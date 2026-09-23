O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdi

·46·O‘zbekiston
O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti Karan Bxatiya bilan uchrashuvda O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasini rasman ishga tushirish masalasini muhokama qildi.
  • Ushbu kelishuv mahalliy ijodkorlarga o‘z kontentlaridan to‘g‘ridan to‘g‘ri daromad olish imkonini beradi va aylanma sxemalardan voz kechishga yordam beradi.
  • Bu o‘zbek tilidagi kontent sifatining oshishiga va mamlakatga valyuta oqimining kirib kelishiga turtki bo‘ladi.

O‘zbekistonning milliy media maydoni, raqamli kontent industriyasi va internet ijodkorlari hamjamiyati uchun uzoq yillardan beri kutilgan haqiqiy tarixiy voqelik yuz bermoqda. Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva jahon texnologiyalar giganti sanalgan Google kompaniyasi vitse-prezidenti Karan Bxatiya bilan rasmiy muloqot o‘tkazdi. Xalqaro darajadagi mazkur strategik uchrashuvning eng diqqatga sazovor va muhim mavzusi — O‘zbekiston hududida videoxosting peshqadami bo‘lgan YouTube platformasining rasmiy monetizatsiya tizimini to‘liq ishga tushirish masalasi bo‘ldi.

Shu vaqtgacha yurtimizda faoliyat yuritayotgan minglab iqtidorli vlogerlar, jurnalistlar, ta’lim loyihalari va kontent ijodkorlari o‘z hududlari uchun ko‘rishlar va reklamalardan to‘g‘ridan to‘g‘ri rasmiy daromad olish imkoniyatidan mahrum bo‘lib, turli aylanma va murakkab sxemalarga murojaat qilishga majbur bo‘layotgan edi. Saida Mirziyoyeva va Google rahbariyati o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot mazkur to‘siqlarni butunlay olib tashlash va mahalliy ijodkorlarni qonuniy, barqaror valyuta daromadlari bilan ta’minlash yo‘lidagi hal qiluvchi qadamga aylandi.

Xo‘sh, O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasining ochilishi kreativ iqtisodiyotga qanday ta’sir ko‘rsatadi, o‘zbek tilidagi kontent sifati qanday o‘zgaradi va yurtimizga jahon raqamli bozoridan qancha mablag‘ oqib kelishi kutilmoqda?

«Google bilan yuzma-yuz, rasmiy monetizatsiya va kontent inqilobi»: Muloqotning 5 ta asosiy nuqtasi

Saida Mirziyoyeva va Google vitse-prezidenti uchrashuvidan eng muhim jihatlar:

  • Oliy darajadagi to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokara: Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva va Google vitse-prezidenti Karan Bxatiya o‘rtasida rasmiy uchrashuv bo‘lib o‘tdi;

  • YouTube monetizatsiyasi kun tartibida: Uchrashuvda O‘zbekiston hududida YouTube kontentidan to‘g‘ridan to‘g‘ri rasmiy daromad olish (monetizatsiya) tizimini ochish masalasi batafsil muhokama qilindi;

  • Kreativ iqtisodiyotga yangi turtki: Mahalliy blogerlar va media kompaniyalar o‘z videolari orqali reklamadan qonuniy va kafolatlangan daromad ishlab topish imkoniga ega bo‘ladi;

  • O‘zbek tilidagi kontent sifati: Monetizatsiyaning ochilishi sifatli ta’limiy, ilmiy va ko‘ngilochar dasturlar ishlab chiqaruvchilarga ulkan moliyaviy rag‘bat beradi;

  • «Aylanma yo‘llar»ga chek qo‘yilishi: Ijodkorlar o‘z akkauntlarini boshqa xorijiy davlatlar nomiga ro‘yxatdan o‘tkazish va vositachilarga foiz to‘lash kabi murakkab cheklovlardan xalos bo‘ladi.

O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdi

O‘zbekistonda YouTube platformasi: Hozirgi holat va rasmiy monetizatsiya ochilgandan keyingi imkoniyatlar taqqosi

Raqamli media bozorida kutilayotgan tub o‘zgarishlar tahlili:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Amaldagi vaziyat (Monetizatsiyasiz holat)

Monetizatsiya ishga tushgandan keyingi imkoniyatlar

Reklamadan daromad olish

O‘zbekistondan ko‘rishlar uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri pul to‘lanmaydi

Har bir mahalliy va global ko‘rishdan rasmiy reklama daromadi (AdSense)

Hisob ochish va ro‘yxatdan o‘tish

Xorijiy davlatlar orqali (aylanma sxemalar, vositachilar)

O‘zbekiston bank kartalari va yuridik manzillari orqali 100% qonuniy hisob

Kreativ soha daromadlari

Faqat ichki integratsion reklamalarga (homiylarga) bog‘liqlik

Ham homiylik, ham platformaning avtomatik to‘lovlari uyg‘unligi

O‘zbekcha sifatli kontent

Moliyaviy rag‘bat yo‘qligi sababli sust rivojlanish

Ta’lim, IT, fan va san’at sohalarida professional videolarning keskin ortishi

Valyuta oqimi va soliqlar

Mablag‘lar xorijda qoladi yoki naqdlashtiriladi

O‘zbekiston bank tizimiga to‘g‘ridan to‘g‘ri valyuta oqimi va legal daromad

Ish o‘rinlari

Kichik havaskor guruhlar

Minglab montajchilar, ssenaristlar va operatorlar uchun yangi ish o‘rinlari

O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdi

Raqamli iqtisodiyot va media ekspertizasi: Nega bu qadam O‘zbekiston uchun inqilobiy ahamiyatga ega?

IT-sohasi ekspertlari, media tahlilchilari va iqtisodchilarning xulosalari:

  • «Aqliy mehnat va iste’dod» eksporti: YouTube monetizatsiyasi — bu faqat blogerlik emas, balki raqamli xizmatlar eksportining eng tezkor shaklidir; millionlab o‘zbek yoshlari uydan chiqmasdan sifatli video yaratib, global va milliy auditoriyadan qonuniy valyuta ishlab topish imkoniga ega bo‘ladi;

  • O‘zbek tili va milliy kontentning muhofazasi: Hozirda milliy ijodkorlar daromad olish maqsadida ko‘pincha rus yoki ingliz tillarida video chiqarishga majbur bo‘lmoqda; O‘zbekiston hududida monetizatsiyaning ochilishi ona tilimizdagi ilmiy, madaniy va tahliliy resurslar sonini geometrik progressiyada oshiradi;

  • Davlat va IT gigantlari muloqotining yangi darajasi: Saida Mirziyoyevaning Google rahbariyati bilan bevosita muzokara olib borishi O‘zbekiston hukumati kreativ soha va erkin raqamli iqtisodiyotni yuqori davlat siyosati darajasida qo‘llab-quvvatlayotganini namoyish etadi;

  • Norasmiy daromadlarning legallashuvi: YouTube to‘lovlari to‘g‘ridan to‘g‘ri O‘zbekiston banklari orqali amalga oshiriladigan bo‘lsa, bu banklar kapitallashuvini oshiradi va mamlakat moliya tizimiga millionlab dollarlik shaffof kapital olib kiradi.

Saida Mirziyoyeva va Google vitse-prezidenti o‘rtasidagi ushbu kelishuv O‘zbekistonni Markaziy Osiyoda raqamli kontent va mustaqil media industriyasining yetakchi markaziga aylantirish yo‘lidagi tarixiy qadam bo‘ldi.

Sizningcha, O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi rasman ochilishi mahalliy blogerlik va milliy kontent sifatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Bu imkoniyat tufayli o‘zbek yoshlari qaysi yo‘nalishlarda ko‘proq sifatli videolar yarata boshlaydi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va butun O‘zbekiston mediasini harakatga keltiruvchi ushbu quvonchli yangilikni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Saida MirziyoyevaKaran BxatiyaYouTube monetizatsiyaO‘zbekiston raqamli media
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?Kecha 11:03Saida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablarSaida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablar15 sentabr 22:17Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?26 avgust 18:44Prezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildiPrezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildi10 sentabr 15:07Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)24 iyul 20:18Saida Mirziyoyeva fransuz biznesi bilan uchrashdi: hamkorlikda yangi yo‘nalishlar ochilmoqdaSaida Mirziyoyeva fransuz biznesi bilan uchrashdi: hamkorlikda yangi yo‘nalishlar ochilmoqda9 iyul 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari