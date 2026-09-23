Xiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqda

·30·Texno
Xiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqda

Bugun, 23-sentabr kuni Xiaomi kompaniyasining navbatdagi flagman qurilmalari rasman taqdim etilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, taqdimot doirasida biryoʻla ikkita ilgʻor model — Xiaomi 18 Pro va Xiaomi 18 Pro Max omma eʼtiboriga havola etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur qurilmalar ishlab chiqaruvchi tomonidan kuchli imkoniyatlarga ega flagman kamerofonlar sifatida eʼtirof etilmoqda. Yangi avlod smartfonlari nafaqat suratga olish sifati, balki oʻyin jarayonidagi samaradorligi bilan ham eʼtiborni tortadi.

Rekord darajadagi samaradorlik

Xiaomi Group prezidenti Lu Veybinning maʼlum qilishicha, yangi smartfonlar kompaniya tarixidagi oʻyinlardagi bir kadr uchun eng yuqori energiya samaradorligi koʻrsatkichiga ega boʻladi. Bu esa uzoq muddatli oʻyin seanslarida batareya quvvatini tejash imkonini beradi.

Shu bilan birga, foydalanuvchilar orasida standart Xiaomi 18 modelining taqdimotda yoʻqligi savollar tugʻdirdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi foydalanuvchilardan biri bu holat yuzasidan kompaniya rahbariga toʻgʻridan-toʻgʻri murojaat qildi.

Standart versiya nima uchun kechiktirildi?

Lu Veybinning tushuntirishicha, standart versiya taqdimoti keyinroq alohida amalga oshiriladi. Avvalroq taniqli Digital Chat Station insayderi odatdagi Xiaomi 18 dekabr oyida namoyish etilishini maʼlum qilgan edi.

Insayder maʼlumotlariga koʻra, mazkur qurilma Qualcomm kompaniyasining eng soʻnggi va ilgʻor 2 nanometrli Snapdragon 8 Ultra Gen 6 flagman protsessori bilan jihozlanadi. Bu esa kelgusida chiqadigan smartfon imkoniyatlari yanada yuqori boʻlishidan darak beradi.

XiaomiXiaomi 18 ProSnapdragonSmartfonTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildi20 sentabr 22:27Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiXiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladi20 sentabr 16:55Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildi20 sentabr 14:51Xiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladiXiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladiBugun 13:29Xiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindiXiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindi15 sentabr 12:54Xiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasiXiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasi7 sentabr 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi