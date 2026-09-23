Afrikadagi g‘ayrioddiy an’ana: erkaklar ayollarning e’tiborini tortish uchun o‘zlarini bezatishadi
G‘arbiy Afrikaning Sahel mintaqasida yashovchi Wodaabe qabilasi har yili yomg‘irli mavsum yakunlangach, Gerewol deb ataladigan o‘ziga xos marosimni o‘tkazadi. Unda musiqa, raqs, yuz bo‘yoqlari va tanishuv an’analari birlashadi.
Gerewol'ning eng qiziq jihatlaridan biri — unda erkaklar o‘z qiyofasiga alohida e’tibor qaratishidir. Ular yuzlariga turli naqshlar chizadi, yorqin kiyimlar va bezaklar taqadi.
Maqsad — imkon qadar jozibali ko‘rinish va ayollar e’tiborini tortish.
Raqs va qo‘shiqlar davomida ishtirokchilar o‘zlarining tashqi ko‘rinishi, harakati va chidamliligini namoyish etadi. Ko‘zlarning oqi va tishlarni yanada ajratib ko‘rsatishga ham alohida urg‘u beriladi.
Marosim davomida erkaklar soatlab qo‘shiq aytib, raqsga tushishi mumkin. Ayollar esa ularning chiqishlarini kuzatib, tashqi ko‘rinishi va o‘zini tutishiga e’tibor beradi.
Shu jihatdan Gerewol oddiy bayramdan ko‘ra kengroq ma’noga ega. Gerewol Wodaabe xalqining madaniy hayotidagi muhim tadbirlardan biri bo‘lib, unda jamoaviy bayram, san’at va tanishuv an’analari uyg‘unlashadi.
Eng e’tiborli jihati esa — bu marosimda erkaklarning tashqi ko‘rinishi ayollar tomonidan baholanishidir.
Izohlar 0
…