentyabr
Bahs natijasi
Muddatidan avval mag‘lubiyat (Sabmishn)
Muddatidan avval g‘alaba
Asosiy maqsad va omil
Yuqori gonorar va yangi yo‘nalishdagi sinov
O‘z vatanida nomdor raqib ustidan g‘alaba
MMA va yakkakurash ekspertizasi: Nega Muradovning qarori sport biznesi uchun odatiy hol?
Sport tahlilchilari va yakkakurash ustalarining xulosalari:
Uslublar nomutanosibligi: Mahmud Muradov — tabiatan yorqin «udarnik» (oyoq va qo‘l zarbalari bilan jang qiluvchi sportchi); Roman Dolidze esa faoliyati boshidanoq greppling bo‘yicha xalqaro chempion bo‘lgan, shu bois zarbasiz faqat kurash qoidalarida gruziyalik sportchining imkoniyati dastlabdan sezilarli darajada yuqori edi;
MMA rekordiga ta’sir qilmaydi: Ushbu bahs rasmiy MMA (aralash janglar) statistikasiga kiritilmaydi, bu faqat tijoriy ko‘rgazmali greppling uchrashuvi bo‘lgani bois Muradovning reytingiga hech qanday putur yetmaydi;
Kasbiy halollik va pragmatizm: Ko‘plab jangchilar mag‘lubiyatdan so‘ng hakamlarni yoki noto‘g‘ri hakamlikni ayblashga urinadi, ammo Mahmudning «men greppler emasman, bu pul uchun qilingan biznes» qabilidagi samimiy javobi muxlislar tomonidan hurmat bilan qabul qilindi;
Jarohat xavfining yo‘qligi: Zarbalarsiz jang Muradovga og‘ir shikastlarsiz (jarohatlarsiz) chiqib ketish imkonini berdi, bu esa uning asosiy MMA ligalaridagi keyingi janglariga tezda tayyorgarlik ko‘rishini kafolatlaydi.
Mahmud Muradovning ushbu bayonoti zamonaviy sport faqat titullar uchun emas, balki katta biznes va o‘zini yangi sinovlarda sinab ko‘rish maydoni ham ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, MMA jangchilarining o‘zlariga notanish sport turlarida katta pul uchun tavakkal qilib jangga chiqishi to‘g‘rimi? Mahmud Muradovning mag‘lubiyatdan keyin bahona qilmasdan aytgan mardonavor va ochiq tan olishiga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sporti ixlosmandlari uchun qiziqarli bo‘lgan ushbu ekspress-xabarni barcha do‘stlaringiz hamda MMA muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…