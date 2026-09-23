Xitoyda 75 yoshli ayol go‘zallik saloniga 10 yillik jamg‘armasi 450 ming dollar sarfladi

·1·Dunyo
Xitoyda 75 yoshli ayol go‘zallik saloniga 10 yillik jamg‘armasi 450 ming dollar sarfladi

Xitoyning Shanxay shahrida 75 yoshli ayol go‘zallik muolajalari uchun yillar davomida jamg‘argan mablag‘laridan ayrildi. U salon xizmatlariga jami 3 million yuan — qariyb 450 ming dollar sarflagan.

Ma’lum bo‘lishicha, ayol 2016 yildan buyon Yongqi Beauty and Hairdressing kompaniyasining filiali hamda u bilan bog‘liq tibbiy estetika markaziga muntazam borib kelgan. U yerda teri taranglashtirish, ipli lifting, qosh va lablarga doimiy pardoz kabi turli muolajalarni olgan.

Ayolning qizi onasining jamg‘armalari deyarli tugab qolganini bilgach, Shanxay telekanallaridan biriga murojaat qilgan. Hujjatlarni tekshirish jarayonida ayrim xizmatlar narxi bozordagi qiymatdan 10–20 barobar yuqori ekani aniqlangan.

Masalan, bir nechta muolajani o‘z ichiga olgan labga doimiy pardoz protsedurasi uchun ayoldan qariyb 39 800 yuan — 6 ming dollar undirilgan. Hisob-kitoblarda bir xil xizmat bir necha marta ko‘rsatilgani ham qayd etilgan.

Shuningdek, ayolga boshqa estetik markazda 300 ming yuanlik xizmat taklif qilingan, ammo u muolaja amalga oshirilmay, boshqa kosmetik protseduralarga almashtirilgani ma’lum bo‘ldi. Salon vakillari esa barcha narxlar ochiq ko‘rsatilganini va xizmatlar mijozning roziligi bilan bajarilganini bildirgan.

Yakunda salon ayol bilan kelishuvga erishib, oldindan to‘langan mablag‘ning sarflanmagan qismining bir qismini qaytargan.

ShanxayYongqi Beauty and Hairdressingkosmetologiyafiribgarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiTekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldi5 sentabr 10:06Qozog‘istonda go‘zallik xizmatlariga qancha mablag‘ sarflandi?Qozog‘istonda go‘zallik xizmatlariga qancha mablag‘ sarflandi?12 avgust 13:25Kayan ayollari nega bo‘yinlariga halqa taqadi?Kayan ayollari nega bo‘yinlariga halqa taqadi?18 avgust 16:26Hindistonlik ayol soch uzunligi bo‘yicha yangi Ginnes rekordini o‘rnatdiHindistonlik ayol soch uzunligi bo‘yicha yangi Ginnes rekordini o‘rnatdi12 avgust 15:26Xitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiXitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindi29 iyul 16:22Qozog‘iston Yaqin Sharqdan o‘z fuqarolarini evakuatsiya qilish uchun 4 million dollar sarfladiQozog‘iston Yaqin Sharqdan o‘z fuqarolarini evakuatsiya qilish uchun 4 million dollar sarfladi19 may 18:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota