Huawei Kirin 9050 Pro chipi Apple A17 Pro'ni ortda qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bernstein Research tahlillariga ko'ra, Huawei Kirin 9050 Pro protsessori Geekbench 6 ko'p yadroli sinovlarida Apple A17 Pro chipidan o'zib ketdi.
- Ushbu natija, Kirin 9050 Pro 7-nanometrli texnologiyaga asoslangan bo'lsa-da, Apple'ning 3-nanometrli A17 Pro'siga nisbatan yuqori samaradorlikni ko'rsatdi.
Jahon texnologiya bozorida jiddiy burilish yasagach, Xitoyning Huawei kompaniyasi yana bir kutilmagan yutuqqa erishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Bernstein Research tadqiqot kompaniyasi olib borgan tahlillar natijasida Huawei Kirin 9050 Pro protsessori Geekbench sinovlarida Apple A17 Pro chipidan oʻzib ketgani maʼlum boʻldi. Bu natija koʻplab mutaxassislar tomonidan eʼtibordan chetda qolgan, ammo juda muhim texnologik yutuq sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yangi avlod protsessori joriy yilning sentyabr oyi boshida uch karra buklanuvchi Mate XT 2 smartfoni bilan birgalikda ilk bor omuzga taqdim etilgan edi. Shuni alohida taʼkidlash joizki, Huawei kompaniyasi oʻzining ushbu chipini ishlab chiqarishda qoʻllanilgan aniq texnik jarayon tafsilotlarini rasman oshkor etmagan. Biroq mustaqil tadqiqotchilar uning imkoniyatlarini chuqur oʻrganib chiqib, qiziq xulosalarga kelishdi.
Texnologik tafovutga qaramay yuqori natijaBernstein Research hisobotiga koʻra, Kirin 9050 Pro asosan 7-nanometrli texnologiyaga mos keladigan jarayon asosida yaratilgan. Garchi u Apple kompaniyasining zamonaviy 3-nanometrli A17 Pro protsessoriga nisbatan eskicha texnologiyaga tayansa-da, sintetik testlarda oʻzining yuqori samaradorligini koʻrsatishga muvaffaq boʻldi.
Xususan, mashhur Geekbench 6 benchmarkining koʻp yadroli (multi-core) sinovida Xitoyda ishlab chiqarilgan ushbu chip Apple flagmanidan tezroq ekanligini namoyish etdi. Maʼlumki, aynan koʻp yadroli testlar bir nechta hisoblash yadrolarining oʻzaro muvofiqligi va umumiy samaradorligini baholashda asosiy mezon hisoblanadi.
Arxitektura yutuqlari va kelajakdagi marralarTahlilchilarning fikricha, bunday yuqori koʻrsatkichlarga erishishda Huawei muhandislarining chuqur arxitektura yaxshilanishlari hal qiluvchi rol oʻynagan. Natijada, 7-nanometrli darajadagi protsessor zamonaviyroq 4-nanometrli sinfga mansub chiplar bilan raqobat qila oladigan darajadagi unumdorlikni taʼminlay olmoqda.
Shunga qaramay, xalqaro ekspertlar xolis baho berib, hali qilinishi kerak boʻlgan ishlar koʻpligini taʼkidlashmoqda. Xususan, Apple kompaniyasining yaqinda paydo boʻladigan yanada ilgʻor 2-nanometrli A20 Pro ishlanmalarigacha Xitoy taraqqiyoti hali qariyb 30 foizlik ortda qolishni saqlab qolayotgani qayd etilgan.
Umuman olganda, ushbu tadqiqot natijalari Huawei sanksiyalar va cheklovlarga qaramonaviy raqobatbardosh ekotizimni yaratishda davom etayotganini koʻrsatadi. Ushbu yutuq global yarimoʻtkazgichlar bozorida kuchlar muvozanati oʻzgarib borayotganidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…