Massachusetsda joylashuv maʼlumotlarini sotishni taqiqlovchi qonun qabul qilindi
Massachusets shtati qonunchilari yirik texnologik gigantlar tomonidan toʻplanadigan shaxsiy maʼlumotlarni nazorat qilish va oʻchirish huquqini beruvchi yangi maxfiylik qonunini maʼqulladilar. Mazkur hujjat kompaniyalarga foydalanuvchilarning aniq geolokatsiya maʼlumotlarini sotishni qatʼiyan man etadi. Vakillar palatasida 146-0 hisobidagi bir ovozdan berilgan ovoz ushbu tashabbusning shtat miqyosida qanchalik muhim ekanligini koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi qonun loyihasi endi Senatda birlashtiriladi va shtat gubernatori tomonidan imzolanishi kutilmoqda. AQSHda hali ham umummilliy maxfiylik qonuni mavjud emasligi sababli, shtatlar oʻz qoidalarini joriy etish orqali bu boʻshliqni toʻldirmoqda. Massachusets bu borada isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish boʻyicha eng qatʼiy choralarni koʻrayotgan navbatdagi shtatga aylandi.
Qonun 100 mingdan ortiq isteʼmolchining maʼlumotlarini qayta ishlovchi kompaniyalarga, jumladan, Silicon Valley titanlari va oʻrta hajmdagi startaplarga nisbatan qoʻllaniladi. Foydalanuvchining aniq roziligisiz biometrik maʼlumotlar, sogʻliq holati, genetik maʼlumotlar, barmoq izlari, shuningdek, diniy qarashlar va jinsiy orientatsiyaga oid maʼlumotlarni almashish yoki sotish taqiqlanadi.
Maʼlumot brokerlari yillar davomida ilova ishlab chiquvchilardan joylashuv maʼlumotlarini sotib olib, ularni uchinchi shaxslarga, hatto hukumat va harbiylarga ham sotib kelishgan. Massachusetsning yangi qonuni nafaqat shtat aholisi, balki u yerga tashrif buyuruvchilarning ham geolokatsiya maʼlumotlarini himoya qiladi va bu sohadagi reklama bozoriga sezilarli taʼsir koʻrsatadi.
…