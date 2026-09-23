Bruno Gimarais JChdagi xatosi va Braziliya terma jamoasining yangi davri haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bruno Gimarais jahon chempionatidagi hal qiluvchi penaltini aniq amalga oshira olmagani uning ruhiyatida ogʻir iz qoldirganini tan oldi.
- Karlos Anchelotti qoʻl ostida yangi siklni boshlayotgan Braziliya terma jamoasida Gimarais endi Estevao va Gabriel Bontempo kabi yosh iqtidorlarni qoʻllab-quvvatlashdek yetakchilik masʼuliyatini oʻz zimmasiga olgan.
Arsenal yarim himoyachisi Bruno Gimarais jahon chempionatidagi hal qiluvchi penaltini aniq amalga oshira olmagani uning ruhiyatida hanuzgacha ogʻir iz qoldirganini tan oldi. Avstraliyadagi yigʻin chogʻida futbolchi besh karra jahon chempionlari Karlos Anchelotti qoʻl ostida yangi siklni boshlayotgani va muxlislar koʻmagi muhimligini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyat va uning oqibatlariGoal.com xabar berishicha, Braziliya terma jamoasining mundial pley-off bosqichida Norvegiyaga qarshi kechgan dramatik bahsida 2:1 hisobidagi magʻlubiyat va Gimaraisning penaltidan foydalana olmagani jamoaning turnirdan erta chiqib ketishiga sabab boʻlgandi. Yaqinda Nyukasl Yunayted safidan Arsenalga oʻtgan 28 yoshli futbolchi oʻsha oqshomdan beri ogʻir ruhiy bosimni boshdan kechirganini yashirmadi.
Gimaraisning soʻzlariga koʻra, bunday vaziyatlarga oldindan tayyorgarlik koʻrib boʻlmaydi va bu holat uning uchun qattiq zarba boʻlgan. „Bu ogʻriqli iz va u vaqt oʻtishi bilan bitadi. Futbol shunday, bu oʻyinning bir qismi“, deb tushuntirdi yarim himoyachi Avstraliyadagi matbuot anjumanida.
Kelajak uchun saboq va yetakchilik masʼuliyatiBiroq tajribali futbolchi bu omadsizlikni doimiy toʻsiq sifatida emas, balki oʻsish uchun turtki sifatida qabul qilishga qaror qilgan. U agar shunday vaziyat yana takrorlansa, maydonga chiqib penalti tepishdan aslo qochmasligini va ming marta boʻlsa ham javobgarlikni oʻz zimmasiga olishga tayyorligini qatʼiy taʼkidladi.
Karlos Anchelotti boshchiligidagi jamoada katta oʻzgarishlar roʻy berayotgan bir paytda, Gimarais jamoaning eng tajribali vakillaridan biriga aylandi. U Estevao va Gabriel Bontempo kabi endigina kirib kelayotgan yosh iqtidorlarni qoʻllab-quvvatlash va ularga ishonch bagʻishlash oʻzining asosiy vazifalaridan biri ekanini qayd etdi.
Yangi avlod va terma jamoadagi vazifalar taqsimotiFutbolchining eslashicha, u 2020 yilda terma jamoaga ilk bor chaqirilganida, keksa oʻyinchilar unga oʻzini erkin his qilishi uchun katta yordam berishgan. Hozirda esa aynan shu missiya uning zimmasiga tushgan.
„Oxirgi jahon chempionatidan keyin qolganlar — men, Gabriel Magalyays, Vini Jr, Rafinya, Duglas Santos va Markinyos boshqacha, yaʼni yetakchilik rolini bajarmoqdamiz. Jamoamizda endi 18, 19, 20 yoshli yigitlar bor. Oʻzim esa ularning yonida oʻzimni yoshi kattadek his qilyapman“, deya yakunladi soʻzini Bruno Gimarais.
Izohlar 0
…