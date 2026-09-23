Tohir Sodiqov konsert vaqtida muxlisiga bergan va’dasini bajardi (video)

·47·Madaniyat
Tohir Sodiqov konsert vaqtida muxlisiga bergan va’dasini bajardi (video)

Tohir Sodiqov “Bojalar” konsertida shogirdlari tomonidan sovg‘a qilingan zar to‘nlardan birini zaldagi muxlislar tomon otib, uni kim ilib olsa, o‘sha muxlisga gitara sovg‘a qilishini aytgan edi.

Kutilmaganda to‘nni ilib olgan muxlis shu zahoti konsert zalida e’tibor markaziga tushdi. Dastlab ayrimlar bu holat konsert dasturining bir qismi, ya’ni shou uchun uyushtirilgan epizod deb o‘ylagan. Biroq Tohir Sodiqov ko‘p o‘tmay va’dasini amalda bajardi. Xonanda ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida va’dasini bajarganini ko‘rsatuvchi videoni e’lon qildi.

San’atkor muxlisiga gitara sovg‘a qilib, konsertda aytilgan gap shunchaki shou emas, balki haqiqiy va’da bo‘lganini ko‘rsatdi.

“2027 yilgi konsertimizga shu chopon va gitara bilan kirib ketaveradi. Va’da bergan edik, aytgan gapimizni bajardik”, — deya yozgan san’atkor.

Shu tariqa konsertdagi kutilmagan va qiziqarli voqea muxlis uchun esda qolarli sovg‘a bilan yakunlandi.

Tohir SodiqovBojalar konsertigitara sovg‘a2027 yilgi konsert
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)11 iyul 11:18Xonanda Tohir Sodiqov "Mehnat shuhrati" ordeni sohibiga aylandiXonanda Tohir Sodiqov "Mehnat shuhrati" ordeni sohibiga aylandi31 may 15:46Og‘abek Sobirov Toshkentda ikki kunlik konsert beradiOg‘abek Sobirov Toshkentda ikki kunlik konsert beradi22 iyul 20:23Shahlo Salayevaning o‘g‘li 2 yoshga to‘ldi: xonandaning samimiy tilagi e’tibor markazida!Shahlo Salayevaning o‘g‘li 2 yoshga to‘ldi: xonandaning samimiy tilagi e’tibor markazida!Bugun 15:37Dunyodagi eng chiroyli erkaklardan biri bo‘lgan Paing Takhon nima sababdan qamalgan?Dunyodagi eng chiroyli erkaklardan biri bo‘lgan Paing Takhon nima sababdan qamalgan?Bugun 15:15Shahrizoda Madaminova: «Meni “aktrisa, model” deb atashlari yoqmayapti» (video)Shahrizoda Madaminova: «Meni “aktrisa, model” deb atashlari yoqmayapti» (video)Bugun 14:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh