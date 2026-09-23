Bruno Gimarais JChdagi xatosi va Braziliya terma jamoasining yangi davri haqida gapirdi

·32·Sport
Bruno Gimarais JChdagi xatosi va Braziliya terma jamoasining yangi davri haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bruno Gimarais jahon chempionatidagi hal qiluvchi penaltini aniq amalga oshira olmagani uning ruhiyatida ogʻir iz qoldirganini tan oldi.
  • Karlos Anchelotti qoʻl ostida yangi siklni boshlayotgan Braziliya terma jamoasida Gimarais endi Estevao va Gabriel Bontempo kabi yosh iqtidorlarni qoʻllab-quvvatlashdek yetakchilik masʼuliyatini oʻz zimmasiga olgan.

Arsenal yarim himoyachisi Bruno Gimarais jahon chempionatidagi hal qiluvchi penaltini aniq amalga oshira olmagani uning ruhiyatida hanuzgacha ogʻir iz qoldirganini tan oldi. Avstraliyadagi yigʻin chogʻida futbolchi besh karra jahon chempionlari Karlos Anchelotti qoʻl ostida yangi siklni boshlayotgani va muxlislar koʻmagi muhimligini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyat va uning oqibatlari

Goal.com xabar berishicha, Braziliya terma jamoasining mundial pley-off bosqichida Norvegiyaga qarshi kechgan dramatik bahsida 2:1 hisobidagi magʻlubiyat va Gimaraisning penaltidan foydalana olmagani jamoaning turnirdan erta chiqib ketishiga sabab boʻlgandi. Yaqinda Nyukasl Yunayted safidan Arsenalga oʻtgan 28 yoshli futbolchi oʻsha oqshomdan beri ogʻir ruhiy bosimni boshdan kechirganini yashirmadi.

Gimaraisning soʻzlariga koʻra, bunday vaziyatlarga oldindan tayyorgarlik koʻrib boʻlmaydi va bu holat uning uchun qattiq zarba boʻlgan. „Bu ogʻriqli iz va u vaqt oʻtishi bilan bitadi. Futbol shunday, bu oʻyinning bir qismi“, deb tushuntirdi yarim himoyachi Avstraliyadagi matbuot anjumanida.

Kelajak uchun saboq va yetakchilik masʼuliyati

Biroq tajribali futbolchi bu omadsizlikni doimiy toʻsiq sifatida emas, balki oʻsish uchun turtki sifatida qabul qilishga qaror qilgan. U agar shunday vaziyat yana takrorlansa, maydonga chiqib penalti tepishdan aslo qochmasligini va ming marta boʻlsa ham javobgarlikni oʻz zimmasiga olishga tayyorligini qatʼiy taʼkidladi.

Karlos Anchelotti boshchiligidagi jamoada katta oʻzgarishlar roʻy berayotgan bir paytda, Gimarais jamoaning eng tajribali vakillaridan biriga aylandi. U Estevao va Gabriel Bontempo kabi endigina kirib kelayotgan yosh iqtidorlarni qoʻllab-quvvatlash va ularga ishonch bagʻishlash oʻzining asosiy vazifalaridan biri ekanini qayd etdi.

Yangi avlod va terma jamoadagi vazifalar taqsimoti

Futbolchining eslashicha, u 2020 yilda terma jamoaga ilk bor chaqirilganida, keksa oʻyinchilar unga oʻzini erkin his qilishi uchun katta yordam berishgan. Hozirda esa aynan shu missiya uning zimmasiga tushgan.

„Oxirgi jahon chempionatidan keyin qolganlar — men, Gabriel Magalyays, Vini Jr, Rafinya, Duglas Santos va Markinyos boshqacha, yaʼni yetakchilik rolini bajarmoqdamiz. Jamoamizda endi 18, 19, 20 yoshli yigitlar bor. Oʻzim esa ularning yonida oʻzimni yoshi kattadek his qilyapman“, deya yakunladi soʻzini Bruno Gimarais.

Bruno GimaraisBraziliya terma jamoasiKarlos AnchelottiJChArsenal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland dubl qayd etdi: Norvegiya JChda Iroqni magʻlub etib, turnirni gʻalaba bilan boshladiErling Xoland dubl qayd etdi: Norvegiya JChda Iroqni magʻlub etib, turnirni gʻalaba bilan boshladi17 iyun 05:12Neymar Braziliya terma jamoasining JCh tarkibiga kiritildiNeymar Braziliya terma jamoasining JCh tarkibiga kiritildi19 may 11:59Lamine Yamalning JChdagi ishtiroki so‘roq ostidaLamine Yamalning JChdagi ishtiroki so‘roq ostida18 may 23:58Estevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladiEstevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladiBugun 00:55Bruno Guimaraes: Erling Xoland Braziliyani bosim ostida qoldirish uchun ayyorlik qilmoqdaBruno Guimaraes: Erling Xoland Braziliyani bosim ostida qoldirish uchun ayyorlik qilmoqda5 iyul 02:56Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...31 iyul 16:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi