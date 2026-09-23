Xitoy devori quladi: O‘zbekiston shaxmatchilari 7-turda Xitoyni 3:1 hisobida taslim etdi

·31·Sport
Xitoy devori quladi: O‘zbekiston shaxmatchilari 7-turda Xitoyni 3:1 hisobida taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 7-turida O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi (O‘zbekiston-1)
  • Xitoy terma jamoasini 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Nodirbek Abdusattorov birinchi taxtada amaldagi jahon chempioni Ding Lirenni, Nodirbek Yakubboyev esa uchinchi taxtada Yu Yangyini taslim etdi.
  • Javohir Sindarov va Muhiddin Madaminov o‘z partiyalarini durang bilan yakunlab, jamoaning umumiy ustunligini ta’minladi.

Samarqand shahri mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida butun dunyo aql-zakovat ahlini lol qoldirgan, tarix sahifalariga zarhal harflar bilan muhrlanadigan olamshumul natija qayd etildi. Turnir jadvalida peshqadamlikni qo‘lda ushlab turgan O‘zbekiston erkaklar bosh terma jamoasi (O‘zbekiston-1) 7-turning markaziy, «oltinga teng» jangida bosh ta’qibchi — qudratli Xitoy terma jamoasi ustidan 3:1 hisobida mutlaq va bebaho g‘alabani tantana qildi. Ushbu duelning bosh qahramoni — birinchi taxtada dona surgan yetakchimiz Nodirbek Abdusattorov bo‘ldi. Nodirbek shaxmat tojining amaldagi sohibi bo‘lmish xitoylik superyulduz Ding Lirenni murosasiz taktik jang ostida tiz cho‘ktirib, 1:0 hisobida tarixiy g‘alabani ilib ketdi.

Uchinchi taxtada esa yana bir mahoratli grossmeysterimiz Nodirbek Yakubboyev jahon shaxmatida katta tajribaga ega bo‘lgan Yu Yangyi ustidan porloq g‘alabaga erishib, O‘zbekiston ustunligini yanada mustahkamladi. Ikkinchi taxtada Javohir Sindarov kuchli raqib Yi Veyga qarshi qora donalarda mustahkam himoya ko‘rsatib durangga erishgan bo‘lsa, to‘rtinchi taxtada Muhiddin Madaminov ham Xu Xiangyu bilan bahsda o‘z vazifasini benuqson bajarib, yarim ochkoni (0,5:0,5) jamoamiz hisobiga yozib qo‘ydi. Xitoydek superderjavaning asosiy tarkibi ustidan qozonilgan ushbu 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alaba O‘zbekistonni Olimpiada chempionligi sari ulkan qadam tashlashini ta’minladi.

Xo‘sh, Abdusattorovning Ding Liren ustidan qozongan g‘alabasi jahon shaxmat reytingini qanday larzaga soladi, ikkinchi Nodirbekning qahramonligi jamoani qanday qutqardi va O‘zbekistonning oltin medallar sari sakrashini endi kim to‘xtata oladi?

«Jahon chempionining mag‘lubiyati, Yakubboyevning zarbasi va 3:1»: 7-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Samarqanddagi superto‘qnashuvdan eng shov-shuvli faktlar:

  • Abdusattorovdan tarixiy g‘alaba: Birinchi taxtada Nodirbek Abdusattorov jahon toji sohibi Ding Liren ustidan g‘alaba qozonib (1:0), o‘zbek shaxmati qudratini yana bir bor isbotladi;

  • Nodirbek Yakubboyevning mahorati: Uchinchi taxtada Yakubboyev Xitoyning tajribali vakili Yu Yangyini ishonchli mag‘lubiyatga uchratib, jamoaning asosiy yutug‘ini kafolatladi;

  • Xitoy 3:1 hisobida sindirildi: Bahsda shaxmatchilarimiz birgina taxtada ham mag‘lub bo‘lmasdan, 2 ta g‘alaba va 2 ta durang bilan raqibni tor-mor etdi;

  • Sindarov va Madaminovning muhim hissasi: Ikkinchi va to‘rtinchi taxtalarda Yi Vey hamda Xu Xiangyuga qarshi kechgan murakkab bahslar durang bilan yakunlanib, hisobni mustahkamladi;

  • Yakka peshqadamlikning mustahkamlanishi: 2-o‘rindagi eng yaqin ta’qibchining to‘g‘ridan to‘g‘ri mag‘lub etilishi termamizning Samarqand Olimpiadasi chempionligi yo‘lini keskin osonlashtirdi.

O‘zbekiston — Xitoy: 7-turdagi shaxsiy taxtalar va yakuniy natijalar taqqosi

Samarqanddagi 46-Olimpiadaning markaziy supermatchi protokoli:

Taxta raqami

O‘zbekiston milliy jamoasi

Hisob

Xitoy milliy jamoasi

Bahsning xususiyati va oqibati

1-taxta

Nodirbek Abdusattorov

1 : 0

Ding Liren

Amaldagi jahon chempioni mag‘lub etildi — kunning bosh sensatsiyasi

2-taxta

Javohir Sindarov

0,5 : 0,5

Yi Vey

Xitoyning asosiy yulduzlaridan biriga qarshi ishonchli durang

3-taxta

Nodirbek Yakubboyev

1 : 0

Yu Yangyi

Strategik va kutilgan oltin g‘alaba

4-taxta

Muhiddin Madaminov

0,5 : 0,5

Xu Xiangyu

Jamoaviy ustunlikni ta’minlagan muhim yarim ochko

JAMI

O‘ZBЕKISTON-1

3 : 1

XITOY

O‘zbekiston yakka peshqadamlikni to‘liq mustahkamladi

Shaxmat ekspertizasi va tahlil: Nega Xitoy ustidan qozonilgan bu g‘alaba fenomenal ahamiyatga ega?

Xalqaro grossmeysterlar va shaxmat sharhlovchilarining xulosalari:

  • Psixologik «shok terapiyasi» va Ding Liren effekti: Amaldagi jahon chempioni Ding Lirenga qarshi o‘yinda Abdusattorovning bosimdan qo‘rqmasdan, sovuqqonlik bilan g‘alabaga erishishi nafaqat ushbu match, balki butun Olimpiada taqdiriga dahshatli ta’sir ko‘rsatadi; bu Abdusattorovning shaxsiy reytingi va klassik jahon toji uchun da’vogarligini cho‘qqiga olib chiqadi;

  • «Ikki Nodirbek»ning mukammal kombinatsiyasi: Abdusattorov va Yakubboyevning parallel ravishda o‘z partiyalarini g‘alaba bilan tugatishi Xitoy murabbiylar shtabining barcha taktik rejalarini chippakka chiqardi; bu yigitlarimiz jamoaviy musobaqalarda eng xavfli duetga aylanganini ko‘rsatmoqda;

  • Javohir va Muhiddinning mudofaa san’ati: Bunday katta mas’uliyatli uchrashuvlarda durang o‘ynash g‘alaba qozonishdek qadrlidir; Sindarovning Yi Veyga qarshi, Madaminovning esa Xiangyuga qarshi o‘z taxtalarini mustahkam ushlab turishi g‘alabaning asosiy poydevori bo‘ldi;

  • Olimpiada kubogi Samarqandda qolish ehtimoli: 7-turdan so‘ng asosiy raqobatchining to‘g‘ridan to‘g‘ri dog‘da qoldirilishi O‘zbekistonni turnir jadvalida ta’qibchilardan uzilib ketishiga yo‘l ochdi va Chennay-2022 chempioni sifatida unvonni o‘z uyimizda saqlab qolish imkoniyatini keskin oshirdi.

O‘zbekiston yigitlari Samarqand zaminida yana bir bor jahon shaxmatining eng kuchli buyuk davlatini mag‘lub etib, haqiqiy aql-zakovat egalari ekanini butun dunyoga ko‘rsatdi.

Sizningcha, Nodirbek Abdusattorovning jahon chempioni Ding Lirenni mag‘lub etishi uning tez orada shaxmat bo‘yicha yakkalik klassik jahon tojini qo‘lga kiritishiga asos bo‘la oladimi? Yigitlarimiz ushbu tarixiy g‘alabadan so‘ng Olimpiadaning oltin medallarini Samarqandda saqlab qolishiga 100% ishonasizmi? Shaxsiy tabriklaringiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy sportimizning ushbu tarixiy g‘alabasiga bag‘ishlangan maqolani barcha shaxmat ixlosmandlariga ulashing!

Samarqand 46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiNodirbek AbdusattorovDing LirenO‘zbekiston-1 shaxmat jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklariOlimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklariBugun 12:21Olimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqdaOlimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqda18 sentabr 14:31Shaxmat Olimpiadasida o‘zbek qizlari 2-turda kimlarga qarshi doska uzra o‘tiradi?Shaxmat Olimpiadasida o‘zbek qizlari 2-turda kimlarga qarshi doska uzra o‘tiradi?17 sentabr 08:58«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi16 sentabr 15:43Samarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiSamarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildi21 sentabr 10:24Javohir Sindarov Sent-Luisda mag‘lubiyatsiz yurish qilmoqda: peshqadamga yaqinJavohir Sindarov Sent-Luisda mag‘lubiyatsiz yurish qilmoqda: peshqadamga yaqin4 avgust 11:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi