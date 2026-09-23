Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh tizimi Uztelecom koʻmagida Oʻzbekistonga kirib kelmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Uztelecom va UZ-SAT kompaniyalari Amazon Leo bilan kelishuvga erishib, Oʻzbekistonda mazkur sunʼiy yoʻldosh tarmogʻining rasmiy distribyutori maqomini oldi.
- Ushbu hamkorlik olis va borish qiyin boʻlgan hududlarda internet qamrovini kengaytirib, aholi va biznes uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.
- Yangi texnologiya Uztelecomning mavjud infratuzilmasini toʻldirib, Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov taʼkidlaganidek, hatto Starlink tizimidan ham ustun boʻlishi mumkin.
Oʻzbekistonda telekommunikatsiya va internet xizmatlari bozorida muhim qadam tashlandi: Uztelecom milliy operatori va uning tarkibidagi UZ-SAT kompaniyasi Amazon Leo bilan strategik kelishuvga erishdi. Ushbu hamkorlik natijasida Oʻzbekistonda mazkur zamonaviy past orbitali sunʼiy yoʻldosh tarmogʻining rasmiy va autorizatsiyalashgan distribyutori maqomi qoʻlga kiritildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, imzolangan kelishuv doirasida UZ-SAT mijozlar uchun Amazon Leo tarmogʻi negizida yuqori tezlikdagi aloqa yechimlarini yaratadi va yetkazib beradi. Mazkur sunʼiy yoʻldosh infratuzilmasi mavjud yerüstü tarmoqlarni samarali toʻldirib, ayniqsa olis va borish qiyin boʻlgan hududlarda internet qamrovini keskin kengaytirishga xizmat qiladi.
Ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati va imkoniyatlariMamlakatning chekka hududlarida yashovchi aholi uchun sunʼiy yoʻldosh orqali internetga ulanish mutlaqo yangi ufq ochadi. Fuqarolar endilikda elektron davlat xizmatlaridan toʻlaqonli foydalanish, masofaviy taʼlim olish, onlayn tibbiy maslahatlar olish hamda zamonaviy muloqot platformalari orqali ishlash imkoniyatiga ega boʻladilar.
Shuningdek, biznes vakillari uchun ham ulkan qulayliklar yaratiladi. Anʼanaviy optik tolali tarmoqlarni tortish imkonsiz yoki iqtisodiy jihatdan samarasiz boʻlgan ishlab chiqarish hamda infratuzilma obyektlarini internet bilan taʼminlashda Amazon Leo muhim alternativ vositaga aylanadi.
Infratuzilmani boyitish va mavjud tarmoqlarni saqlashMutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi texnologiya Uztelecom kompaniyasining mavjud anʼanaviy infratuzilmasini butunlay almashtirmaydi, balki uni oʻzaro toʻldiradi. Bugungi kunda operator mamlakatimiz aholi punktlarining 96 foizini aloqa bilan taʼminlab kelmoqda. Kompaniya tasarrufida 378 802 kilometr uzunlikdagi fiber-optik aloqa liniyalari mavjud boʻlib, ular bilan bir qatorda mobil tarmoqlar, maʼlumotlar markazlari va bulutli platformalar ham jadal rivojlantirilmoqda.
UZ-SAT rahbari Baxrom Azimovning qayd etishicha, sunʼiy yoʻldosh aloqasi anʼanaviy telekommunikatsiya imkoniyatlari cheklangan hududlarni tarmoqqa ulashda qoʻshimcha samarali vosita vazifasini bajaradi.
Izohlar 0
…