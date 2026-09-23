Huawei yangi Mate TV 2 televizorlar seriyasini taqdim etdi

·3·Texno
Huawei yangi Mate TV 2 televizorlar seriyasini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei kompaniyasi Mate TV 2 televizorlar seriyasini taqdim etdi, bu qatorga 65 dan 98 dyuymgacha bo‘lgan Enjoy Edition, Mate TV 2 va Mate TV 2 Pro modullari kiradi.
  • Yangi televizorlar Kirin T92 protsessori, 8 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira bilan jihozlangan Enjoy Edition modelidan boshlanib, markaziy protsessor unumdorligi oldingi avlodga nisbatan sezilarli darajada oshgan.

Huawei kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor texnologiyalarini oʻz ichiga olgan yangi Mate TV 2 televizorlar turkumini rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangi qatorga ekranning diagonali 65 dan 98 dyuymgacha boʻlgan Enjoy Edition, Mate TV 2 hamda ilgʻor Mate TV 2 Pro modullari kiritilgan boʻlib, ular yuqori unumdorlik va zamonaviy funksiyalari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik imkoniyatlar va yangi protsessor

Qatorning boshlangʻich modeli boʻlgan Enjoy Edition maxsus Kirin T92 protsessori, 8 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, oldingi avlod bilan solishtirganda markaziy protsessor unumdorligi bir oqimli rejimda 490 foizga, koʻp yadroli rejimda 360 foizga, grafik chip esa 251 foizga oshgan. Qurilma qalinligi atigi 36,9 mm ni tashkil etib, ekran old panelning 99 foizini egallaydi.

Televizorlar Huawei Black Diamond Super MiniLED paneli bilan taʼminlangan boʻlib, u 4000 nitdan 5000 nitgacha boʻlgan eng yuqori yorqinlik darajasini namoyish etadi. Shuningdek, sunʼiy intellekt yordamida kontrastni yaxshilash va 1080p formatidagi tasvirni 4K darajasiga qadar sifatli masshtablash imkoniyatlari mavjud. LR 0,5% texnologiyasi esa ekrandagi ortiqcha qaytishlarni kamaytirib, koʻrish qulayligini oshiradi.

Innovatsion funksiyalar va 3D format

Asosiy Mate TV 2 modeli ham Kirin T92 chipiga tayanadi, biroq u qoʻshimcha ravishda alohida Honghu Vivid tasvirni qayta ishlash chipi bilan boyitilgan. Ushbu texnologiya real vaqt rejimida kadrdagi old va orqa planlarni bir-biridan ajratib, oddiy 2D videolarni 3D formatiga aylantirish xususiyatiga ega. Barcha modellarda Huawei Sound audio tizimlari oʻrnatilgan boʻlib, ularning quvvati modelga qarab 130 vattdan 240 vattgacha yetadi.

Eng yuqori talabga ega boʻlgan Mate TV 2 Pro flagman versiyasi 12 GB tezkor va 256 GB ichki xotira bilan birga keladi. Ushbu qurilmaning akustik tizimi 240 vatt quvvatdagi 3.2.2 formatidagi fazoviy ovozni taʼminlaydi. Qurilmalar HarmonyOS operatsion tizimi ilovalarini qoʻllab-quvvatlaydi, imo-ishoralar orqali boshqariladi va boshqa Huawei gadjetlari bilan oʻzaro uzluksiz aloqa oʻrnatadi.

Narxlar va bozorga chiqish

Ushbu zamonaviy televizorlar oilasi aqlli uy markazi vazifasini ham bajarib, ilovalarni ikki tomonlama uzatish hamda uy kinoteatriga ulanish imkoniyatini beradi. Enjoy Edition versiyasining narxi ekran oʻlchamiga qarab 7999 yuandan boshlanib 13 999 yuanagacha boradi. Oʻrta darajadagi Mate TV 2 narxlari 9999 yuandan 26 999 yuangacha belgilangan boʻlsa, eng qudratli Mate TV 2 Pro modeli uchun xaridorlar 16 999 yuandan 34 999 yuanagacha mablagʻ sarflashiga toʻgʻri keladi.

HuaweiMate TV 2MiniLEDHarmonyOSTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei kompaniyasi HarmonyOS boshqaruvidagi ilk stol kompyuterini taqdim etdiHuawei kompaniyasi HarmonyOS boshqaruvidagi ilk stol kompyuterini taqdim etdi21 sentabr 15:25Huawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadiHuawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadi6 sentabr 12:26Huawei Pura X View smartfoni 7-sentabr kuni sotuvga chiqadiHuawei Pura X View smartfoni 7-sentabr kuni sotuvga chiqadi25 avgust 12:26HarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildiHarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildi19 avgust 11:23Huawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladiHuawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladi2 sentabr 14:29Huawei yangi aqlli eshik qo‘ng‘irog‘ini taqdim etdiHuawei yangi aqlli eshik qo‘ng‘irog‘ini taqdim etdi31 avgust 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi