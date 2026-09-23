«Kelinlar qo‘zg‘oloni», «Suyunchi» filmlaridagi rollari bilan tanilgan Noila Toshkenboyeva 83 yoshda

·53·Madaniyat
«Kelinlar qo‘zg‘oloni», «Suyunchi» filmlaridagi rollari bilan tanilgan Noila Toshkenboyeva 83 yoshda

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist, taniqli aktrisa Noila Toshkenboyeva 22 sentyabr kuni 83 yoshni qarshiladi.

San’atkor 1943 yil 22 sentyabrda Toshkent shahrida tavallud topgan. U ko‘p yillar davomida Abror Hidoyatov nomidagi drama teatri hamda O‘zbek milliy akademik drama teatri sahnalarida samarali faoliyat yuritgan.

Noila Toshkenboyeva o‘zbek kinosi va teatr san’ati rivojiga munosib hissa qo‘shib, bir qator mashhur film va seriallarda turli obrazlarni gavdalantirgan. Jumladan, aktrisani «Kelinlar qo‘zg‘oloni», «Suyunchi», «To‘ylar muborak», «Katta oyi», «Vatan» va «Tutash taqdirlar» kabi asarlarda ko‘rish mumkin.

San’atkorning ko‘p yillik mehnati «Mehnat faxriysi» hamda «Do‘stlik» ordeni kabi mukofotlar bilan e’tirof etilgan.

Fursatdan foydalanib, Noila Toshkenboyevani tavallud kuni bilan muborakbod etib, unga uzoq umr, mustahkam sog‘lik-salomatlik tilaymiz.

Noila ToshkenboyevaAbror Hidoyatov drama teatriO‘zbek milliy akademik drama teatriMehnat faxriysi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Taniqli aktyor O‘tkir Mengliyev qizini uzatdiTaniqli aktyor O‘tkir Mengliyev qizini uzatdi21 sentabr 17:53Qahramon Abdurahimov 77 yoshni qarshi oldiQahramon Abdurahimov 77 yoshni qarshi oldi19 avgust 15:05Bugun xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov tavallud topgan kunBugun xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov tavallud topgan kun14 iyul 11:27Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshdaKapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshdaKecha 10:07Durdona Qurbonova aktrisalikka qanday kirib kelganini so‘zlab berdiDurdona Qurbonova aktrisalikka qanday kirib kelganini so‘zlab berdi1 avgust 13:12Barno Teshaboyeva: “Kampir rollari bilan kam bo‘lmadim”Barno Teshaboyeva: “Kampir rollari bilan kam bo‘lmadim”13 sentabr 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh