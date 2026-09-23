O‘zbekiston va AQSH DFC: transport va tibbiyotda yirik loyihalar muhokama qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston va AQSH Xalqaro moliyaviy taraqqiyot korporatsiyasi (DFC) o‘rtasida transport va sog‘liqni saqlash sohalaridagi yirik qo‘shma loyihalarning borishi muhokama qilindi.
- Toshkentda yangi xalqaro aeroport qurish va Farg‘ona viloyatida zamonaviy tibbiy majmua tashkil etish kabi loyihalar amaliy bosqichga o‘tkazilishi ko‘zda tutilgan.
O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi investitsiyaviy hamkorlikning yangi yo‘nalishlari tobora aniq tus olmoqda. AQSH Xalqaro moliyaviy taraqqiyot korporatsiyasi (DFC) bosh ijrochi direktori Ben Blek bilan Prezident Adminstratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva o‘rtasida bo‘lib o‘tgan muloqotda transport va sog‘liqni saqlash sohalarida amalga oshirilishi boshlangan yirik qo‘shma loyihalarning borishi muhokama qilindi.
Uchrashuvda O‘zbekistonning DFC bilan hamkorlikni kelgusida yanada kengaytirishga tayyorligi ta’kidlandi.
Bu muloqot tomonlar o‘rtasida so‘nggi davrda shakllanayotgan investitsiyaviy sheriklikning amaliy bosqichga o‘tayotganini ko‘rsatuvchi muhim muloqotlardan biri bo‘ldi.
Transport va tibbiyotdagi loyihalar diqqat markazida
Muloqotning asosiy mavzularidan biri transport sohasidagi yirik qo‘shma tashabbuslar bo‘ldi. O‘zbekiston uchun zamonaviy transport infratuzilmasini rivojlantirish, logistika imkoniyatlarini kengaytirish va mamlakatning mintaqaviy transport yo‘laklaridagi o‘rnini mustahkamlash investitsiyaviy kun tartibining muhim qismlaridan biri hisoblanadi.
Sog‘liqni saqlash sohasida esa zamonaviy tibbiy infratuzilmani shakllantirish va aholiga ko‘rsatiladigan tibbiy xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan loyihalar muhokama qilindi.
Avvalroq, 2026 yil iyun oyida Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida Ben Blek bilan o‘tkazilgan uchrashuvda ham DFC ishtirokida sog‘liqni saqlash, energetika va infratuzilmani modernizatsiya qilishga qaratilgan qo‘shma investitsiya platformasini ishga tushirish tashabbusi qo‘llab-quvvatlangan edi.
Yangi xalqaro aeroport va tibbiy majmua rejalari
O‘sha uchrashuvda investitsiyaviy hamkorlikning aniq yo‘nalishlari ham belgilangan.
Xususan, Toshkentda yangi xalqaro aeroport qurish, Farg‘ona viloyatida zamonaviy tibbiy majmua tashkil etish, raqamli bankni ishga tushirish, ma’lumotlar markazlari va quruq portlar barpo etish kabi yirik infratuzilma loyihalarini amaliy bosqichga o‘tkazish masalalari muhokama qilingan.
Shu nuqtayi nazardan, bugun transport va sog‘liqni saqlash sohalarida boshlangan loyihalarning alohida muhokama qilinishi O‘zbekiston–DFC hamkorligida moliyalashtirishdan amaliy investitsiya loyihalarini ro‘yobga chiqarishga o‘tish jarayoni davom etayotganini ko‘rsatadi.
O‘zbekiston va DFC hamkorligi kengaymoqda
O‘zbekiston va DFC o‘rtasidagi munosabatlar so‘nggi yillarda investitsiyaviy yo‘nalishda faollashdi.
2026 yil 16 iyunda DFC O‘zbekiston bilan AQSH–O‘zbekiston Qo‘shma investitsiya platformasini ishga tushirganini ma’lum qildi. Ushbu mexanizm strategik investitsiyalar va eksport moliyalashtirishi bo‘yicha hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan.
Platforma doirasida ustuvor yo‘nalishlar sifatida energetika, infratuzilma, muhim minerallar, transport va logistika infratuzilmasi, ilg‘or ishlab chiqarish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda farmatsevtika kabi sohalar ko‘rsatilgan.
Bu esa O‘zbekiston uchun DFC bilan hamkorlik faqat bitta yoki ikkita loyiha bilan cheklanmasdan, keng ko‘lamli investitsiya portfeliga aylanib borayotganini anglatadi.
DFC uchun O‘zbekistonning ahamiyati
DFC — AQSH hukumatining xalqaro investitsiya instituti bo‘lib, xususiy kapitalni xorijdagi infratuzilma va boshqa strategik loyihalarga jalb qilish mexanizmlaridan foydalanadi. Korporatsiya O‘zbekiston bilan hamkorlikda transport, energetika, infratuzilma va boshqa strategik sohalarda investitsiya imkoniyatlarini kengaytirishni ko‘zlamoqda.
2026 yil iyun oyida DFC va O‘zbekiston tomoni yangi investitsiya platformasi orqali strategik loyihalarga xususiy kapitalni jalb qilish, shuningdek, xalqaro moliya institutlari va boshqa investorlar ishtirokini rag‘batlantirish maqsadini bildirgan.
DFC rahbari Ben Blekning ta’kidlashicha, O‘zbekiston bilan hamkorlik AQSH va O‘zbekistonning iqtisodiy ustuvorliklarini ilgari surishga qaratilgan.
Hamkorlikning keyingi bosqichi nimani anglatadi?
Transport va sog‘liqni saqlash sohalaridagi loyihalarning amaliy bosqichga o‘tishi O‘zbekistonda yirik infratuzilma va ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlarni xalqaro moliyaviy institutlar ishtirokida rivojlantirish jarayoni kuchayayotganini ko‘rsatadi.
Ayniqsa, transport infratuzilmasi mamlakatning mintaqaviy logistika imkoniyatlari bilan, sog‘liqni saqlash loyihalari esa zamonaviy tibbiy xizmatlar va infratuzilma bilan bog‘liq bo‘lgani uchun ularning amalga oshirilishi iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan alohida ahamiyat kasb etadi.
O‘zbekiston tomonining DFC bilan hamkorlikni yanada kengaytirishga tayyorligi esa kelgusida yangi investitsiya loyihalari, xususiy kapitalni jalb qilish mexanizmlari va strategik infratuzilma tashabbuslari bo‘yicha muzokaralar davom etishini anglatadi.
Shu tariqa, Ben Blek bilan navbatdagi muloqot O‘zbekiston–AQSH investitsiyaviy munosabatlarida transport va sog‘liqni saqlash kabi aholi va iqtisodiyot uchun muhim sohalardagi loyihalarga alohida e’tibor qaratilayotganini yana bir bor ko‘rsatdi. Bu jarayon avval belgilangan qo‘shma investitsiya platformasi va strategik loyihalarni amalga oshirish bo‘yicha kelishuvlarning mantiqiy davomi sifatida namoyon bo‘lmoqda.
Izohlar 0
…