«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi

·94·Dunyo
«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Prezidenti Donald Tramp BMT minbaridan Eronga nisbatan «yoki kelishuvga erishib, ularga tiklanish imkonini beraman, yoki ularni yo‘q qilaman» degan mazmunda ochiq ultimatum qo‘ydi.
  • Shuningdek, Tramp Kuba kommunistik rejimining qulashi muqarrar ekanligini ta’kidladi va Gavana delegatsiyasi zaldan chiqib ketdi.

Nyu-York shahrida BMT Bosh Assambleyasining 81-sessiyasi doirasida bo‘lib o‘tayotgan oliy darajadagi haftalikda AQSH Prezidenti Donald Tramp butun jahon siyosatini larzaga soluvchi ma’ruza qildi. CNN, Reuters, NBC News, Newsquawk va AP kabi xalqaro axborot gigantlarining xabar berishicha, Oq uy rahbarining qariyb bir soat davom etgan chiqishi global keskinliklar, ultimatumlar va tarixiy geosiyosiy o‘zgarishlarga boy bo‘ldi.

Nutqning asosiy va eng dahshatli qismi Eronga qaratildi. Tramp Tehronga nisbatan ochiq ultimatum qo‘yib: «Men muhim qaror qabul qilishim kerak. Eron bilan kelishuvga erishib, ularga tiklanish va avvalgiga qaraganda ancha buyukroq mamlakatni barpo etish imkonini beramanmi? Yoki men Eronni yo‘q qilamanmi va buni tezda, ularga yana odamlarni o‘ldirish va mamlakatlarni vayron qilish imkoniyatini bermasdan qilamanmi? Yoki men ularni tirik qolish imkoniyatisiz va kelajak avlodlar uchun buyuklik umidisiz do‘zaxga mahkum etamanmi?», deya dunyo hamjamiyati ko‘z o‘ngida jiddiy tahdid qildi.

Trampning Kuba kommunistik rejimi qulashi muqarrar ekani haqidagi gaplaridan so‘ng Gavana delegatsiyasi majlislar zalini namoyishkorona tark etdi. Bundan tashqari, prezident Grenlandiyada ikkita harbiy baza qurilishini tasdiqladi, Ukrainadagi urush juda tez tugashini va’da qildi hamda «sun’iy intellekt» atamasini «super-intellekt»ga o‘zgartirishini e’lon qildi.

Xo‘sh, Vashington Eron bilan saylovdan so‘ng bitim tuzadimi yoki urush boshlaydi, Marko Rubio Kubani tiz cho‘ktira oladimi va Trampning ushbu agressiv nutqi yangi dunyo tartibotidan darak beradimi?

«Eronga ultimatum, Kubaning qochishi va Grenlandiya bazalari»: Tramp nutqining 5 ta asosiy nuqtasi

BMT minbaridan yangragan eng shov-shuvli va muhim faktlar:

  • Eronga dahshatli tanlov: Tramp Eronni yoki kelishuv orqali buyuk davlatga aylantirish, yoki zudlik bilan butunlay yo‘q qilib «do‘zaxga mahkum etish» tanlovi oldida turganini aytdi; bitim AQSH oraliq saylovlaridan keyin darhol imzolanishi mumkinligi bildirildi;

  • Kuba delegatsiyasi zaldan chiqib ketdi: «Bu rejim barbod bo‘ldi va qulaydi», degan so‘zlardan so‘ng kubalik diplomatlar majlislar zalini tark etdi; Tramp Davlat kotibi Marko Rubio Gavana bilan qattiq muzokaralar olib borayotganini ta’kidladi;

  • Ukraina va Rossiya to‘qnashuviga tezkor nuqta: Prezident har ikki tomon rahbarlari bilan yaqindan hamkorlik qilayotganini va qon to‘kilishi albatta va juda tez yakunlanishini va’da qildi;

  • Grenlandiyada ikkita baza va NATO mudofaasi: Orolda 2 ta yirik harbiy baza qurilishi bo‘yicha Daniya bilan shartnoma shu kuniyoq imzolanishi hamda bu Arktikada NATO qudratini oshirishi qayd etildi;

  • «Super-intellekt» davri: Tramp barcha rasmiy hujjatlarda «sun’iy intellekt» (AI) atamasini «super-intellekt»ga o‘zgartirishga ko‘rsatma berdi va bu inqilobni hech narsa to‘xtata olmasligini aytdi.

BMTdagi tarixiy nutq: Trampning global kun tartibi tahlili

Oq uy rahbari ilgari surgan asosiy yo‘nalishlar va geosiyosiy qarorlar:

Yo‘nalish va mavzular

Tramp bayonotining mazmuni

Ehtimoliy oqibatlar va global reaksiya

Eron muammosi

Yoki yangi katta bitim, yoki tezkor butunlay yo‘q qilish

Yaqin Sharqda yoki mutlaq tinchlik, yoki keng ko‘lamli yangi urush xavfi

Kuba rejimi

Kommunistik tizim bosim ostida va tez orada qulaydi

Kuba delegatsiyasi boykot qildi, Rubio sanksiyalar bosimini kuchaytirmoqda

Rossiya va Ukraina

Mojaro «albatta va tezda» yakun topadi

Tomonlarni majburiy muzokaralar stoliga o‘tkazish harakatlari

Grenlandiya va Arktika

Ikkita yirik baza ochiladi, NATO va Yevropa himoyalanadi

Shimoliy qutbda AQSHning mutlaq harbiy dominantligi o‘rnatiladi

Texnologiya va sun’iy intellekt

Nomlanish «Super-intellekt»ga o‘zgaradi, cheklovlarsiz rivojlanadi

AQSH yuqori texnologiyalar va yarimo‘tkazgichlar poygasida yetakchilikni ushlab qoladi

Xalqaro diplomatiya va geosiyosat ekspertizasi: Trampning shov-shuvli ma’ruzasi nimani anglatadi?

Siyosatshunoslar, tahlilchilar va xalqaro ekspertlarning xulosalari:

  • «Kuch orqali tinchlik» (Peace through Strength) strategiyasi: Tramp Eron masalasida yumshoq diplomatik murosalardan voz kechdi; u bir vaqtning o‘zida ham ulkan iqtisodiy tiklanish va’dasini, ham to‘liq harbiy mahv etish xavfini ko‘rsatish orqali Tehronni AQSH oraliq saylovlaridan so‘ng kapitulyatsiya shartlariga yaqin bitimga imzo chekishga majburlamoqda;

  • Lotin Amerikasidagi to‘ntarish da’vati: Marko Rubioning Kuba bilan muzokaralarga jalb etilishi va Trampning ochiq hujumi Gavanadagi kommunistik tizimga qarshi iqtisodiy qamalning yangi va shafqatsiz bosqichi boshlanishini ko‘rsatmoqda;

  • Grenlandiya — Arktika qalqoni: Rossiya va Xitoyning Shimoliy muz okeanidagi faollashuviga javoban Tramp Grenlandiyani strategik harbiy forpostga aylantirishni rasmiylashtirdi; bu NATOni shimoldan mutlaq xavfsizlik gardishi bilan o‘rab oladi;

  • «Super-intellekt» va sanoat inqilobi: Texnologiyalarga berilgan ushbu ta’rif Oq uy ma’muriyati AQSH IT kompaniyalariga (OpenAI, Google, Nvidia) erkinlik berib, sun’iy intellektni harbiy va iqtisodiy gegemonlikning bosh dasturiga aylantirishidan darak beradi.

Donald Trampning BMT Bosh Assambleyasidagi ushbu keskin chiqishi dunyoda murosalar davri tugab, to‘g‘ridan to‘g‘ri kuch va qat’iy ultimatumlar davri boshlanganini ko‘rsatdi.

Sizningcha, Trampning Eronga nisbatan qo‘ygan keskin talabi Yaqin Sharqda urushga sabab bo‘ladimi yoki Tehron kelishuvga rozi bo‘ladimi? Grenlandiyada harbiy bazalarning tiklanishi va Trampning BMTdagi ushbu ma’ruzasi jahon siyosatini qay darajada o‘zgartiradi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va butun dunyo nigohida turgan ushbu tarixiy siyosiy tahlilni barcha do‘stlaringizga ulashing!

Donald TrampBMT Bosh AssambleyasiEronKuba
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildi«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildi17 sentabr 09:29AQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiAQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildi14 sentabr 13:40Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...12 sentabr 07:01Tramp Eron bilan mojaro tugasa, neft narxi keskin tushishini aytdiTramp Eron bilan mojaro tugasa, neft narxi keskin tushishini aytdi9 sentabr 07:19Vens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosimVens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosim21 avgust 08:14Tramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdiTramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdi20 avgust 07:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota