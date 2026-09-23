Terma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi Farg‘onaga yetib bordi va mahalliy muxlislar tomonidan tantanali kutib olindi.
- Jamoa 24 sentyabr kuni Farg‘onada Eron terma jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazadi.
- Bu o‘yin Fabio Kannavaro uchun jamoaning taktik sxemalarini sinab olishda muhim sinov bo‘ladi.
O‘zbek futboli ixlosmandlarining nigohi bugun Farg‘ona vodiysiga qadaldi: O‘zbekiston milliy terma jamoasi delegatsiyasi maxsus reys bilan Farg‘ona shahriga yetib bordi va mahalliy xalqaro aeroportga muvaffaqiyatli qo‘ndi. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmatining xabar berishicha, dunyo futboli afsonasi, «Oltin to‘p» sohibi Fabio Kannavaro boshqaruvidagi milliy termamiz vodiy ahli va minglab ishqibozlar tomonidan ko‘tarinki kayfiyatda, milliy urf-odatlarga monand tantanali ravishda kutib olindi.
Tashrifdan ko‘zlangan asosiy maqsad — ertaga, 24 sentyabr kuni Farg‘onaning muhtasham stadionida qit’amizning eng nomdor va prinsipial raqiblaridan biri bo‘lmish Eron milliy terma jamoasiga qarshi o‘tkaziladigan muhim xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvidir. Manchester, Belgiya va Shveysariya kabi Yevropaning top klublaridan kelgan legionerlarimiz bilan kuchaytirilgan jamoamiz uchun ushbu to‘qnashuv Kannavaro qo‘l ostidagi taktik sxemalar, jamoaviy birdamlik va yangi g‘alabalar formulasini sinab olishda hal qiluvchi sinov bo‘ladi.
Xo‘sh, Fabio Kannavaro Fors «sherlari»ga qarshi qanday kutilmagan taktik qurolni ishga soladi, Farg‘onadagi muxlislar bosimi ostida o‘yin tempi qanday kechadi va termamiz bu murosasiz duelda zafar qucha oladimi?
«Kannavaro tashrifi, Farg‘onadagi qaynoq kutib olish va Eron dueli»: Voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi
Milliy terma jamoaning Farg‘onaga safaridan eng muhim tafsilotlar:
Farg‘onaga yetib borish va qo‘nish: O‘zbekiston milliy jamoasi aviareysi Farg‘ona aeroportiga muvaffaqiyatli qo‘ndi va delegatsiya shaharga joylashdi;
Fabio Kannavaro boshchiligidagi mas’uliyat: Jahon chempionati g‘olibi va dunyo tan olgan mutaxassis jamoani Osiyoning eng og‘ir raqiblaridan biriga qarshi bahsga bevosita tayyorlamoqda;
Tantanali qabul: Vodiylik minglab muxlislar va mutasaddilar terma jamoa a’zolarini yuksak ehtirom va bayramona kayfiyatda qarshi oldi;
Ertangi markaziy o‘yin (24 sentyabr): Farg‘onada milliy jamoamiz Eron terma jamoasiga qarshi murosasiz sparring bahsida saf tortadi;
Kuzgi sinovlar seriyasining debochasi: Ushbu o‘rtoqlik bahsi terma jamoaning kuzgi yirik xalqaro taqvimidagi (Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi o‘yinlar oldidan) ilk hal qiluvchi qadamidir.
O‘zbekiston — Eron superto‘qnashuvi: Bo‘lajak bahsning tahliliy parametrlari
24 sentyabr kuni Farg‘onada kechadigan katta futbol oqshomi tafsilotlari:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
O‘zbekiston milliy jamoasi
Eron milliy jamoasi
Bosh murabbiy
Fabio Kannavaro (Italiya)
Qit’aning tajribali murabbiylar shtabi
Uchrashuv maqomi va sanasi
Xalqaro rasmiy o‘rtoqlik bahsi, 24 sentyabr 2026 yil
O‘yin manzili
Farg‘ona shahri, markaziy stadion
Safar bahsi
Tarkib holati
Yevropa grandlari legionerlari to‘liq jalb etilgan
Osiyoning jismonan eng kuchli va tajribali tarkibi
O‘yinning asosiy intrigasi
Kannavaroning himoya va tezkor hujum taktikasini sinash
Osiyo reytingi peshqadami maqomini saqlab qolish
Psixologik holat
Vodiy muxlislarining 100% to‘lgan tribunalardagi qo‘llo 单i
Murosasiz safar bosimi ostida o‘ynash
Futbol ekspertizasi va taktik tahlil: Kannavaro Eron to‘sig‘ini qanday yorib o‘tadi?
Sport sharhlovchilari va futbol tahlilchilarining xulosalari:
Farg‘ona omili va «o‘n ikkinchi o‘yinchi» qudrati: Poytaxtdan tashqarida, ayniqsa futbolni jon-dilidan sevadigan Farg‘onada terma jamoa o‘yinlarining o‘tkazilishi stadionda mislsiz atmosfera yaratadi; muxlislarning shiddatli daldasi yigitlarimizga qo‘shimcha kuch va psixologik ustunlik beradi;
Kannavaroning italyancha himoya maktabi: Eron jamoasi an’anaviy ravishda bo‘ydor, jismonan baquvvat va standart vaziyatlarda xavfli futbolchilarga tayanadi; jahon futboli tarixidagi eng kuchli himoyachilardan biri bo‘lgan Fabio Kannavaroning ko‘rsatmalari raqibning havodagi va jarima maydonidagi xavflarini to‘liq zararsizlantirishda bosh qurol bo‘ladi;
Tezkor qanotlar va Yevropa legionerlari: Eronning og‘ir va zich mudofaasini faqat yuqori tezlik, chaqqon dribling va markazdan kutilmagan nozik paslar orqali buzib o‘tish mumkin; Yevropa klublarida yuqori tempda o‘ynayotgan vakillarimizning pressingi bahs taqdirini hal qiluvchi asosiy omildir;
Kelgusi bahslar uchun poydevor: Eron bilan o‘yindan keyin oldinda Suriya (1 oktyabr) va Janubiy Koreya (6 oktyabr) kutib turibdi; kuchli raqib ustidan qozonilgan g‘alaba termaning ruhiyatini eng yuqori cho‘qqiga olib chiqadi.
Farg‘onadagi bugungi ko‘tarinki kayfiyat ertangi tarixiy bahsda O‘zbekiston milliy terma jamoasining yorqin g‘alabasiga yo‘l ochishiga shubha yo‘q.
Sizningcha, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi ertaga Farg‘onada Eronni qaysi hisobda mag‘lub eta oladi? Qaysi futbolchimiz ushbu murosasiz uchrashuvning bosh qahramoniga aylanadi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr va hisob taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy termamizga bag‘ishlangan ushbu qaynoq reportajni barcha futbol ishqibozlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…