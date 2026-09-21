«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ng

·12·Sport
«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ng
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madrid derbisida "Real"ning "Atletiko"ga 1:2 hisobida yutqazishi natijasida "Barselona"dan ochkolar farqi 6 taga yetdi.
  • Bosh murabbiy Joze Mourino hakamlik qarorlarini tanqid qilib, chempionlik poygasiga uchinchi kuchlar ta'sir ko'rsatayotganini ma'lum qildi.
  • Uning fikricha, agar "Real"ga to'siq qo'yilmasa va teng raqobat sharoiti yaratilsa, chempionlik uchun kurashish mumkin.

Ispaniya La Ligasidagi chempionlik poygasi Madrid derbisidagi kutilmagan natijadan so‘ng yanada qizg‘in va mojaroli tus oldi. «Qirollik klubi» o‘z maydonida ashaddiy raqibi «Atletiko»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, turnir jadvalida peshqadam «Barselona»dan naqd 6 ochko ortda qolib ketdi. Mazkur og‘riqli mag‘lubiyatdan so‘ng jamoa bosh murabbiyi Joze Mourino matbuot anjumanida hakamlik qarorlarini qattiq tanqid qilib, La Liga chempionligi taqdiriga uchinchi kuchlar ta’sir ko‘rsatayotganiga ochiqchasiga shama qildi.

Nufuzli AS nashriga bergan bayonotida portugaliyalik mutaxassis «Real»ga qarshi ochiqdan-ochiq to‘siqlar qo‘yilayotganini ta’kidlab: «Agar bizni tinch qo‘yishsa va barcha bilan teng raqobatlashish imkoni berilsa, hali oldinda uzoq yo‘l bor», deya javob qaytardi. Murabbiy buni oldindan tuzilgan reja deb atashdan tiyilgan bo‘lsa-da, Hakamlar qo‘mitasining tayinlovini kinoyali tarzda «bechoralarning qo‘pol xatosi» sifatida baholadi.

Xo‘sh, Mourino tilga olgan 41 yoshli hakam va «Real»ga qarshi boy tarixga ega shaxs aslida kim, «qaymoqranglilar» 6 ochkolik farqni yo‘qota oladimi va bu bayonot La Liga intizom qo‘mitasi tomonidan jazolanishi mumkinmi?

«Tengsiz kurash, 6 ochkolik farq va shubhali tayinlov»: Mourinoning 5 ta qaynoq iqrori

Madrid derbisidan so‘ng matbuotda katta rezonans keltirib chiqargan asosiy fikrlar va dalillar:

  • «Atletiko»dan qaqshatqich zarba: «Real» derbida 1:2 hisobida yutqazib, Kataloniyaning «Barselona» klubi bilan farqni 6 ochkoga yetkazib qo‘ydi;

  • «Bizni tinch qo‘yishsa bas»: Bosh murabbiy chempionlik poygasi hali tugamaganini, biroq hakamlar tomonidan bosim bo‘lmasagina halol raqobat bo‘lishini uqdirdi;

  • Oldindan tuzilgan fitnani rad etishga urinish: Mourino buni maxsus reja deb o‘ylashni xohlamasligini, shunchaki murabbiy va futbolchilar singari hakamlar qo‘mitasi ham xato qilganiga ishonishni istashini bildirdi;

  • Hakamlar brigadasiga ochiq e’tiroz: 41 yoshli tajribasiz referining «Real»ga qarshi boy tarixga ega boshqa bir mutaxassis bilan juftlikda derbiga tayinlanishi keskin qoralandi;

  • Ruhiy hujum taktikasi: Mourino o‘z uslubiga sodiq qolgan holda mag‘lubiyatdan so‘ng bor bosimni futbolchilardan hakamlar va tashkilotchilar tomoniga burdi.

Madrid derbisi va La Ligadagi vaziyat: «Real»ning holati raqamlarda

Derbi natijasi va murabbiyning e’tirozlari tahlili:

Mezonlar va parametrlar

Madrid derbisigacha bo‘lgan holat

Derbidan keyingi holat va ko‘rsatkichlar

Madrid derbisi hisobi

«Real Madrid» 1:2 «Atletiko Madrid»

Peshqadam «Barselona» bilan farq

3 ochkolik tafovut

6 ochkogacha oshdi (Xavfli masofa)

Mourinoning asosiy ayblovi

Tezkor taktik o‘zgarishlar

Hakamlar qo‘mitasining noxolis tayinlovi

Hakam brigadasiga e’tiroz

Bajarilgan qarorlar

41 yoshli bosh referi va g‘arazli yordamchi

Chempionlik uchun imkoniyat

Yuqori darajada barqaror

«Agar tinch qo‘yishsa va teng sharoit berilsa, kurashamiz»

Futbol va hakamlik ekspertizasi: Joze Mourinoning bu chiqishi ortida nima yotibdi?

Ispaniya futboli tahlilchilari va sport sharhlovchilarining xulosalari:

  • Mourinoning klassik «qalqon» uslubi: Joze har safar muhim uchrashuvlarda ochko yo‘qotganida matbuot va jamoatchilik diqqatini shogirdlarining xatolaridan hakamlik mavzusiga burib yuborishda dunyoning eng ustasi farangi hisoblanadi;

  • Hakamlar qo‘mitasiga bosim o‘tkazish: Mavsumning dastlabki qismidayoq referilarni qattiq tanqid qilish orqali u keyingi turlarda hakamlarning «Real»ga nisbatan ehtiyotkorroq qaror chiqarishiga erishishga urinmoqda;

  • «Barselona» bilan 6 ochkolik jarlik: La Liga kabi murosasiz chempionatda «Barselona»dan 6 ochko orqada qolish chempionlik taqdirini jiddiy xavf ostiga qo‘yadi, shu sababli «Real»da ruhiy muhitni tezda tiklash shart;

  • Intizomiy jazo xavfi: Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi hakamlar halolligiga shubha bildirgan murabbiylarga nisbatan odatda qattiq jarima va diskvalifikatsiya choralarini qo‘llaydi, Mourino ham ushbu bayonoti uchun jazoga tortilishi ehtimoli bor.

Joze Mourinoning bu shov-shuvli intervyusi Ispaniya chempionatida hakamlik atrofidagi mojarolarni yana bir bor alanga oldirdi.

Sizningcha, «Real»ning «Atletiko»dan uchragan mag‘lubiyatiga haqiqatan ham hakamlarning xatosi sabab bo‘ldimi yoki jamoaning o‘yinida muammolar bormi? «Qaymoqranglilar»ning 6 ochkolik farqni yo‘qotib, «Barselona»dan chempionlikni tortib olishiga ishonasizmi? Shaxsiy tahlil va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda La Ligadagi eng qaynoq futbol janjali haqidagi maqolani barcha do‘stlaringiz va «Real» muxlislariga ulashing!

Real MadridAtletiko MadridJoze MourinoMadrid derbisi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdi«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdiBugun, 19:28«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladi«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladiBugun, 19:20Tarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdiTarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdiBugun, 19:17Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!Bugun, 19:12Kannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiKannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiBugun, 19:09Rayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdiRayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi