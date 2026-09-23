AQSHda ikki boshli toshbaqa tug‘ildi

·33·Dunyo
AQSHda ikki boshli toshbaqa tug‘ildi

AQSHning Massachusets shtatida nihoyatda kam uchraydigan holat — ikki boshli toshbaqa bolasi dunyoga kelgani aniqlandi.

Atigi 5,2 gramm

og‘irlikdagi toshbaqa bolasi Uellflit hududidagi muhofaza qilinadigan uyalash joyidan topilgan. Keyinchalik u veterinarlar nazorati uchun Keyp-Kod yovvoyi tabiat markaziga olib kelingan.

AQSHda ikki boshli toshbaqa tug‘ildi

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, toshbaqadagi ikki boshlilik bitsefaliya deb ataladigan kamyob rivojlanish holati bilan bog‘liq. Hozir veterinarlar uning o‘sishi, ishtahasi va xatti-harakatlarini muntazam kuzatmoqda.

Markaz ma’lumotiga ko‘ra, toshbaqaning har ikki boshi ham hozircha sog‘lom. Jonivor odatdagidek harakatlanmoqda va oziqlanmoqda.

Mutaxassislar uning keyingi rivojlanishini diqqat bilan nazorat qilib, ikki boshning yagona tana bilan qanday uyg‘unlashishini ham o‘rganmoqda.

MassachusetsIkki boshli toshbaqaBitsefaliyaKeyp-Kod
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Massachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiMassachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldi13 avgust 11:34Olimlar kutmagan xavfli yo‘lbars akula yangi hududda paydo bo‘ldiOlimlar kutmagan xavfli yo‘lbars akula yangi hududda paydo bo‘ldi5 avgust 13:59AQShda 17 yoshli o'smir onasi va ukasini o'ldirishdan oldin ChatGPTdan foydalanganAQShda 17 yoshli o'smir onasi va ukasini o'ldirishdan oldin ChatGPTdan foydalangan15 avgust 23:53AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi o‘lim bilan yakunlangan YTH bo‘yicha ayblanmoqdaAQSHda o‘zbekistonlik haydovchi o‘lim bilan yakunlangan YTH bo‘yicha ayblanmoqda10 iyul 17:03Norvegiya — Fransiya o‘yinidan keyin otishma: to‘rt kishi yaralandiNorvegiya — Fransiya o‘yinidan keyin otishma: to‘rt kishi yaralandi27 iyun 17:01Massachusetsda joylashuv maʼlumotlarini sotishni taqiqlovchi qonun qabul qilindiMassachusetsda joylashuv maʼlumotlarini sotishni taqiqlovchi qonun qabul qilindi8 iyun 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota