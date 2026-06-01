Ekstremal sportchi 180 metr balandlikda hayratlanarli yurish qildi
Estoniyalik ekstremal sportchi Yaan Roose yana bir rekord darajadagi chiqishi bilan e’tiborni o‘ziga qaratdi. U Polsha poytaxti Varshavada joylashgan eng baland ikki osmono‘par bino orasiga tortilgan arqonda yurib o‘tdi.
Sportchi 310 metr balandlikdagi Varso Tower hamda 237 metrlik Madaniyat va fan saroyi orasiga tortilgan arqonda qariyb 500 metr masofani bosib o‘tdi. Eng hayratlanarlisi, ushbu yurish yer sathidan taxminan 180 metr balandlikda amalga oshirilgan.
Mazkur chiqish nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki kuchli ruhiy barqarorlik va muvozanatni ham talab qiladi. Shamol, balandlik qo‘rquvi va xavf omillariga qaramay, Yaan Roose bu sinovni muvaffaqiyatli yakunlab, tomoshabinlarni hayratda qoldirdi.
Bunday ekstremal chiqishlar yuqori darajadagi mashg‘ulotlar va xavfsizlik choralariga qat’iy rioya qilishni talab qiladi. Yaan Roose esa bu borada o‘zining tajribasi va mahoratini yana bir bor namoyon etdi.
…