Terma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindi

·67·Sport
Terma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi Farg‘onaga yetib bordi va mahalliy muxlislar tomonidan tantanali kutib olindi.
  • Jamoa 24 sentyabr kuni Farg‘onada Eron terma jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazadi.
  • Bu o‘yin Fabio Kannavaro uchun jamoaning taktik sxemalarini sinab olishda muhim sinov bo‘ladi.

O‘zbek futboli ixlosmandlarining nigohi bugun Farg‘ona vodiysiga qadaldi: O‘zbekiston milliy terma jamoasi delegatsiyasi maxsus reys bilan Farg‘ona shahriga yetib bordi va mahalliy xalqaro aeroportga muvaffaqiyatli qo‘ndi. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmatining xabar berishicha, dunyo futboli afsonasi, «Oltin to‘p» sohibi Fabio Kannavaro boshqaruvidagi milliy termamiz vodiy ahli va minglab ishqibozlar tomonidan ko‘tarinki kayfiyatda, milliy urf-odatlarga monand tantanali ravishda kutib olindi.

Tashrifdan ko‘zlangan asosiy maqsad — ertaga, 24 sentyabr kuni Farg‘onaning muhtasham stadionida qit’amizning eng nomdor va prinsipial raqiblaridan biri bo‘lmish Eron milliy terma jamoasiga qarshi o‘tkaziladigan muhim xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvidir. Manchester, Belgiya va Shveysariya kabi Yevropaning top klublaridan kelgan legionerlarimiz bilan kuchaytirilgan jamoamiz uchun ushbu to‘qnashuv Kannavaro qo‘l ostidagi taktik sxemalar, jamoaviy birdamlik va yangi g‘alabalar formulasini sinab olishda hal qiluvchi sinov bo‘ladi.

Xo‘sh, Fabio Kannavaro Fors «sherlari»ga qarshi qanday kutilmagan taktik qurolni ishga soladi, Farg‘onadagi muxlislar bosimi ostida o‘yin tempi qanday kechadi va termamiz bu murosasiz duelda zafar qucha oladimi?

Terma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindi

«Kannavaro tashrifi, Farg‘onadagi qaynoq kutib olish va Eron dueli»: Voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi

Milliy terma jamoaning Farg‘onaga safaridan eng muhim tafsilotlar:

  • Farg‘onaga yetib borish va qo‘nish: O‘zbekiston milliy jamoasi aviareysi Farg‘ona aeroportiga muvaffaqiyatli qo‘ndi va delegatsiya shaharga joylashdi;

  • Fabio Kannavaro boshchiligidagi mas’uliyat: Jahon chempionati g‘olibi va dunyo tan olgan mutaxassis jamoani Osiyoning eng og‘ir raqiblaridan biriga qarshi bahsga bevosita tayyorlamoqda;

  • Tantanali qabul: Vodiylik minglab muxlislar va mutasaddilar terma jamoa a’zolarini yuksak ehtirom va bayramona kayfiyatda qarshi oldi;

  • Ertangi markaziy o‘yin (24 sentyabr): Farg‘onada milliy jamoamiz Eron terma jamoasiga qarshi murosasiz sparring bahsida saf tortadi;

  • Kuzgi sinovlar seriyasining debochasi: Ushbu o‘rtoqlik bahsi terma jamoaning kuzgi yirik xalqaro taqvimidagi (Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi o‘yinlar oldidan) ilk hal qiluvchi qadamidir.

Terma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindi

O‘zbekiston — Eron superto‘qnashuvi: Bo‘lajak bahsning tahliliy parametrlari

24 sentyabr kuni Farg‘onada kechadigan katta futbol oqshomi tafsilotlari:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

O‘zbekiston milliy jamoasi

Eron milliy jamoasi

Bosh murabbiy

Fabio Kannavaro (Italiya)

Qit’aning tajribali murabbiylar shtabi

Uchrashuv maqomi va sanasi

Xalqaro rasmiy o‘rtoqlik bahsi, 24 sentyabr 2026 yil

O‘yin manzili

Farg‘ona shahri, markaziy stadion

Safar bahsi

Tarkib holati

Yevropa grandlari legionerlari to‘liq jalb etilgan

Osiyoning jismonan eng kuchli va tajribali tarkibi

O‘yinning asosiy intrigasi

Kannavaroning himoya va tezkor hujum taktikasini sinash

Osiyo reytingi peshqadami maqomini saqlab qolish

Psixologik holat

Vodiy muxlislarining 100% to‘lgan tribunalardagi qo‘llo 单i

Murosasiz safar bosimi ostida o‘ynash

Terma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindi

Futbol ekspertizasi va taktik tahlil: Kannavaro Eron to‘sig‘ini qanday yorib o‘tadi?

Sport sharhlovchilari va futbol tahlilchilarining xulosalari:

  • Farg‘ona omili va «o‘n ikkinchi o‘yinchi» qudrati: Poytaxtdan tashqarida, ayniqsa futbolni jon-dilidan sevadigan Farg‘onada terma jamoa o‘yinlarining o‘tkazilishi stadionda mislsiz atmosfera yaratadi; muxlislarning shiddatli daldasi yigitlarimizga qo‘shimcha kuch va psixologik ustunlik beradi;

  • Kannavaroning italyancha himoya maktabi: Eron jamoasi an’anaviy ravishda bo‘ydor, jismonan baquvvat va standart vaziyatlarda xavfli futbolchilarga tayanadi; jahon futboli tarixidagi eng kuchli himoyachilardan biri bo‘lgan Fabio Kannavaroning ko‘rsatmalari raqibning havodagi va jarima maydonidagi xavflarini to‘liq zararsizlantirishda bosh qurol bo‘ladi;

  • Tezkor qanotlar va Yevropa legionerlari: Eronning og‘ir va zich mudofaasini faqat yuqori tezlik, chaqqon dribling va markazdan kutilmagan nozik paslar orqali buzib o‘tish mumkin; Yevropa klublarida yuqori tempda o‘ynayotgan vakillarimizning pressingi bahs taqdirini hal qiluvchi asosiy omildir;

  • Kelgusi bahslar uchun poydevor: Eron bilan o‘yindan keyin oldinda Suriya (1 oktyabr) va Janubiy Koreya (6 oktyabr) kutib turibdi; kuchli raqib ustidan qozonilgan g‘alaba termaning ruhiyatini eng yuqori cho‘qqiga olib chiqadi.

Terma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindi

Farg‘onadagi bugungi ko‘tarinki kayfiyat ertangi tarixiy bahsda O‘zbekiston milliy terma jamoasining yorqin g‘alabasiga yo‘l ochishiga shubha yo‘q.

Sizningcha, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi ertaga Farg‘onada Eronni qaysi hisobda mag‘lub eta oladi? Qaysi futbolchimiz ushbu murosasiz uchrashuvning bosh qahramoniga aylanadi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr va hisob taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy termamizga bag‘ishlangan ushbu qaynoq reportajni barcha futbol ishqibozlari bilan baham ko‘ring!

Fabio KannavaroO‘zbekiston milliy terma jamoasiFarg‘onaEron milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdiAbbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdiKecha 00:59Kannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiKannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdi21 sentabr 19:09Kannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdiKannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdiBugun 18:51Islom Ismoilov OCHL Elit bahsi oldidan ochiq gapirdi — «Eyr Fors»ga qarshi reja!Islom Ismoilov OCHL Elit bahsi oldidan ochiq gapirdi — «Eyr Fors»ga qarshi reja!14 sentabr 06:21Yevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiYevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildi13 sentabr 22:31Olimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqdaOlimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqda18 sentabr 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi