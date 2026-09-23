Samsung SmartThings yangilanishi muzlatgichlarni ishdan chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung SmartThings platformasining so'nggi dasturiy ta'minot yangilanishi minglab muzlatgichlarni, asosan 2024-yilda ishlab chiqarilgan Bespoke AI 4-Door rusumidagi modellarni ishdan chiqardi.
- Yangilanishdan so'ng muzlatgichlarning ichki yoritish chiroqlari o'chib, sensorli boshqaruv paneli javob bermay qo'ygan, ba'zi qurilmalar esa to'g'ridan-to'g'ri proshivkani o'rnatish ekranida qotib qolgan.
Samsung kompaniyasi aqlli maishiy texnika foydalanuvchilari eʼtiboriga tushgan jiddiy nosozlik ortidan SmartThings platformasining soʻnggi dasturiy taʼminot tarqatilishini zudlik bilan toʻxtatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xatolik oqibatida minglab muzlatgichlar butunlay ishlamay qolgan va bu kompaniyadan rasman uzr soʻrashni talab qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Muammo joriy yilning 22-sentyabr kuni Janubiy Koreyada boshlangan boʻlib, asosan 2024-yilda ishlab chiqarilgan Bespoke AI 4-Door rusumidagi yuqori texnologiyali modellarga zarar yetkazgan. Samsung Members forumida faol shikoyat qila boshlagan foydalanuvchilarning taʼkidlashicha, yangilanish tasdiqlangach, qurilmalar darhol oʻta nosoz holatga kelib qolgan.
Xususan, muzlatgichlarning ichki yoritish chiroqlari oʻchib, sensorli boshqaruv paneli javob bermay qoʻygan. Ayrim qurilmalar esa toʻgʻridan-toʻgʻri proshivkani oʻrnatish ekranida qotib qolgan va hatto sovutish funksiyasi ham butunlay toʻxtab qolgan.
Nosozlikni bartaraf etishdagi qiyinchiliklarZarar koʻrgan texnika egalari odatiy usullardan foydalanib koʻrishdi, biroq tarmoqdan uzib qayta yoqish ham vaziyatni oʻzgartirmagan. ZDNet Korea nashrining maʼlumot qilishicha, buning asosiy sababi oddiy foydalanuvchilarga xatolik tufayli yuborilib qolgan ichki test rejimvidagi dasturiy taʼminot versiyasi boʻlgan.
Vaziyatning jiddiy tomoni shundaki, dasturiy xatolikni masofaviy tarzda — over-the-air usulida tiklash imkonsiz boʻlib chiqdi. Shu sababli Samsung kompaniyasi jabrlanganlarga bevosita xizmat koʻrsatish markazlariga murojaat qilishni va mutaxassis tashrifini kutishni tavsiya qilmoqda.
Bayram oldidan kelib chiqqan qoʻshimcha muammolarUshbu texnik nosozlik Janubiy Koreyada anʼanaviy Chusok bayrami nishonlanishi oldidan sodir boʻldi. Aholi bayram dasturxoni uchun muzlatgichlarni oldindan oziq-ovqat mahsulotlari bilan toʻldirib qoʻygan bir paytda sovutish tizimining oʻchib qolishi katta yoʻqotishlar xavfini tugʻdirdi.
Ayni damda xizmat koʻrsatish markazlariga tushayotgan yuklama keskin oshgani bois, ayrim mijozlarga usta faqat bayram taʼtillari tugagachgina kelishi mumkinligi maʼlum qilingan. Vujudga kelgan favqulodda holatlar tufayli Samsung Electronics Service qism muhandislari va operatorlarni navbatchilikda qoldirishini eʼlon qildi.
Hozircha Samsung qancha qurilma jabrlanganini aniq oshkor etmagan hamda yangilanish tufayli aynib qolgan mahsulotlar uchun kompensatsiya toʻlanishi yoki toʻlanmasligi yuzasidan izoh bermagan. Kompaniya yuzaga kelgan noqulayliklar uchun ommaviy ravishda uzr soʻradi.
Izohlar 0
…