O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti Karan Bxatiya bilan uchrashuvda O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasini rasman ishga tushirish masalasini muhokama qildi.
- Ushbu kelishuv mahalliy ijodkorlarga o‘z kontentlaridan to‘g‘ridan to‘g‘ri daromad olish imkonini beradi va aylanma sxemalardan voz kechishga yordam beradi.
- Bu o‘zbek tilidagi kontent sifatining oshishiga va mamlakatga valyuta oqimining kirib kelishiga turtki bo‘ladi.
O‘zbekistonning milliy media maydoni, raqamli kontent industriyasi va internet ijodkorlari hamjamiyati uchun uzoq yillardan beri kutilgan haqiqiy tarixiy voqelik yuz bermoqda. Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva jahon texnologiyalar giganti sanalgan Google kompaniyasi vitse-prezidenti Karan Bxatiya bilan rasmiy muloqot o‘tkazdi. Xalqaro darajadagi mazkur strategik uchrashuvning eng diqqatga sazovor va muhim mavzusi — O‘zbekiston hududida videoxosting peshqadami bo‘lgan YouTube platformasining rasmiy monetizatsiya tizimini to‘liq ishga tushirish masalasi bo‘ldi.
Shu vaqtgacha yurtimizda faoliyat yuritayotgan minglab iqtidorli vlogerlar, jurnalistlar, ta’lim loyihalari va kontent ijodkorlari o‘z hududlari uchun ko‘rishlar va reklamalardan to‘g‘ridan to‘g‘ri rasmiy daromad olish imkoniyatidan mahrum bo‘lib, turli aylanma va murakkab sxemalarga murojaat qilishga majbur bo‘layotgan edi. Saida Mirziyoyeva va Google rahbariyati o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot mazkur to‘siqlarni butunlay olib tashlash va mahalliy ijodkorlarni qonuniy, barqaror valyuta daromadlari bilan ta’minlash yo‘lidagi hal qiluvchi qadamga aylandi.
Xo‘sh, O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasining ochilishi kreativ iqtisodiyotga qanday ta’sir ko‘rsatadi, o‘zbek tilidagi kontent sifati qanday o‘zgaradi va yurtimizga jahon raqamli bozoridan qancha mablag‘ oqib kelishi kutilmoqda?
«Google bilan yuzma-yuz, rasmiy monetizatsiya va kontent inqilobi»: Muloqotning 5 ta asosiy nuqtasi
Saida Mirziyoyeva va Google vitse-prezidenti uchrashuvidan eng muhim jihatlar:
Oliy darajadagi to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokara: Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva va Google vitse-prezidenti Karan Bxatiya o‘rtasida rasmiy uchrashuv bo‘lib o‘tdi;
YouTube monetizatsiyasi kun tartibida: Uchrashuvda O‘zbekiston hududida YouTube kontentidan to‘g‘ridan to‘g‘ri rasmiy daromad olish (monetizatsiya) tizimini ochish masalasi batafsil muhokama qilindi;
Kreativ iqtisodiyotga yangi turtki: Mahalliy blogerlar va media kompaniyalar o‘z videolari orqali reklamadan qonuniy va kafolatlangan daromad ishlab topish imkoniga ega bo‘ladi;
O‘zbek tilidagi kontent sifati: Monetizatsiyaning ochilishi sifatli ta’limiy, ilmiy va ko‘ngilochar dasturlar ishlab chiqaruvchilarga ulkan moliyaviy rag‘bat beradi;
«Aylanma yo‘llar»ga chek qo‘yilishi: Ijodkorlar o‘z akkauntlarini boshqa xorijiy davlatlar nomiga ro‘yxatdan o‘tkazish va vositachilarga foiz to‘lash kabi murakkab cheklovlardan xalos bo‘ladi.
O‘zbekistonda YouTube platformasi: Hozirgi holat va rasmiy monetizatsiya ochilgandan keyingi imkoniyatlar taqqosi
Raqamli media bozorida kutilayotgan tub o‘zgarishlar tahlili:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Amaldagi vaziyat (Monetizatsiyasiz holat)
Monetizatsiya ishga tushgandan keyingi imkoniyatlar
Reklamadan daromad olish
O‘zbekistondan ko‘rishlar uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri pul to‘lanmaydi
Har bir mahalliy va global ko‘rishdan rasmiy reklama daromadi (AdSense)
Hisob ochish va ro‘yxatdan o‘tish
Xorijiy davlatlar orqali (aylanma sxemalar, vositachilar)
O‘zbekiston bank kartalari va yuridik manzillari orqali 100% qonuniy hisob
Kreativ soha daromadlari
Faqat ichki integratsion reklamalarga (homiylarga) bog‘liqlik
Ham homiylik, ham platformaning avtomatik to‘lovlari uyg‘unligi
O‘zbekcha sifatli kontent
Moliyaviy rag‘bat yo‘qligi sababli sust rivojlanish
Ta’lim, IT, fan va san’at sohalarida professional videolarning keskin ortishi
Valyuta oqimi va soliqlar
Mablag‘lar xorijda qoladi yoki naqdlashtiriladi
O‘zbekiston bank tizimiga to‘g‘ridan to‘g‘ri valyuta oqimi va legal daromad
Ish o‘rinlari
Kichik havaskor guruhlar
Minglab montajchilar, ssenaristlar va operatorlar uchun yangi ish o‘rinlari
Raqamli iqtisodiyot va media ekspertizasi: Nega bu qadam O‘zbekiston uchun inqilobiy ahamiyatga ega?
IT-sohasi ekspertlari, media tahlilchilari va iqtisodchilarning xulosalari:
«Aqliy mehnat va iste’dod» eksporti: YouTube monetizatsiyasi — bu faqat blogerlik emas, balki raqamli xizmatlar eksportining eng tezkor shaklidir; millionlab o‘zbek yoshlari uydan chiqmasdan sifatli video yaratib, global va milliy auditoriyadan qonuniy valyuta ishlab topish imkoniga ega bo‘ladi;
O‘zbek tili va milliy kontentning muhofazasi: Hozirda milliy ijodkorlar daromad olish maqsadida ko‘pincha rus yoki ingliz tillarida video chiqarishga majbur bo‘lmoqda; O‘zbekiston hududida monetizatsiyaning ochilishi ona tilimizdagi ilmiy, madaniy va tahliliy resurslar sonini geometrik progressiyada oshiradi;
Davlat va IT gigantlari muloqotining yangi darajasi: Saida Mirziyoyevaning Google rahbariyati bilan bevosita muzokara olib borishi O‘zbekiston hukumati kreativ soha va erkin raqamli iqtisodiyotni yuqori davlat siyosati darajasida qo‘llab-quvvatlayotganini namoyish etadi;
Norasmiy daromadlarning legallashuvi: YouTube to‘lovlari to‘g‘ridan to‘g‘ri O‘zbekiston banklari orqali amalga oshiriladigan bo‘lsa, bu banklar kapitallashuvini oshiradi va mamlakat moliya tizimiga millionlab dollarlik shaffof kapital olib kiradi.
Saida Mirziyoyeva va Google vitse-prezidenti o‘rtasidagi ushbu kelishuv O‘zbekistonni Markaziy Osiyoda raqamli kontent va mustaqil media industriyasining yetakchi markaziga aylantirish yo‘lidagi tarixiy qadam bo‘ldi.
Sizningcha, O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi rasman ochilishi mahalliy blogerlik va milliy kontent sifatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Bu imkoniyat tufayli o‘zbek yoshlari qaysi yo‘nalishlarda ko‘proq sifatli videolar yarata boshlaydi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va butun O‘zbekiston mediasini harakatga keltiruvchi ushbu quvonchli yangilikni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…