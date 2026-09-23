Xiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqda
Bugun, 23-sentabr kuni Xiaomi kompaniyasining navbatdagi flagman qurilmalari rasman taqdim etilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, taqdimot doirasida biryoʻla ikkita ilgʻor model — Xiaomi 18 Pro va Xiaomi 18 Pro Max omma eʼtiboriga havola etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur qurilmalar ishlab chiqaruvchi tomonidan kuchli imkoniyatlarga ega flagman kamerofonlar sifatida eʼtirof etilmoqda. Yangi avlod smartfonlari nafaqat suratga olish sifati, balki oʻyin jarayonidagi samaradorligi bilan ham eʼtiborni tortadi.
Rekord darajadagi samaradorlikXiaomi Group prezidenti Lu Veybinning maʼlum qilishicha, yangi smartfonlar kompaniya tarixidagi oʻyinlardagi bir kadr uchun eng yuqori energiya samaradorligi koʻrsatkichiga ega boʻladi. Bu esa uzoq muddatli oʻyin seanslarida batareya quvvatini tejash imkonini beradi.
Shu bilan birga, foydalanuvchilar orasida standart Xiaomi 18 modelining taqdimotda yoʻqligi savollar tugʻdirdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi foydalanuvchilardan biri bu holat yuzasidan kompaniya rahbariga toʻgʻridan-toʻgʻri murojaat qildi.
Standart versiya nima uchun kechiktirildi?Lu Veybinning tushuntirishicha, standart versiya taqdimoti keyinroq alohida amalga oshiriladi. Avvalroq taniqli Digital Chat Station insayderi odatdagi Xiaomi 18 dekabr oyida namoyish etilishini maʼlum qilgan edi.
Insayder maʼlumotlariga koʻra, mazkur qurilma Qualcomm kompaniyasining eng soʻnggi va ilgʻor 2 nanometrli Snapdragon 8 Ultra Gen 6 flagman protsessori bilan jihozlanadi. Bu esa kelgusida chiqadigan smartfon imkoniyatlari yanada yuqori boʻlishidan darak beradi.
Izohlar 0
…