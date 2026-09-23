Tohir Sodiqov konsert vaqtida muxlisiga bergan va’dasini bajardi (video)
Tohir Sodiqov “Bojalar” konsertida shogirdlari tomonidan sovg‘a qilingan zar to‘nlardan birini zaldagi muxlislar tomon otib, uni kim ilib olsa, o‘sha muxlisga gitara sovg‘a qilishini aytgan edi.
Kutilmaganda to‘nni ilib olgan muxlis shu zahoti konsert zalida e’tibor markaziga tushdi. Dastlab ayrimlar bu holat konsert dasturining bir qismi, ya’ni shou uchun uyushtirilgan epizod deb o‘ylagan. Biroq Tohir Sodiqov ko‘p o‘tmay va’dasini amalda bajardi. Xonanda ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida va’dasini bajarganini ko‘rsatuvchi videoni e’lon qildi.
San’atkor muxlisiga gitara sovg‘a qilib, konsertda aytilgan gap shunchaki shou emas, balki haqiqiy va’da bo‘lganini ko‘rsatdi.
“2027 yilgi konsertimizga shu chopon va gitara bilan kirib ketaveradi. Va’da bergan edik, aytgan gapimizni bajardik”, — deya yozgan san’atkor.
Shu tariqa konsertdagi kutilmagan va qiziqarli voqea muxlis uchun esda qolarli sovg‘a bilan yakunlandi.
Izohlar 0
…