18 yoshli sportchi “Miss Italia” tojini kiydi

·46·Dunyo
18 yoshli sportchi “Miss Italia” tojini kiydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Miss Italia" tanlovining 80-finalida Liguriya vakili, 18 yoshli Sara Mariya Rizea g‘olib bo‘ldi.
  • Sara Rizea nafaqat go‘zallik tanlovida, balki sportdagi yutuqlari bilan ham ajralib turadi, u badiiy suzish bo‘yicha Italiya terma jamoasi a’zosi.
  • Uning sport karyerasida 2024 yilda Belgradda o‘tkazilgan Yevropa chempionatida kumush medalni qo‘lga kiritishi va Limada o‘smirlar o‘rtasidagi jahon chempionatida bronza medalni olishi kabi muhim natijalar bor.

21 sentyabr kuni Rim yaqinidagi Santa-Severa qal’asida “Miss Italia” tanlovining 80-finali bo‘lib o‘tdi. 16 nafar finalchi ishtirok etgan tanlovda Liguriya vakili, 18 yoshli Sara Mariya Rizea g‘oliblikni qo‘lga kiritdi. U finalga “Miss Liguria” unvoni bilan yetib kelgan edi.

Qizig‘i, yangi “Miss Italia” nafaqat go‘zallik tanlovi, balki sportdagi yutuqlari bilan ham e’tibor qozongan. Sara Rizea — Italiya terma jamoasining badiiy suzish bo‘yicha sportchisi hamda Fiamme Oro klubi vakili.

Uning sportdagi eng muhim natijalaridan biri 2024 yilda Belgradda o‘tkazilgan Yevropa chempionatida qo‘lga kiritilgan kumush medal hisoblanadi. Rizea Filippo Pelati bilan texnik aralash duet bahsida ikkinchi o‘rinni egallagan. Shuningdek, o‘sha yili Limada o‘tkazilgan o‘smirlar o‘rtasidagi jahon chempionatida bronza medaliga sazovor bo‘lgan.

Sportchining Jahon kubogi musobaqalarida ham medallari bor. 2024 yilda u Budapeshtdagi Superfinalda bronza medalni qo‘lga kiritgan, 2025 yilda esa Somabay bosqichida yana bir bronza medalga ega chiqqan.

Sinxron suzuvchi suv ustida badiiy harakatlarni amalga oshirmoqda.

Sara Rizea 2007 yil noyabr oyida Monkaleri shahrida tug‘ilgan. Keyinchalik oilasi bilan Savona provinsiyasidagi Vado-Ligure shahriga ko‘chib o‘tgan. U badiiy suzish bilan sakkiz yoshidan shug‘ullana boshlagan va 2021 yilda ilk bor Italiya terma jamoasiga chaqirilgan.

“Miss Italia” tojini qo‘lga kiritganidan keyin ham Sara sportni tark etmoqchi emas. Tanlovdan so‘ng u kelajakda Olimpiya o‘yinlarida qatnashishni orzu qilishini aytdi.

Shu tariqa Sara Mariya Rizea 18 yoshida bir vaqtning o‘zida sportdagi yutuqlari va “Miss Italia” tojini qo‘lga kiritgan yosh italiyaliklardan biriga aylandi.

Sara Mariya RizeaMiss ItaliaFiamme OroYevropa chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyaning eng go‘zal erkagi aniqlandi: finalda kutilmagan nom g‘olib bo‘ldiTurkiyaning eng go‘zal erkagi aniqlandi: finalda kutilmagan nom g‘olib bo‘ldi25 iyul 15:5322 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdi22 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdi9 sentabr 14:31To‘ydan besh oy o‘tib o‘lgan kelin ishida yangi tafsilotlar ochiqlandiTo‘ydan besh oy o‘tib o‘lgan kelin ishida yangi tafsilotlar ochiqlandi19 avgust 13:381000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqda1000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqda3 iyul 15:50JCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchiJCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchi30 iyun 12:16Ekstremal sportchi 180 metr balandlikda hayratlanarli yurish qildiEkstremal sportchi 180 metr balandlikda hayratlanarli yurish qildi1 iyun 13:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota