«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ng
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madrid derbisida "Real"ning "Atletiko"ga 1:2 hisobida yutqazishi natijasida "Barselona"dan ochkolar farqi 6 taga yetdi.
- Bosh murabbiy Joze Mourino hakamlik qarorlarini tanqid qilib, chempionlik poygasiga uchinchi kuchlar ta'sir ko'rsatayotganini ma'lum qildi.
- Uning fikricha, agar "Real"ga to'siq qo'yilmasa va teng raqobat sharoiti yaratilsa, chempionlik uchun kurashish mumkin.
Ispaniya La Ligasidagi chempionlik poygasi Madrid derbisidagi kutilmagan natijadan so‘ng yanada qizg‘in va mojaroli tus oldi. «Qirollik klubi» o‘z maydonida ashaddiy raqibi «Atletiko»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, turnir jadvalida peshqadam «Barselona»dan naqd 6 ochko ortda qolib ketdi. Mazkur og‘riqli mag‘lubiyatdan so‘ng jamoa bosh murabbiyi Joze Mourino matbuot anjumanida hakamlik qarorlarini qattiq tanqid qilib, La Liga chempionligi taqdiriga uchinchi kuchlar ta’sir ko‘rsatayotganiga ochiqchasiga shama qildi.
Nufuzli AS nashriga bergan bayonotida portugaliyalik mutaxassis «Real»ga qarshi ochiqdan-ochiq to‘siqlar qo‘yilayotganini ta’kidlab: «Agar bizni tinch qo‘yishsa va barcha bilan teng raqobatlashish imkoni berilsa, hali oldinda uzoq yo‘l bor», deya javob qaytardi. Murabbiy buni oldindan tuzilgan reja deb atashdan tiyilgan bo‘lsa-da, Hakamlar qo‘mitasining tayinlovini kinoyali tarzda «bechoralarning qo‘pol xatosi» sifatida baholadi.
Xo‘sh, Mourino tilga olgan 41 yoshli hakam va «Real»ga qarshi boy tarixga ega shaxs aslida kim, «qaymoqranglilar» 6 ochkolik farqni yo‘qota oladimi va bu bayonot La Liga intizom qo‘mitasi tomonidan jazolanishi mumkinmi?
«Tengsiz kurash, 6 ochkolik farq va shubhali tayinlov»: Mourinoning 5 ta qaynoq iqrori
Madrid derbisidan so‘ng matbuotda katta rezonans keltirib chiqargan asosiy fikrlar va dalillar:
«Atletiko»dan qaqshatqich zarba: «Real» derbida 1:2 hisobida yutqazib, Kataloniyaning «Barselona» klubi bilan farqni 6 ochkoga yetkazib qo‘ydi;
«Bizni tinch qo‘yishsa bas»: Bosh murabbiy chempionlik poygasi hali tugamaganini, biroq hakamlar tomonidan bosim bo‘lmasagina halol raqobat bo‘lishini uqdirdi;
Oldindan tuzilgan fitnani rad etishga urinish: Mourino buni maxsus reja deb o‘ylashni xohlamasligini, shunchaki murabbiy va futbolchilar singari hakamlar qo‘mitasi ham xato qilganiga ishonishni istashini bildirdi;
Hakamlar brigadasiga ochiq e’tiroz: 41 yoshli tajribasiz referining «Real»ga qarshi boy tarixga ega boshqa bir mutaxassis bilan juftlikda derbiga tayinlanishi keskin qoralandi;
Ruhiy hujum taktikasi: Mourino o‘z uslubiga sodiq qolgan holda mag‘lubiyatdan so‘ng bor bosimni futbolchilardan hakamlar va tashkilotchilar tomoniga burdi.
Madrid derbisi va La Ligadagi vaziyat: «Real»ning holati raqamlarda
Derbi natijasi va murabbiyning e’tirozlari tahlili:
Mezonlar va parametrlar
Madrid derbisigacha bo‘lgan holat
Derbidan keyingi holat va ko‘rsatkichlar
Madrid derbisi hisobi
—
«Real Madrid» 1:2 «Atletiko Madrid»
Peshqadam «Barselona» bilan farq
3 ochkolik tafovut
6 ochkogacha oshdi (Xavfli masofa)
Mourinoning asosiy ayblovi
Tezkor taktik o‘zgarishlar
Hakamlar qo‘mitasining noxolis tayinlovi
Hakam brigadasiga e’tiroz
Bajarilgan qarorlar
41 yoshli bosh referi va g‘arazli yordamchi
Chempionlik uchun imkoniyat
Yuqori darajada barqaror
«Agar tinch qo‘yishsa va teng sharoit berilsa, kurashamiz»
Futbol va hakamlik ekspertizasi: Joze Mourinoning bu chiqishi ortida nima yotibdi?
Ispaniya futboli tahlilchilari va sport sharhlovchilarining xulosalari:
Mourinoning klassik «qalqon» uslubi: Joze har safar muhim uchrashuvlarda ochko yo‘qotganida matbuot va jamoatchilik diqqatini shogirdlarining xatolaridan hakamlik mavzusiga burib yuborishda dunyoning eng ustasi farangi hisoblanadi;
Hakamlar qo‘mitasiga bosim o‘tkazish: Mavsumning dastlabki qismidayoq referilarni qattiq tanqid qilish orqali u keyingi turlarda hakamlarning «Real»ga nisbatan ehtiyotkorroq qaror chiqarishiga erishishga urinmoqda;
«Barselona» bilan 6 ochkolik jarlik: La Liga kabi murosasiz chempionatda «Barselona»dan 6 ochko orqada qolish chempionlik taqdirini jiddiy xavf ostiga qo‘yadi, shu sababli «Real»da ruhiy muhitni tezda tiklash shart;
Intizomiy jazo xavfi: Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi hakamlar halolligiga shubha bildirgan murabbiylarga nisbatan odatda qattiq jarima va diskvalifikatsiya choralarini qo‘llaydi, Mourino ham ushbu bayonoti uchun jazoga tortilishi ehtimoli bor.
Joze Mourinoning bu shov-shuvli intervyusi Ispaniya chempionatida hakamlik atrofidagi mojarolarni yana bir bor alanga oldirdi.
Sizningcha, «Real»ning «Atletiko»dan uchragan mag‘lubiyatiga haqiqatan ham hakamlarning xatosi sabab bo‘ldimi yoki jamoaning o‘yinida muammolar bormi? «Qaymoqranglilar»ning 6 ochkolik farqni yo‘qotib, «Barselona»dan chempionlikni tortib olishiga ishonasizmi? Shaxsiy tahlil va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda La Ligadagi eng qaynoq futbol janjali haqidagi maqolani barcha do‘stlaringiz va «Real» muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…