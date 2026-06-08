Massachusetsda joylashuv maʼlumotlarini sotishni taqiqlovchi qonun qabul qilindi

·29·Texno
Massachusetsda joylashuv maʼlumotlarini sotishni taqiqlovchi qonun qabul qilindi

Massachusets shtati qonunchilari yirik texnologik gigantlar tomonidan toʻplanadigan shaxsiy maʼlumotlarni nazorat qilish va oʻchirish huquqini beruvchi yangi maxfiylik qonunini maʼqulladilar. Mazkur hujjat kompaniyalarga foydalanuvchilarning aniq geolokatsiya maʼlumotlarini sotishni qatʼiyan man etadi. Vakillar palatasida 146-0 hisobidagi bir ovozdan berilgan ovoz ushbu tashabbusning shtat miqyosida qanchalik muhim ekanligini koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi qonun loyihasi endi Senatda birlashtiriladi va shtat gubernatori tomonidan imzolanishi kutilmoqda. AQSHda hali ham umummilliy maxfiylik qonuni mavjud emasligi sababli, shtatlar oʻz qoidalarini joriy etish orqali bu boʻshliqni toʻldirmoqda. Massachusets bu borada isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish boʻyicha eng qatʼiy choralarni koʻrayotgan navbatdagi shtatga aylandi.

Qonun 100 mingdan ortiq isteʼmolchining maʼlumotlarini qayta ishlovchi kompaniyalarga, jumladan, Silicon Valley titanlari va oʻrta hajmdagi startaplarga nisbatan qoʻllaniladi. Foydalanuvchining aniq roziligisiz biometrik maʼlumotlar, sogʻliq holati, genetik maʼlumotlar, barmoq izlari, shuningdek, diniy qarashlar va jinsiy orientatsiyaga oid maʼlumotlarni almashish yoki sotish taqiqlanadi.

Maʼlumot brokerlari yillar davomida ilova ishlab chiquvchilardan joylashuv maʼlumotlarini sotib olib, ularni uchinchi shaxslarga, hatto hukumat va harbiylarga ham sotib kelishgan. Massachusetsning yangi qonuni nafaqat shtat aholisi, balki u yerga tashrif buyuruvchilarning ham geolokatsiya maʼlumotlarini himoya qiladi va bu sohadagi reklama bozoriga sezilarli taʼsir koʻrsatadi.

MaxfiylikMassachusetsGeolokatsiyaBig TechQonunchilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eventbrite va Vimeo egasi Bending Spoons IPO uchun ariza topshirdiEventbrite va Vimeo egasi Bending Spoons IPO uchun ariza topshirdiBugun, 13:57Koʻp martalik rekord: SpaceX raketasi koinotga 35-marta uchirildiKoʻp martalik rekord: SpaceX raketasi koinotga 35-marta uchirildiBugun, 12:53Ryzen 9 7950X3D protsessori «shishib» ketdi: AMD kafolat berishdan bosh tortdiRyzen 9 7950X3D protsessori «shishib» ketdi: AMD kafolat berishdan bosh tortdiBugun, 12:30ZTE U15S: 10 000 mAs batareya va Wi-Fi 6 ga ega portativ router sotuvga chiqdiZTE U15S: 10 000 mAs batareya va Wi-Fi 6 ga ega portativ router sotuvga chiqdiBugun, 11:27Uber, Wayve va Waymo: Londonda robotaksilar jangi boshlanmoqdaUber, Wayve va Waymo: Londonda robotaksilar jangi boshlanmoqdaBugun, 11:26Xiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiXiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus