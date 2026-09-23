Huawei Kirin 9050 Pro chipi Apple A17 Pro'ni ortda qoldirdi

·18·Texno
Huawei Kirin 9050 Pro chipi Apple A17 Pro'ni ortda qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bernstein Research tahlillariga ko'ra, Huawei Kirin 9050 Pro protsessori Geekbench 6 ko'p yadroli sinovlarida Apple A17 Pro chipidan o'zib ketdi.
  • Ushbu natija, Kirin 9050 Pro 7-nanometrli texnologiyaga asoslangan bo'lsa-da, Apple'ning 3-nanometrli A17 Pro'siga nisbatan yuqori samaradorlikni ko'rsatdi.

Jahon texnologiya bozorida jiddiy burilish yasagach, Xitoyning Huawei kompaniyasi yana bir kutilmagan yutuqqa erishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Bernstein Research tadqiqot kompaniyasi olib borgan tahlillar natijasida Huawei Kirin 9050 Pro protsessori Geekbench sinovlarida Apple A17 Pro chipidan oʻzib ketgani maʼlum boʻldi. Bu natija koʻplab mutaxassislar tomonidan eʼtibordan chetda qolgan, ammo juda muhim texnologik yutuq sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yangi avlod protsessori joriy yilning sentyabr oyi boshida uch karra buklanuvchi Mate XT 2 smartfoni bilan birgalikda ilk bor omuzga taqdim etilgan edi. Shuni alohida taʼkidlash joizki, Huawei kompaniyasi oʻzining ushbu chipini ishlab chiqarishda qoʻllanilgan aniq texnik jarayon tafsilotlarini rasman oshkor etmagan. Biroq mustaqil tadqiqotchilar uning imkoniyatlarini chuqur oʻrganib chiqib, qiziq xulosalarga kelishdi.

Texnologik tafovutga qaramay yuqori natija

Bernstein Research hisobotiga koʻra, Kirin 9050 Pro asosan 7-nanometrli texnologiyaga mos keladigan jarayon asosida yaratilgan. Garchi u Apple kompaniyasining zamonaviy 3-nanometrli A17 Pro protsessoriga nisbatan eskicha texnologiyaga tayansa-da, sintetik testlarda oʻzining yuqori samaradorligini koʻrsatishga muvaffaq boʻldi.

Xususan, mashhur Geekbench 6 benchmarkining koʻp yadroli (multi-core) sinovida Xitoyda ishlab chiqarilgan ushbu chip Apple flagmanidan tezroq ekanligini namoyish etdi. Maʼlumki, aynan koʻp yadroli testlar bir nechta hisoblash yadrolarining oʻzaro muvofiqligi va umumiy samaradorligini baholashda asosiy mezon hisoblanadi.

Arxitektura yutuqlari va kelajakdagi marralar

Tahlilchilarning fikricha, bunday yuqori koʻrsatkichlarga erishishda Huawei muhandislarining chuqur arxitektura yaxshilanishlari hal qiluvchi rol oʻynagan. Natijada, 7-nanometrli darajadagi protsessor zamonaviyroq 4-nanometrli sinfga mansub chiplar bilan raqobat qila oladigan darajadagi unumdorlikni taʼminlay olmoqda.

Shunga qaramay, xalqaro ekspertlar xolis baho berib, hali qilinishi kerak boʻlgan ishlar koʻpligini taʼkidlashmoqda. Xususan, Apple kompaniyasining yaqinda paydo boʻladigan yanada ilgʻor 2-nanometrli A20 Pro ishlanmalarigacha Xitoy taraqqiyoti hali qariyb 30 foizlik ortda qolishni saqlab qolayotgani qayd etilgan.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot natijalari Huawei sanksiyalar va cheklovlarga qaramonaviy raqobatbardosh ekotizimni yaratishda davom etayotganini koʻrsatadi. Ushbu yutuq global yarimoʻtkazgichlar bozorida kuchlar muvozanati oʻzgarib borayotganidan dalolat beradi.

HuaweiKirin 9050 ProApple A17 ProGeekbenchTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiHuawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdi12 sentabr 13:26Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdi7 sentabr 13:56Yangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiYangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdi15 sentabr 15:27Nvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdiNvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdi9 avgust 00:55Huawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdiHuawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdi21 sentabr 23:26Huawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqdaHuawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqda14 sentabr 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi