Samsung SmartThings yangilanishi muzlatgichlarni ishdan chiqardi

·19·Texno
Samsung SmartThings yangilanishi muzlatgichlarni ishdan chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung SmartThings platformasining so'nggi dasturiy ta'minot yangilanishi minglab muzlatgichlarni, asosan 2024-yilda ishlab chiqarilgan Bespoke AI 4-Door rusumidagi modellarni ishdan chiqardi.
  • Yangilanishdan so'ng muzlatgichlarning ichki yoritish chiroqlari o'chib, sensorli boshqaruv paneli javob bermay qo'ygan, ba'zi qurilmalar esa to'g'ridan-to'g'ri proshivkani o'rnatish ekranida qotib qolgan.

Samsung kompaniyasi aqlli maishiy texnika foydalanuvchilari eʼtiboriga tushgan jiddiy nosozlik ortidan SmartThings platformasining soʻnggi dasturiy taʼminot tarqatilishini zudlik bilan toʻxtatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xatolik oqibatida minglab muzlatgichlar butunlay ishlamay qolgan va bu kompaniyadan rasman uzr soʻrashni talab qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muammo joriy yilning 22-sentyabr kuni Janubiy Koreyada boshlangan boʻlib, asosan 2024-yilda ishlab chiqarilgan Bespoke AI 4-Door rusumidagi yuqori texnologiyali modellarga zarar yetkazgan. Samsung Members forumida faol shikoyat qila boshlagan foydalanuvchilarning taʼkidlashicha, yangilanish tasdiqlangach, qurilmalar darhol oʻta nosoz holatga kelib qolgan.

Xususan, muzlatgichlarning ichki yoritish chiroqlari oʻchib, sensorli boshqaruv paneli javob bermay qoʻygan. Ayrim qurilmalar esa toʻgʻridan-toʻgʻri proshivkani oʻrnatish ekranida qotib qolgan va hatto sovutish funksiyasi ham butunlay toʻxtab qolgan.

Nosozlikni bartaraf etishdagi qiyinchiliklar

Zarar koʻrgan texnika egalari odatiy usullardan foydalanib koʻrishdi, biroq tarmoqdan uzib qayta yoqish ham vaziyatni oʻzgartirmagan. ZDNet Korea nashrining maʼlumot qilishicha, buning asosiy sababi oddiy foydalanuvchilarga xatolik tufayli yuborilib qolgan ichki test rejimvidagi dasturiy taʼminot versiyasi boʻlgan.

Vaziyatning jiddiy tomoni shundaki, dasturiy xatolikni masofaviy tarzda — over-the-air usulida tiklash imkonsiz boʻlib chiqdi. Shu sababli Samsung kompaniyasi jabrlanganlarga bevosita xizmat koʻrsatish markazlariga murojaat qilishni va mutaxassis tashrifini kutishni tavsiya qilmoqda.

Bayram oldidan kelib chiqqan qoʻshimcha muammolar

Ushbu texnik nosozlik Janubiy Koreyada anʼanaviy Chusok bayrami nishonlanishi oldidan sodir boʻldi. Aholi bayram dasturxoni uchun muzlatgichlarni oldindan oziq-ovqat mahsulotlari bilan toʻldirib qoʻygan bir paytda sovutish tizimining oʻchib qolishi katta yoʻqotishlar xavfini tugʻdirdi.

Ayni damda xizmat koʻrsatish markazlariga tushayotgan yuklama keskin oshgani bois, ayrim mijozlarga usta faqat bayram taʼtillari tugagachgina kelishi mumkinligi maʼlum qilingan. Vujudga kelgan favqulodda holatlar tufayli Samsung Electronics Service qism muhandislari va operatorlarni navbatchilikda qoldirishini eʼlon qildi.

Hozircha Samsung qancha qurilma jabrlanganini aniq oshkor etmagan hamda yangilanish tufayli aynib qolgan mahsulotlar uchun kompensatsiya toʻlanishi yoki toʻlanmasligi yuzasidan izoh bermagan. Kompaniya yuzaga kelgan noqulayliklar uchun ommaviy ravishda uzr soʻradi.

SamsungSmartThingsBespoke AITexnologiyaYangilanish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil tus muammosi toʻliq bartaraf etilmadiGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil tus muammosi toʻliq bartaraf etilmadi31 avgust 15:50Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardiSamsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi22 avgust 01:53Samsung kelgusi yilda HBM4 xotirasi ishlab chiqarishni keskin oshiradiSamsung kelgusi yilda HBM4 xotirasi ishlab chiqarishni keskin oshiradiKecha 01:55Samsung va Kairos Power Google uchun atom reaktori qurishadiSamsung va Kairos Power Google uchun atom reaktori qurishadi21 sentabr 23:23Samsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildiSamsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildi21 sentabr 02:25Samsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaSamsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqda20 sentabr 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi