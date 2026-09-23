Dunyodagi eng chiroyli erkaklardan biri bo‘lgan Paing Takhon nima sababdan qamalgan?

·65·Madaniyat
Dunyodagi eng chiroyli erkaklardan biri bo‘lgan Paing Takhon nima sababdan qamalgan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Paing Takhon Myanmadagi harbiy to'ntarishga qarshi namoyishda qatnashgani uchun hibsga olindi.
  • U model, aktyor va musiqachi sifatida tanilgan bo'lib, 1996-yilda tug'ilgan.
  • Paing Takhonning mashhurligi ijtimoiy tarmoqlarda ikki milliondan ortiq obunachiga ega bo'lishi va TC Candler reytingida 10-o'rinni egallashi bilan tasdiqlangan.

"Chiroyli aktyor" deganda odatda ko‘z oldimizga ma’lum bir obraz keladi. Ammo Paing Takhon bu qolipga sig‘maydigan aktyorlardan biri. U model bo‘ldi, kinoda suratga tushdi, buddaviylik monastirida yashadi, keyinchalik esa Myanmadagi harbiy to‘ntarishga qarshi namoyishda qatnashgani uchun hibsga olindi.

Paing Takhon 1996 yilda Myanmaning g‘arbiy qismidagi Kotaun shahrida olti farzandli oilaning to‘rtinchi farzandi bo‘lib tug‘ilgan.

Maktabni tamomlagach, imkoniyat izlab mamlakatning eng yirik shahri Yangon tomon yo‘l oldi. Aynan shu yerda uning hayoti butunlay boshqa yo‘nalishga burildi.

18 yoshida u Jon Lvinning modellik maktabiga o‘qishga kirib, suratga tushish va podiumda yurishni o‘rgandi. Ko‘p o‘tmay, John Lwin's Star & Model International agentligi unga hamkorlik taklif qildi.

Uzun sochlari va mushakdor qiyofasi Paing Takhonni boshqalardan ajratib turardi. Reklama, musiqiy kliplar va jurnallar uchun suratga tushishlar ortidan unga kino takliflari ham kela boshladi.

Oq libosdagi kishi qadimiy ibodatxona oldida turibdi.

Paing Takhon "Yarim tun sayyohi" filmidagi bosh rol uchun kastingdan o‘tib, 2017 yilda aktyor sifatida tanildi. Shu bilan birga, musiqa bilan ham shug‘ullana boshladi.

Uning mashhurligi tez sur’atda oshib, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini turli mamlakatlardan ikki milliondan ortiq foydalanuvchi kuzata boshladi. Keyinchalik Myanma hukumati uni madaniyat elchisi etib tayinladi. Paing Takhonning tashqi ko‘rinishi xalqaro miqyosda ham e’tibordan chetda qolmadi. TC Candler reytingida u ilk bor 2020 yilda 10-o‘rinda qayd etildi.

Ammo uning hayotidagi eng katta burilish hali oldinda edi. Model va aktyor sifatidagi mashhurlikdan keyin Paing Takhon butunlay boshqa sabab bilan dunyo ommaviy axborot vositalari e’tiboriga tushdi.

Uning monastirdagi hayoti va harbiy to‘ntarishdan keyingi voqealari esa bu hikoyaning eng kutilmagan qismidir.

Paing TakhonMyanmaMonastirHarbiy to‘ntarish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Myanma hukumati kripto-firibgarlar uchun umrbod qamoq jazosini taklif qildiMyanma hukumati kripto-firibgarlar uchun umrbod qamoq jazosini taklif qildi15 may 22:16Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)19 iyul 18:08Shahlo Salayevaning o‘g‘li 2 yoshga to‘ldi: xonandaning samimiy tilagi e’tibor markazida!Shahlo Salayevaning o‘g‘li 2 yoshga to‘ldi: xonandaning samimiy tilagi e’tibor markazida!Bugun 15:37Tohir Sodiqov konsert vaqtida muxlisiga bergan va’dasini bajardi (video)Tohir Sodiqov konsert vaqtida muxlisiga bergan va’dasini bajardi (video)Bugun 15:01Shahrizoda Madaminova: «Meni “aktrisa, model” deb atashlari yoqmayapti» (video)Shahrizoda Madaminova: «Meni “aktrisa, model” deb atashlari yoqmayapti» (video)Bugun 14:27Sevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdiSevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdiBugun 13:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh