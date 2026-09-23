Yangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sportchilari Polina Volobuyeva qilichbozlikning rapira yo‘nalishida bronza medalini qo‘lga kiritdi.
- Aralash jang san’atlari bo‘yicha -60 kg vazn toifasida Hilola Sobirova kumush medalga sazovor bo‘ldi.
- Ushbu yutuqlar O‘zbekiston delegatsiyasining umumjamoa hisobidagi o‘rnini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan qit’aning bosh kompleks sport forumi — XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston milliy delegatsiyasi o‘z medallar hisobini yangi muhim sovrinlar bilan boyitishda davom etmoqda. Dunyoning yetakchi sportchilari qatnashayotgan murosasiz musobaqalarda vakillarimiz yakkakurash va mahorat talab etuvchi yo‘nalishlarda milliy termamiz g‘aznasiga qimmatli medallarni taqdim etishdi. Xususan, qilichbozlik sport turining rapira yo‘nalishi bo‘yicha kechgan shiddatli bahslarda O‘zbekiston sharafini himoya qilgan iste’dodli sportchimiz Polina Volobuyeva muvaffaqiyatli odimlab, yarim final bosqichigacha yetib bordi va faxrli bronza medaliga sazovor bo‘ldi.
Bunga qadar esa aralash jang san’atlari (MMA) bo‘yicha ayollar o‘rtasidagi an’anaviy yo‘nalish bahslarida -60 kg vazn toifasida yurtimiz sha’nini munosib himoya qilgan mahoratli sportchimiz Hilola Sobirova musobaqani kumush medal bilan yakunlab, delegatsiyamizga navbatdagi vitse-chempionlikni tuhfa etgan edi. Garchi Hilola finalda singapurlik kuchli raqib Xun Teoga qarshi tengma-teng kurash olib borib, kichik farq bilan imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, uning ushbu medali O‘zbekistonning qit’a reytingidagi mavqeini yanada mustahkamladi.
Xo‘sh, qilichbozlik va yakkakurashdagi ushbu yutuqlar O‘zbekiston delegatsiyasini umumjamoa hisobida qanday darajaga olib chiqmoqda, Yaponiyada vakillarimizdan yana qanday shov-shuvli g‘alabalar kutilmoqda va oldinda turgan finallar bizga nechta oltin medal olib keladi?
«Yarim final shiddati, final janglari va ikki shohsupa»: Aichi-Nagoya musobaqasining 5 ta asosiy nuqtasi
Osiyo o‘yinlari arenalarida sportchilarimiz ko‘rsatgan natijalarning muhim tafsilotlari:
Polina Volobuyevadan bronza medal: Qilichbozlikning rapira dasturida yarim finalgacha muvaffaqiyatli yetib borgan vakilamiz musobaqaning bronza medalini qo‘lga kiritdi;
Hilola Sobirovaning kumush zafari: Ayollar o‘rtasidagi aralash jang san’atlarining -60 kg vazn toifasidagi bahslarida Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlari vitse-chempioniga aylandi;
Singapurlik raqibga qarshi final: Sobirova oltin medal uchun kechgan dramatik to‘qnashuvda singapurlik tajribali jangchi Xun Teo bilan oxirigacha kurash olib bordi;
Qilichbozlarning medallar seriyasi boshlandi: Volobuyevaning ushbu muvaffaqiyati milliy qilichbozlik termamizning Nagoyadagi medallar hisobini rasman ochib berdi;
Delegatsiya hisobidagi o‘sish: Yakkakurash va qilichbozlikdagi sovrinlar O‘zbekiston jamoasining kuchli o‘nlikdagi o‘rnini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.
Aichi-Nagoya-2026: O‘zbekiston sportchilarining shohsupa yo‘li tahlili
Musobaqada medallarni qo‘lga kiritgan sportchilarimiz va ularning natijalari taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
Polina Volobuyeva (Qilichbozlik)
Hilola Sobirova (Aralash jang san’atlari)
Sport turi va yo‘nalishi
Qilichbozlik (Rapira dasturi)
Aralash jang san’atlari (MMA, an’anaviy)
Vazn yoki toifa
Yakkalik rapira bellashuvlari
-60 kg vazn toifasi
Qo‘lga kiritilgan medal
Bronza medali
Kumush medali
Erishilgan bosqich
Yarim final ishtirokchisi
Finalchi (Osiyo o‘yinlari vitse-chempioni)
Hal qiluvchi bahsdagi raqib
Qit’aning yetakchi saralangan qilichbozlari
Xun Teo (Singapur)
Delegatsiyaga qo‘shgan hissasi
Qilichbozlik bo‘yicha musobaqalarda ilk medal
Yakkakurashlar bo‘yicha kumushlar sonini oshirdi
Sport ekspertizasi va ekspert xulosasi: Nega bu sovrinlar O‘zbekiston uchun strategik ahamiyatga ega?
Xalqaro sport tahlilchilari va milliy federatsiyalar ekspertlarining xulosalari:
Qilichbozlik maktabining barqaror o‘sishi: O‘zbekistonda so‘nggi yillarda qilichbozlik, ayniqsa rapira va sablya yo‘nalishlari davlat tomonidan alohida qo‘llab-quvvatlanmoqda; Polina Volobuyevaning Osiyoning eng qudratli qilichbozlari (Xitoy, Janubiy Koreya va Yaponiya) orasida yarim finalgacha chiqib bronza olishi maktabimizning to‘g‘ri rivojlanayotganini isbotlaydi;
MMA yo‘nalishida ayollarning yuksak mahorati: Aralash jang san’atlari dasturida Hilola Sobirovaning finalga chiqishi O‘zbekiston nafaqat an’anaviy boks va kurashda, balki zamonaviy jang san’atlari bo‘yicha ham Osiyoda to‘liq raqobatbardosh ekanini namoyish etdi;
Umumjamoa hisobidagi ochkolar jamg‘armasi: Kumush va bronza medallarning ko‘payishi terma jamoaning umumiy medallar salmog‘ini oshiradi va asosiy oltin medallar keltirishi kutilayotgan boks hamda kurash bahslari oldidan barqaror poydevor yaratadi;
Psixologik turtki: Volobuyeva va Sobirovaning shohsupaga ko‘tarilishi keyingi kunlarda maydonga tushadigan boshqa milliy sportchilarimizga katta ishonch va jangovar ruhiyat bag‘ishlaydi.
Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sportchilarining har bir chiqishi mamlakatimizning sport salohiyati yanada yuksalayotganini yaqqol namoyon etmoqda.
Sizningcha, Polina Volobuyeva va Hilola Sobirovaning ushbu muvaffaqiyati milliy qilichbozlik va aralash jang san’atlari rivojiga qanday turtki beradi? Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlari yakunida O‘zbekiston sport delegatsiyasi qaysi sport turi hisobiga eng ko‘p medallarni qo‘lga kiritadi deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sportchilarimizni olqishlagan holda ushbu maqolani barcha sport muxlislari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…