Huawei yangi Mate TV 2 televizorlar seriyasini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei kompaniyasi Mate TV 2 televizorlar seriyasini taqdim etdi, bu qatorga 65 dan 98 dyuymgacha bo‘lgan Enjoy Edition, Mate TV 2 va Mate TV 2 Pro modullari kiradi.
- Yangi televizorlar Kirin T92 protsessori, 8 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira bilan jihozlangan Enjoy Edition modelidan boshlanib, markaziy protsessor unumdorligi oldingi avlodga nisbatan sezilarli darajada oshgan.
Huawei kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor texnologiyalarini oʻz ichiga olgan yangi Mate TV 2 televizorlar turkumini rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangi qatorga ekranning diagonali 65 dan 98 dyuymgacha boʻlgan Enjoy Edition, Mate TV 2 hamda ilgʻor Mate TV 2 Pro modullari kiritilgan boʻlib, ular yuqori unumdorlik va zamonaviy funksiyalari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik imkoniyatlar va yangi protsessorQatorning boshlangʻich modeli boʻlgan Enjoy Edition maxsus Kirin T92 protsessori, 8 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, oldingi avlod bilan solishtirganda markaziy protsessor unumdorligi bir oqimli rejimda 490 foizga, koʻp yadroli rejimda 360 foizga, grafik chip esa 251 foizga oshgan. Qurilma qalinligi atigi 36,9 mm ni tashkil etib, ekran old panelning 99 foizini egallaydi.
Televizorlar Huawei Black Diamond Super MiniLED paneli bilan taʼminlangan boʻlib, u 4000 nitdan 5000 nitgacha boʻlgan eng yuqori yorqinlik darajasini namoyish etadi. Shuningdek, sunʼiy intellekt yordamida kontrastni yaxshilash va 1080p formatidagi tasvirni 4K darajasiga qadar sifatli masshtablash imkoniyatlari mavjud. LR 0,5% texnologiyasi esa ekrandagi ortiqcha qaytishlarni kamaytirib, koʻrish qulayligini oshiradi.
Innovatsion funksiyalar va 3D formatAsosiy Mate TV 2 modeli ham Kirin T92 chipiga tayanadi, biroq u qoʻshimcha ravishda alohida Honghu Vivid tasvirni qayta ishlash chipi bilan boyitilgan. Ushbu texnologiya real vaqt rejimida kadrdagi old va orqa planlarni bir-biridan ajratib, oddiy 2D videolarni 3D formatiga aylantirish xususiyatiga ega. Barcha modellarda Huawei Sound audio tizimlari oʻrnatilgan boʻlib, ularning quvvati modelga qarab 130 vattdan 240 vattgacha yetadi.
Eng yuqori talabga ega boʻlgan Mate TV 2 Pro flagman versiyasi 12 GB tezkor va 256 GB ichki xotira bilan birga keladi. Ushbu qurilmaning akustik tizimi 240 vatt quvvatdagi 3.2.2 formatidagi fazoviy ovozni taʼminlaydi. Qurilmalar HarmonyOS operatsion tizimi ilovalarini qoʻllab-quvvatlaydi, imo-ishoralar orqali boshqariladi va boshqa Huawei gadjetlari bilan oʻzaro uzluksiz aloqa oʻrnatadi.
Izohlar 0
…