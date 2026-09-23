Afrikadagi g‘ayrioddiy an’ana: erkaklar ayollarning e’tiborini tortish uchun o‘zlarini bezatishadi

·51·Dunyo
Afrikadagi g‘ayrioddiy an’ana: erkaklar ayollarning e’tiborini tortish uchun o‘zlarini bezatishadi

G‘arbiy Afrikaning Sahel mintaqasida yashovchi Wodaabe qabilasi har yili yomg‘irli mavsum yakunlangach, Gerewol deb ataladigan o‘ziga xos marosimni o‘tkazadi. Unda musiqa, raqs, yuz bo‘yoqlari va tanishuv an’analari birlashadi.

Gerewol'ning eng qiziq jihatlaridan biri — unda erkaklar o‘z qiyofasiga alohida e’tibor qaratishidir. Ular yuzlariga turli naqshlar chizadi, yorqin kiyimlar va bezaklar taqadi.

Maqsad — imkon qadar jozibali ko‘rinish va ayollar e’tiborini tortish.

Raqs va qo‘shiqlar davomida ishtirokchilar o‘zlarining tashqi ko‘rinishi, harakati va chidamliligini namoyish etadi. Ko‘zlarning oqi va tishlarni yanada ajratib ko‘rsatishga ham alohida urg‘u beriladi.

Marosim davomida erkaklar soatlab qo‘shiq aytib, raqsga tushishi mumkin. Ayollar esa ularning chiqishlarini kuzatib, tashqi ko‘rinishi va o‘zini tutishiga e’tibor beradi.

Shu jihatdan Gerewol oddiy bayramdan ko‘ra kengroq ma’noga ega. Gerewol Wodaabe xalqining madaniy hayotidagi muhim tadbirlardan biri bo‘lib, unda jamoaviy bayram, san’at va tanishuv an’analari uyg‘unlashadi.

Eng e’tiborli jihati esa — bu marosimda erkaklarning tashqi ko‘rinishi ayollar tomonidan baholanishidir.

VodaabeGerevolSahel AfrikaVodaabe marosimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiyada “eng yomon siyosatchi”ni daryoga tashlashadi — o'rta asrlardan qolgan g'ayrioddiy an'ana hanuz davom etmoqdaItaliyada “eng yomon siyosatchi”ni daryoga tashlashadi — o'rta asrlardan qolgan g'ayrioddiy an'ana hanuz davom etmoqda15 avgust 10:50Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Kecha 09:25Vengriyada qabr qazish bo‘yicha g‘ayrioddiy chempionat o‘tkazildiVengriyada qabr qazish bo‘yicha g‘ayrioddiy chempionat o‘tkazildi8 sentabr 22:09Dubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiDubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildi28 iyul 15:48Hindistonda yomg‘ir yog‘ishi uchun eshaklar nikohlantirildiHindistonda yomg‘ir yog‘ishi uchun eshaklar nikohlantirildi14 avgust 12:443400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildi3400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildi25 avgust 21:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota