Kannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy jamoasi Eron bilan o‘rtoqlik uchrashuviga tayyorgarlik ko‘rmoqda, bu o‘yin 24 sentyabr kuni Farg‘onada bo‘lib o‘tadi.
- Kannavaro Eronni Osiyodagi eng yaxshi jamoalardan biri deb atadi va bu o‘yinni Jahon chempionatidan keyin jamoani sinab ko‘rish uchun muhim deb hisoblaydi.
- Sardor Eldor Shomurodov esa tarkibdagi o‘zgarishlarga qaramay, jamoaning har bir o‘yinda g‘alaba qozonish maqsadini ta’kidladi.
O‘zbekiston milliy jamoasi Farg‘onada Eronga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan matbuot anjumani o‘tkazdi. Unda bosh murabbiy Fabio Kannavaro va jamoa sardori Eldor Shomurodov ishtirok etib, bo‘lajak bahs, Argentina bilan o‘tkazilishi rejalashtirilgan o‘yinning bekor qilinishi hamda Jahon chempionatidan keyingi tarkib o‘zgarishlari haqida fikr bildirdi.
Ayniqsa, Kannavaroning Eron terma jamoasi haqidagi fikrlari va Shomurodovning milliy jamoa oldidagi maqsadi e’tiborni tortdi.
Kannavaro: «Eronga ortiqcha ta’rif berish shart emas»
Fabio Kannavaro matbuot anjumanida O‘zbekiston jamoasi Jahon chempionatidan keyin yaxshi shakllangan raqibga qarshi maydonga chiqishini ta’kidladi.
Italiyalik mutaxassisning aytishicha, aynan shu sababli u O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasidan kuchli raqiblardan biri bilan o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishni so‘ragan.
«Jahon chempionatidan keyin yaxshi shakllangan jamoaga qarshi o‘rtoqlik bahsida o‘ynaymiz. Shaxsan o‘zim O‘FAdan top jamoalardan biriga qarshi o‘ynashimiz kerakligini so‘radim».
Kannavaro Eron terma jamoasining salohiyatiga ham alohida to‘xtaldi.
«Eron haqida ortiqcha ta’rif berish shart emas. Osiyoda eng yaxshi jamoa, tarkibida tajribali o‘yinchilar bor».
O‘zbekiston va Eron o‘rtasidagi uchrashuv 24 sentyabr kuni Farg‘onada o‘tkaziladi. O‘yin Toshkent vaqti bilan 19:00 da boshlanishi belgilangan.
Shomurodov: «Har bir bahsda g‘alaba qozonishimiz kerak»
Milliy jamoa sardori Eldor Shomurodov esa tarkibdagi o‘zgarishlarga qaramay, jamoaning asosiy maqsadi o‘zgarmaganini bildirdi.
Uning ta’kidlashicha, milliy jamoa uchun har bir uchrashuv natija va tajriba nuqtayi nazaridan muhim.
«Biroz vaqtdan so‘ng milliy jamoa katta o‘zgarishlar bilan yig‘ildi. Maqsadimiz hech qachon o‘zgargani yo‘q. Har bir bahsda maydonga chiqib, g‘alaba qozonishimiz kerak».
Shomurodov Farg‘onadagi muxlislarning qo‘llab-quvvatlashi ham futbolchilar uchun muhim omil bo‘lishini qayd etdi.
Sardorning so‘zlariga ko‘ra, u Farg‘onada milliy jamoaning yoshlar tarkibi bilan Yangi Zelandiyaga qarshi o‘yinda ham stadiondagi muhitni yuqori baholagan.
«Farg‘onada oxirgi bor yoshlar jamoasi bilan Yangi Zelandiyaga qarshi o‘ynaganimizda ham stadionda ajoyib atmosfera yuzaga kelgandi. Bo‘lajak bahsda g‘alaba qozonish uchun harakat qilamiz».
«Osiyo kubogida muvaffaqiyatsizlik bo‘lsa, iste’foga chiqasizmi?»
Matbuot anjumanida Kannavaroga uning kelajagi bilan bog‘liq savol ham berildi.
Jurnalist mutaxassisdan O‘zbekiston milliy jamoasi Osiyo kubogida muvaffaqiyatsiz ishtirok etgan taqdirda iste’foga chiqishi mumkin yoki mumkin emasligini so‘radi.
Kannavaro esa savolga hazil aralash javob berdi:
«Biz ertaga bo‘ladigan bahs haqida gaplashyapmiz», — dedi u kulib.
Shu tariqa, italiyalik mutaxassis hozircha e’tiborni Eronga qarshi o‘yinga qaratganini bildirdi.
Kannavaro avval ham milliy jamoa oldiga yuqori maqsadlar qo‘yganini ochiq aytgan. O‘FA saytida e’lon qilingan avvalgi matbuot anjumanlaridan birida u Osiyo kubogida natija uchun kurashishni asosiy maqsadlaridan biri sifatida qayd etgan edi.
Nega Argentina bilan o‘yin bekor qilindi?
Matbuot anjumanida eng ko‘p qiziqish uyg‘otgan savollardan yana biri Argentina milliy jamoasi bilan rejalashtirilgan o‘rtoqlik uchrashuvining bekor qilinishi haqida bo‘ldi.
Kannavaro O‘zbekiston tomoni Argentina bilan muzokara o‘tkazganini tasdiqladi.
Biroq o‘yinga uch hafta qolganida Argentina futbol federatsiyasi ushbu uchrashuvda ishtirok etmasligini ma’lum qilgan.
Bunga Lionel Messining milliy jamoadagi xayrlashuvi bilan bog‘liq rejalar sabab bo‘lgani aytildi.
«Haqiqatdan ham Argentina milliy jamoasi bilan muzokara o‘tkazdik. Ammo o‘yinga uch hafta qolganda Argentina futbol federatsiyasi Messining xayrlashuvi sabab ushbu bahsda ishtirok etishdan bosh tortdi».
Kannavaro O‘zbekiston tomoni Argentinaga munosib darajadagi boshqa raqib izlaganini ham bildirdi.
«To‘g‘ri, Suriya Argentina kabi kuchli emas. Ammo Argentina kabi top jamoa topishga harakat qildik. Ammo buning imkonini topa olmadik».
O‘zbekiston milliy jamoasi keyingi xalqaro o‘rtoqlik bahslarida Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi ham maydonga chiqishi rejalashtirilgan. Suriyaga qarshi uchrashuv 1 oktyabr kuni Toshkentda o‘tkazilishi belgilangan.
Jahon chempionatida o‘ynagan futbolchilar qaytishi mumkinmi?
Kannavaroga Jahon chempionatida O‘zbekiston sharafini himoya qilgan, ammo joriy yig‘inda milliy jamoaga chaqirilmagan futbolchilar haqida ham savol berildi.
Murabbiy bu futbolchilar uchun milliy jamoa eshiklari yopilmaganini aniq bildirdi.
«Milliy jamoa eshiklari hamma uchun ochiq».
Kannavaro ayrim futbolchilarning jarohat olgani, ba’zilari klub topa olmagani, ayrimlarida esa sport formasi pasayganini ta’kidladi.
Shu bilan birga, mutaxassis ularning imkoniyatlarini yaxshi bilishini va kelajakda yana milliy jamoaga chaqirilishi mumkinligini bildirdi.
Bu yig‘inda esa boshqa futbolchilarga imkoniyat berishga qaror qilingan.
O‘FAning amaldagi milliy jamoa tarkibi ro‘yxatida Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev kabi futbolchilar bilan birga bir qator yangi va yosh nomzodlar ham keltirilgan.
Eronga qarshi o‘yin nima uchun muhim?
Farg‘onadagi bahs O‘zbekiston uchun oddiy o‘rtoqlik uchrashuvidan ko‘ra kengroq ahamiyatga ega. Jahon chempionatidan keyin tarkibda yangi futbolchilarni sinab ko‘rish, jamoaning yangi taktik ko‘rinishini shakllantirish va kuchli raqib fonida futbolchilarning holatini baholash imkoniyati paydo bo‘ladi.
Eron esa O‘zbekiston uchun yaxshi tanish raqiblardan biri. Kannavaroning o‘zi ham bu jamoaning tajribali futbolchilarga ega ekanini alohida ta’kidladi.
Shuning uchun Farg‘onadagi uchrashuvda nafaqat natija, balki O‘zbekiston milliy jamoasining Jahon chempionatidan keyin qanday ko‘rinish olishi ham muxlislar diqqat markazida bo‘ladi.
Ayniqsa, tarkibdagi o‘zgarishlar, yangi futbolchilarga berilgan imkoniyatlar va Kannavaroning taktik qarorlari bahsning eng qiziqarli jihatlaridan biriga aylanishi mumkin.
Kannavaro uchun yangi bosqich, Shomurodov uchun yangi sinov
O‘zbekiston milliy jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionatida tarixida ilk bor mundial ishtirokchisi bo‘ldi. Endi esa jamoa oldida yangi bosqich turibdi.
Kannavaro uchun bu jarayonda tarkibni yanada chuqur o‘rganish, futbolchilar o‘rtasida raqobatni kuchaytirish va keyingi musobaqalarga mos jamoa shakllantirish muhim vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.
Jamoa sardori Eldor Shomurodov esa bu jarayonda asosiy maqsad o‘zgarmaganini ochiq aytdi: milliy jamoa har bir bahsda g‘alaba uchun maydonga chiqadi.
Farg‘onada Eronga qarshi bahs ana shu yangi bosqichning navbatdagi sinovi bo‘ladi. Kannavaro kuchli raqibni tanladi, Shomurodov esa g‘alaba maqsadini bildirdi. Endi bu gaplarning maydondagi davomi qanday bo‘lishi esa 24 sentyabr kuni ma’lum bo‘ladi.
Izohlar 0
…