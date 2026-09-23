Xitoy devori quladi: O‘zbekiston shaxmatchilari 7-turda Xitoyni 3:1 hisobida taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 7-turida O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi (O‘zbekiston-1)
- Xitoy terma jamoasini 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Nodirbek Abdusattorov birinchi taxtada amaldagi jahon chempioni Ding Lirenni, Nodirbek Yakubboyev esa uchinchi taxtada Yu Yangyini taslim etdi.
- Javohir Sindarov va Muhiddin Madaminov o‘z partiyalarini durang bilan yakunlab, jamoaning umumiy ustunligini ta’minladi.
Samarqand shahri mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida butun dunyo aql-zakovat ahlini lol qoldirgan, tarix sahifalariga zarhal harflar bilan muhrlanadigan olamshumul natija qayd etildi. Turnir jadvalida peshqadamlikni qo‘lda ushlab turgan O‘zbekiston erkaklar bosh terma jamoasi (O‘zbekiston-1) 7-turning markaziy, «oltinga teng» jangida bosh ta’qibchi — qudratli Xitoy terma jamoasi ustidan 3:1 hisobida mutlaq va bebaho g‘alabani tantana qildi. Ushbu duelning bosh qahramoni — birinchi taxtada dona surgan yetakchimiz Nodirbek Abdusattorov bo‘ldi. Nodirbek shaxmat tojining amaldagi sohibi bo‘lmish xitoylik superyulduz Ding Lirenni murosasiz taktik jang ostida tiz cho‘ktirib, 1:0 hisobida tarixiy g‘alabani ilib ketdi.
Uchinchi taxtada esa yana bir mahoratli grossmeysterimiz Nodirbek Yakubboyev jahon shaxmatida katta tajribaga ega bo‘lgan Yu Yangyi ustidan porloq g‘alabaga erishib, O‘zbekiston ustunligini yanada mustahkamladi. Ikkinchi taxtada Javohir Sindarov kuchli raqib Yi Veyga qarshi qora donalarda mustahkam himoya ko‘rsatib durangga erishgan bo‘lsa, to‘rtinchi taxtada Muhiddin Madaminov ham Xu Xiangyu bilan bahsda o‘z vazifasini benuqson bajarib, yarim ochkoni (0,5:0,5) jamoamiz hisobiga yozib qo‘ydi. Xitoydek superderjavaning asosiy tarkibi ustidan qozonilgan ushbu 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alaba O‘zbekistonni Olimpiada chempionligi sari ulkan qadam tashlashini ta’minladi.
Xo‘sh, Abdusattorovning Ding Liren ustidan qozongan g‘alabasi jahon shaxmat reytingini qanday larzaga soladi, ikkinchi Nodirbekning qahramonligi jamoani qanday qutqardi va O‘zbekistonning oltin medallar sari sakrashini endi kim to‘xtata oladi?
«Jahon chempionining mag‘lubiyati, Yakubboyevning zarbasi va 3:1»: 7-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Samarqanddagi superto‘qnashuvdan eng shov-shuvli faktlar:
Abdusattorovdan tarixiy g‘alaba: Birinchi taxtada Nodirbek Abdusattorov jahon toji sohibi Ding Liren ustidan g‘alaba qozonib (1:0), o‘zbek shaxmati qudratini yana bir bor isbotladi;
Nodirbek Yakubboyevning mahorati: Uchinchi taxtada Yakubboyev Xitoyning tajribali vakili Yu Yangyini ishonchli mag‘lubiyatga uchratib, jamoaning asosiy yutug‘ini kafolatladi;
Xitoy 3:1 hisobida sindirildi: Bahsda shaxmatchilarimiz birgina taxtada ham mag‘lub bo‘lmasdan, 2 ta g‘alaba va 2 ta durang bilan raqibni tor-mor etdi;
Sindarov va Madaminovning muhim hissasi: Ikkinchi va to‘rtinchi taxtalarda Yi Vey hamda Xu Xiangyuga qarshi kechgan murakkab bahslar durang bilan yakunlanib, hisobni mustahkamladi;
Yakka peshqadamlikning mustahkamlanishi: 2-o‘rindagi eng yaqin ta’qibchining to‘g‘ridan to‘g‘ri mag‘lub etilishi termamizning Samarqand Olimpiadasi chempionligi yo‘lini keskin osonlashtirdi.
O‘zbekiston — Xitoy: 7-turdagi shaxsiy taxtalar va yakuniy natijalar taqqosi
Samarqanddagi 46-Olimpiadaning markaziy supermatchi protokoli:
Taxta raqami
O‘zbekiston milliy jamoasi
Hisob
Xitoy milliy jamoasi
Bahsning xususiyati va oqibati
1-taxta
Nodirbek Abdusattorov
1 : 0
Ding Liren
Amaldagi jahon chempioni mag‘lub etildi — kunning bosh sensatsiyasi
2-taxta
Javohir Sindarov
0,5 : 0,5
Yi Vey
Xitoyning asosiy yulduzlaridan biriga qarshi ishonchli durang
3-taxta
Nodirbek Yakubboyev
1 : 0
Yu Yangyi
Strategik va kutilgan oltin g‘alaba
4-taxta
Muhiddin Madaminov
0,5 : 0,5
Xu Xiangyu
Jamoaviy ustunlikni ta’minlagan muhim yarim ochko
JAMI
O‘ZBЕKISTON-1
3 : 1
XITOY
O‘zbekiston yakka peshqadamlikni to‘liq mustahkamladi
Shaxmat ekspertizasi va tahlil: Nega Xitoy ustidan qozonilgan bu g‘alaba fenomenal ahamiyatga ega?
Xalqaro grossmeysterlar va shaxmat sharhlovchilarining xulosalari:
Psixologik «shok terapiyasi» va Ding Liren effekti: Amaldagi jahon chempioni Ding Lirenga qarshi o‘yinda Abdusattorovning bosimdan qo‘rqmasdan, sovuqqonlik bilan g‘alabaga erishishi nafaqat ushbu match, balki butun Olimpiada taqdiriga dahshatli ta’sir ko‘rsatadi; bu Abdusattorovning shaxsiy reytingi va klassik jahon toji uchun da’vogarligini cho‘qqiga olib chiqadi;
«Ikki Nodirbek»ning mukammal kombinatsiyasi: Abdusattorov va Yakubboyevning parallel ravishda o‘z partiyalarini g‘alaba bilan tugatishi Xitoy murabbiylar shtabining barcha taktik rejalarini chippakka chiqardi; bu yigitlarimiz jamoaviy musobaqalarda eng xavfli duetga aylanganini ko‘rsatmoqda;
Javohir va Muhiddinning mudofaa san’ati: Bunday katta mas’uliyatli uchrashuvlarda durang o‘ynash g‘alaba qozonishdek qadrlidir; Sindarovning Yi Veyga qarshi, Madaminovning esa Xiangyuga qarshi o‘z taxtalarini mustahkam ushlab turishi g‘alabaning asosiy poydevori bo‘ldi;
Olimpiada kubogi Samarqandda qolish ehtimoli: 7-turdan so‘ng asosiy raqobatchining to‘g‘ridan to‘g‘ri dog‘da qoldirilishi O‘zbekistonni turnir jadvalida ta’qibchilardan uzilib ketishiga yo‘l ochdi va Chennay-2022 chempioni sifatida unvonni o‘z uyimizda saqlab qolish imkoniyatini keskin oshirdi.
O‘zbekiston yigitlari Samarqand zaminida yana bir bor jahon shaxmatining eng kuchli buyuk davlatini mag‘lub etib, haqiqiy aql-zakovat egalari ekanini butun dunyoga ko‘rsatdi.
Sizningcha, Nodirbek Abdusattorovning jahon chempioni Ding Lirenni mag‘lub etishi uning tez orada shaxmat bo‘yicha yakkalik klassik jahon tojini qo‘lga kiritishiga asos bo‘la oladimi? Yigitlarimiz ushbu tarixiy g‘alabadan so‘ng Olimpiadaning oltin medallarini Samarqandda saqlab qolishiga 100% ishonasizmi? Shaxsiy tabriklaringiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy sportimizning ushbu tarixiy g‘alabasiga bag‘ishlangan maqolani barcha shaxmat ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…