Fransiyalik dorboz 186 metr balandlikda 400 metrlik arqondan yurdi

·39·Dunyo
Fransiyalik dorboz 186 metr balandlikda 400 metrlik arqondan yurdi

Fransiyalik mashhur dorboz va sirk artisti Tatyana-Mosio Bongonga navbatdagi xavfli va hayratlanarli chiqishini muvaffaqiyatli amalga oshirdi.

U 20 sentyabr kuni Fransiyaning Loos-an-Goel shahrida Yevropadagi eng baland ikki terrik — ko‘mir qazib olishdan hosil bo‘lgan sun’iy tepaliklar — o‘rtasida tortilgan 400 metrlik arqondan yurib o‘tdi. Arqon yer sathidan 186 metr balandlikda joylashgan edi.

42 yoshli artist ushbu masofani xavfsizlik kamari va himoya to‘risiz bosib o‘tdi. Uning chiqishi 36 daqiqadan ortiq davom etgan.

G‘ayrioddiy tomoshani 9 mingdan ortiq, ayrim ma’lumotlarga ko‘ra, qariyb 10 ming nafar tomoshabin kuzatgan. Tatyana-Mosio Bongonga marraga muvaffaqiyatli yetib kelgach, tomoshabinlar uni olqishlar bilan kutib olgan.

Mazkur chiqish Yevropa merosi kunlari doirasida tashkil etilgan bo‘lib, artist bu g‘oyani 2019 yilda paydo qilgan edi.

Tatyana-Mosio BongongaLoos-an-Goel400 metrlik arqonYevropa merosi kunlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

180 metr balandlikdagi sinov dorbozni titratdi180 metr balandlikdagi sinov dorbozni titratdi3 iyun 14:47Angliyada attraksion to‘xtab, 27 kishi 15 metr balandlikda qolib ketdiAngliyada attraksion to‘xtab, 27 kishi 15 metr balandlikda qolib ketdi8 sentabr 19:38Rossiya S-400 bilan bir kunda 10 ta MiG-29 urib tushirilganini da’vo qildiRossiya S-400 bilan bir kunda 10 ta MiG-29 urib tushirilganini da’vo qildi5 avgust 08:44Ekstremal sportchi 180 metr balandlikda hayratlanarli yurish qildiEkstremal sportchi 180 metr balandlikda hayratlanarli yurish qildi1 iyun 13:40BMTning 81-sessiyasi: O‘zbekiston delegatsiyasi Nyu-Yorkdagi munozaralarda ishtirok etmoqdaBMTning 81-sessiyasi: O‘zbekiston delegatsiyasi Nyu-Yorkdagi munozaralarda ishtirok etmoqdaBugun 16:45Kichkina Elaning orzusi amalga oshdi: minglab sharlar osmonga uchirildiKichkina Elaning orzusi amalga oshdi: minglab sharlar osmonga uchirildiBugun 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota