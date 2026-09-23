Oqila G‘ulomova «Uyda yolg‘iz» filmi aktrisasi Ketrin O'Xaraga o‘xshaydimi? (foto)

·57·Madaniyat
Oqila G‘ulomova «Uyda yolg‘iz» filmi aktrisasi Ketrin O'Xaraga o‘xshaydimi? (foto)

Aktrisa Oqila G‘ulomova «Omon-Omon» ko‘rsatuvida mehmon bo‘lib, ijodiy faoliyati va hayoti haqida suhbatlashdi. Suhbat davomida boshlovchilar muxlislardan kelgan qiziq fikrni ham o‘rtaga tashlashdi.

«— Oqila xonim G‘ulomovani har gal ko‘rganimda tanish chehralarga o‘xshataman. Hozir muxlislarimizdan ham shunday bir fikr kelib tushdi. Ular hatto suratlar ham jo‘natishibdi. Oqila xonim G‘ulomova mashhur kanadalik aktrisa Ketrin O'Xaraga o‘xshaydi, deya ta’rif berishibdi. Qani, muxlislarimizdan so‘raymiz, ular chindan ham o‘xshaydimi? Ketrin O'Xaraga qay darajada o‘xshaydilar?» — dedi boshlovchilardan biri.

Shundan so‘ng ikki aktrisaning suratlari ekranlarga chiqarilib, ularning tashqi ko‘rinishidagi o‘xshash jihatlar tomoshabinlar e’tiboriga havola qilindi.

Ikki nafar jigarrang sochli ayolning yonma-yon portretlari.

Xo‘sh, sizingcha, Oqila G‘ulomova «Uyda yolg‘iz» filmi orqali tanilgan Ketrin O'Xaraga qanchalik o‘xshaydi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Ma’lumot uchun, Ketrin O'Xara 1990 yilda suratga olingan «Uyda yolg‘iz» filmida Kevin Makkallisterning onasi Keyt obrazini ijro etgan. Aktrisa 2026 yil 30 yanvarda 71 yoshida vafot etgan.

Oqila G‘ulomovaKetrin O'XaraOmon-OmonUyda yolg‘iz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdiSevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdiBugun 13:50Muxlisa Boboqulova sovchilarni nega rad etmoqda? Aktrisa bo‘lajak turmush o‘rtog‘i qanday bo‘lishini aytdi (video)Muxlisa Boboqulova sovchilarni nega rad etmoqda? Aktrisa bo‘lajak turmush o‘rtog‘i qanday bo‘lishini aytdi (video)16 sentabr 16:38Dildora Zokirova qiziga nega “Muzdalifabonu” deb ism qo‘yganini aytdi (video)Dildora Zokirova qiziga nega “Muzdalifabonu” deb ism qo‘yganini aytdi (video)18 avgust 14:13Imron 27 kilo ozdi: “Hozir sahnada bemalol qimirlayapman” (video)Imron 27 kilo ozdi: “Hozir sahnada bemalol qimirlayapman” (video)8 avgust 13:55Zulayxo Boyxonova: «Danagidan mag‘zi shirin ekan» (video)Zulayxo Boyxonova: «Danagidan mag‘zi shirin ekan» (video)6 avgust 08:46“Uyda yolg‘iz” filmi yana katta ekranlarga qaytishi mumkin“Uyda yolg‘iz” filmi yana katta ekranlarga qaytishi mumkin30 iyul 17:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh