Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh tizimi Uztelecom koʻmagida Oʻzbekistonga kirib kelmoqda

·8·Texno
Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh tizimi Uztelecom koʻmagida Oʻzbekistonga kirib kelmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Uztelecom va UZ-SAT kompaniyalari Amazon Leo bilan kelishuvga erishib, Oʻzbekistonda mazkur sunʼiy yoʻldosh tarmogʻining rasmiy distribyutori maqomini oldi.
  • Ushbu hamkorlik olis va borish qiyin boʻlgan hududlarda internet qamrovini kengaytirib, aholi va biznes uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.
  • Yangi texnologiya Uztelecomning mavjud infratuzilmasini toʻldirib, Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov taʼkidlaganidek, hatto Starlink tizimidan ham ustun boʻlishi mumkin.

Oʻzbekistonda telekommunikatsiya va internet xizmatlari bozorida muhim qadam tashlandi: Uztelecom milliy operatori va uning tarkibidagi UZ-SAT kompaniyasi Amazon Leo bilan strategik kelishuvga erishdi. Ushbu hamkorlik natijasida Oʻzbekistonda mazkur zamonaviy past orbitali sunʼiy yoʻldosh tarmogʻining rasmiy va autorizatsiyalashgan distribyutori maqomi qoʻlga kiritildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, imzolangan kelishuv doirasida UZ-SAT mijozlar uchun Amazon Leo tarmogʻi negizida yuqori tezlikdagi aloqa yechimlarini yaratadi va yetkazib beradi. Mazkur sunʼiy yoʻldosh infratuzilmasi mavjud yerüstü tarmoqlarni samarali toʻldirib, ayniqsa olis va borish qiyin boʻlgan hududlarda internet qamrovini keskin kengaytirishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati va imkoniyatlari

Mamlakatning chekka hududlarida yashovchi aholi uchun sunʼiy yoʻldosh orqali internetga ulanish mutlaqo yangi ufq ochadi. Fuqarolar endilikda elektron davlat xizmatlaridan toʻlaqonli foydalanish, masofaviy taʼlim olish, onlayn tibbiy maslahatlar olish hamda zamonaviy muloqot platformalari orqali ishlash imkoniyatiga ega boʻladilar.

Shuningdek, biznes vakillari uchun ham ulkan qulayliklar yaratiladi. Anʼanaviy optik tolali tarmoqlarni tortish imkonsiz yoki iqtisodiy jihatdan samarasiz boʻlgan ishlab chiqarish hamda infratuzilma obyektlarini internet bilan taʼminlashda Amazon Leo muhim alternativ vositaga aylanadi.

Infratuzilmani boyitish va mavjud tarmoqlarni saqlash

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi texnologiya Uztelecom kompaniyasining mavjud anʼanaviy infratuzilmasini butunlay almashtirmaydi, balki uni oʻzaro toʻldiradi. Bugungi kunda operator mamlakatimiz aholi punktlarining 96 foizini aloqa bilan taʼminlab kelmoqda. Kompaniya tasarrufida 378 802 kilometr uzunlikdagi fiber-optik aloqa liniyalari mavjud boʻlib, ular bilan bir qatorda mobil tarmoqlar, maʼlumotlar markazlari va bulutli platformalar ham jadal rivojlantirilmoqda.

UZ-SAT rahbari Baxrom Azimovning qayd etishicha, sunʼiy yoʻldosh aloqasi anʼanaviy telekommunikatsiya imkoniyatlari cheklangan hududlarni tarmoqqa ulashda qoʻshimcha samarali vosita vazifasini bajaradi.

Kelajak istiqbollari va raqobat muhiti

Eslatib oʻtamiz, avvalroq Oʻzbekiston Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov oʻz bayonotida Amazon Low Earth Orbit (LEO) tarmogʻi sifati, raqobatbardoshligi va qator texnik parametrlari boʻyicha hatto Starlink tizimidan ham ustun kelishi mumkinligini taʼkidlagan edi. Bu esa mamlakatda yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bozorida jiddiy va sogʻlom raqobat muhitini shakllantiradi.

Amazon LeoUztelecomInternetSunʼiy yoʻldoshTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Austrian Airlines samolyotlarida Starlink interneti ishga tushirildiAustrian Airlines samolyotlarida Starlink interneti ishga tushirildi8 sentabr 15:57Starlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumStarlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlum3 sentabr 14:20SpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiSpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildi28 avgust 14:58Starlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdiStarlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdi27 avgust 20:29Lufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildiLufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildi20 avgust 11:29Starlink orbital guruhi 100 mingta sunʼiy yoʻldoshga yetkaziladiStarlink orbital guruhi 100 mingta sunʼiy yoʻldoshga yetkaziladi10 avgust 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi