Toshkentda tungi kafeda kuchli yong‘in chiqdi: baland alanga shaharni larzaga soldi

·53·Jamiyat
Toshkentda tungi kafeda kuchli yong‘in chiqdi: baland alanga shaharni larzaga soldi

Toshkentning Chilonzor tumanida tungi vaqtda kafelardan birida yong‘in sodir bo‘ldi. Hodisa Kichik halqa yo‘li ko‘chasida joylashgan kafe hududida yuz bergan.

Shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, yong‘in haqida xabar 22 sentyabr kuni soat 23:23 da kelib tushgan. Qutqaruv ekipajlari zudlik bilan voqea joyiga yetib borib, alangani bartaraf etishga kirishgan.

Yong‘in soat 23:54 da qurshab olingan va 23 sentyabr kuni soat 00:10 da to‘liq o‘chirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda baland alanga va quyuq tutun shaharning turli hududlaridan ham ko‘ringani aks etgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida hech kim tan jarohati olmagan. Ayni paytda yong‘inning kelib chiqish sababi va yetkazilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda.

Chilonzor tumaniKichik halqa yo‘liKafe yong‘in22 sentyabr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Izza» bozorida alanga: 400 kvadrat metr maydon yondi (video)«Izza» bozorida alanga: 400 kvadrat metr maydon yondi (video)6 avgust 15:57Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...30 avgust 20:07Jizzaxda harakatlanib ketayotgan yuk mashinasida dahshatli yong‘in ro‘y berdiJizzaxda harakatlanib ketayotgan yuk mashinasida dahshatli yong‘in ro‘y berdi6 iyun 13:04Toshkentda dahshatli yong‘in: «Beshqo‘rg‘on» bozori qora tutun ichida qoldi (video)Toshkentda dahshatli yong‘in: «Beshqo‘rg‘on» bozori qora tutun ichida qoldi (video)5 aprel 17:08O‘zbekiston Qahramoni Parda Ziyodov 79 yoshida vafot etdiO‘zbekiston Qahramoni Parda Ziyodov 79 yoshida vafot etdiBugun 15:41Sendvich ichidan qurtlar chiqdi? Do‘kondan olingan mahsulot videosi tarmoqda muhokamadaSendvich ichidan qurtlar chiqdi? Do‘kondan olingan mahsulot videosi tarmoqda muhokamadaBugun 14:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq