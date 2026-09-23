Yangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildi

·60·Sport
Yangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sportchilari Polina Volobuyeva qilichbozlikning rapira yo‘nalishida bronza medalini qo‘lga kiritdi.
  • Aralash jang san’atlari bo‘yicha -60 kg vazn toifasida Hilola Sobirova kumush medalga sazovor bo‘ldi.
  • Ushbu yutuqlar O‘zbekiston delegatsiyasining umumjamoa hisobidagi o‘rnini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan qit’aning bosh kompleks sport forumi — XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston milliy delegatsiyasi o‘z medallar hisobini yangi muhim sovrinlar bilan boyitishda davom etmoqda. Dunyoning yetakchi sportchilari qatnashayotgan murosasiz musobaqalarda vakillarimiz yakkakurash va mahorat talab etuvchi yo‘nalishlarda milliy termamiz g‘aznasiga qimmatli medallarni taqdim etishdi. Xususan, qilichbozlik sport turining rapira yo‘nalishi bo‘yicha kechgan shiddatli bahslarda O‘zbekiston sharafini himoya qilgan iste’dodli sportchimiz Polina Volobuyeva muvaffaqiyatli odimlab, yarim final bosqichigacha yetib bordi va faxrli bronza medaliga sazovor bo‘ldi.

Bunga qadar esa aralash jang san’atlari (MMA) bo‘yicha ayollar o‘rtasidagi an’anaviy yo‘nalish bahslarida -60 kg vazn toifasida yurtimiz sha’nini munosib himoya qilgan mahoratli sportchimiz Hilola Sobirova musobaqani kumush medal bilan yakunlab, delegatsiyamizga navbatdagi vitse-chempionlikni tuhfa etgan edi. Garchi Hilola finalda singapurlik kuchli raqib Xun Teoga qarshi tengma-teng kurash olib borib, kichik farq bilan imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, uning ushbu medali O‘zbekistonning qit’a reytingidagi mavqeini yanada mustahkamladi.

Xo‘sh, qilichbozlik va yakkakurashdagi ushbu yutuqlar O‘zbekiston delegatsiyasini umumjamoa hisobida qanday darajaga olib chiqmoqda, Yaponiyada vakillarimizdan yana qanday shov-shuvli g‘alabalar kutilmoqda va oldinda turgan finallar bizga nechta oltin medal olib keladi?

«Yarim final shiddati, final janglari va ikki shohsupa»: Aichi-Nagoya musobaqasining 5 ta asosiy nuqtasi

Osiyo o‘yinlari arenalarida sportchilarimiz ko‘rsatgan natijalarning muhim tafsilotlari:

  • Polina Volobuyevadan bronza medal: Qilichbozlikning rapira dasturida yarim finalgacha muvaffaqiyatli yetib borgan vakilamiz musobaqaning bronza medalini qo‘lga kiritdi;

  • Hilola Sobirovaning kumush zafari: Ayollar o‘rtasidagi aralash jang san’atlarining -60 kg vazn toifasidagi bahslarida Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlari vitse-chempioniga aylandi;

  • Singapurlik raqibga qarshi final: Sobirova oltin medal uchun kechgan dramatik to‘qnashuvda singapurlik tajribali jangchi Xun Teo bilan oxirigacha kurash olib bordi;

  • Qilichbozlarning medallar seriyasi boshlandi: Volobuyevaning ushbu muvaffaqiyati milliy qilichbozlik termamizning Nagoyadagi medallar hisobini rasman ochib berdi;

  • Delegatsiya hisobidagi o‘sish: Yakkakurash va qilichbozlikdagi sovrinlar O‘zbekiston jamoasining kuchli o‘nlikdagi o‘rnini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Aichi-Nagoya-2026: O‘zbekiston sportchilarining shohsupa yo‘li tahlili

Musobaqada medallarni qo‘lga kiritgan sportchilarimiz va ularning natijalari taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

Polina Volobuyeva (Qilichbozlik)

Hilola Sobirova (Aralash jang san’atlari)

Sport turi va yo‘nalishi

Qilichbozlik (Rapira dasturi)

Aralash jang san’atlari (MMA, an’anaviy)

Vazn yoki toifa

Yakkalik rapira bellashuvlari

-60 kg vazn toifasi

Qo‘lga kiritilgan medal

Bronza medali

Kumush medali

Erishilgan bosqich

Yarim final ishtirokchisi

Finalchi (Osiyo o‘yinlari vitse-chempioni)

Hal qiluvchi bahsdagi raqib

Qit’aning yetakchi saralangan qilichbozlari

Xun Teo (Singapur)

Delegatsiyaga qo‘shgan hissasi

Qilichbozlik bo‘yicha musobaqalarda ilk medal

Yakkakurashlar bo‘yicha kumushlar sonini oshirdi

Sport ekspertizasi va ekspert xulosasi: Nega bu sovrinlar O‘zbekiston uchun strategik ahamiyatga ega?

Xalqaro sport tahlilchilari va milliy federatsiyalar ekspertlarining xulosalari:

  • Qilichbozlik maktabining barqaror o‘sishi: O‘zbekistonda so‘nggi yillarda qilichbozlik, ayniqsa rapira va sablya yo‘nalishlari davlat tomonidan alohida qo‘llab-quvvatlanmoqda; Polina Volobuyevaning Osiyoning eng qudratli qilichbozlari (Xitoy, Janubiy Koreya va Yaponiya) orasida yarim finalgacha chiqib bronza olishi maktabimizning to‘g‘ri rivojlanayotganini isbotlaydi;

  • MMA yo‘nalishida ayollarning yuksak mahorati: Aralash jang san’atlari dasturida Hilola Sobirovaning finalga chiqishi O‘zbekiston nafaqat an’anaviy boks va kurashda, balki zamonaviy jang san’atlari bo‘yicha ham Osiyoda to‘liq raqobatbardosh ekanini namoyish etdi;

  • Umumjamoa hisobidagi ochkolar jamg‘armasi: Kumush va bronza medallarning ko‘payishi terma jamoaning umumiy medallar salmog‘ini oshiradi va asosiy oltin medallar keltirishi kutilayotgan boks hamda kurash bahslari oldidan barqaror poydevor yaratadi;

  • Psixologik turtki: Volobuyeva va Sobirovaning shohsupaga ko‘tarilishi keyingi kunlarda maydonga tushadigan boshqa milliy sportchilarimizga katta ishonch va jangovar ruhiyat bag‘ishlaydi.

Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sportchilarining har bir chiqishi mamlakatimizning sport salohiyati yanada yuksalayotganini yaqqol namoyon etmoqda.

Sizningcha, Polina Volobuyeva va Hilola Sobirovaning ushbu muvaffaqiyati milliy qilichbozlik va aralash jang san’atlari rivojiga qanday turtki beradi? Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlari yakunida O‘zbekiston sport delegatsiyasi qaysi sport turi hisobiga eng ko‘p medallarni qo‘lga kiritadi deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sportchilarimizni olqishlagan holda ushbu maqolani barcha sport muxlislari bilan baham ko‘ring!

Aichi-Nagoya 2026Polina VolobuyevaHilola SobirovaAralash jang san’atlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Darya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldiDarya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldiKecha 14:14Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi21 sentabr 08:08Kuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiKuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiKecha 08:25Shahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildiShahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildi19 sentabr 10:13Og‘ir atletika: Azizbek Dadajonov Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildiOg‘ir atletika: Azizbek Dadajonov Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi9 avgust 10:20Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiHilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiKecha 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi