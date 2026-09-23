Rani Mukerji onasidan ayrildi: yulduzlar hamdardlik bildirdi

·28·Madaniyat
Rani Mukerji onasidan ayrildi: yulduzlar hamdardlik bildirdi

Bollivudning mashhur aktrisasi Rani Mukerji oilasi og‘ir judolikka duch keldi. Aktrisaning onasi Krishna Mukerji 75 yoshida vafot etdi.

Krishna Mukerji Bengal kino san’atida pleybek xonandasi sifatida faoliyat yuritgan. U qizining ijodiy faoliyatida ham muhim o‘rin egallab, Ranining san’at olamidagi yo‘lini qo‘llab-quvvatlagan.

Marhumaning so‘nggi kuzatuv marosimi yopiq tarzda o‘tkazildi. Shunga qaramay, Rani Mukerjining yaqinlari hamda Bollivudning ko‘plab taniqli vakillari marosimga kelib, oila a’zolariga hamdardlik bildirdi.

Marosimda Shohruh Xon va Gauri Xon, Ayshvariya Ray, Aliya Bhatt, Karan Johar, Anil Kapur kabi mashhur san’atkorlar ishtirok etdi.

Ranining amakivachchasi, mashhur aktrisa Kajol esa marosimga kela olmagan. U boshqa shaharda film suratga olish jarayonida bo‘lgani ma’lum qilindi.

Krishna Mukerjining vafoti Bollivud ahli va aktrisaning muxlislari uchun ham og‘ir yo‘qotish bo‘ldi.

Rani MukerjiKrishna MukerjiBollivudBengal kino
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rani Mukerjiga faxriy doktorlik berildi: aktrisa ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Rani Mukerjiga faxriy doktorlik berildi: aktrisa ko‘z yoshlarini tiya olmadi!16 avgust 17:17Ritik Roshan Katrina Kaifni "semiz deb atagan" tanqidchilardan himoya qilgan postga "layk" bosib qo‘llab quvvatladiRitik Roshan Katrina Kaifni "semiz deb atagan" tanqidchilardan himoya qilgan postga "layk" bosib qo‘llab quvvatladi19 sentabr 13:15“Sevishganlar”dagi yosh beva ayol Priti Jangiani: mashhur aktrisa nega Bollivudni tark etdi?“Sevishganlar”dagi yosh beva ayol Priti Jangiani: mashhur aktrisa nega Bollivudni tark etdi?13 sentabr 23:46Bollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandiBollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandi9 sentabr 21:22Bollivud Shohruh Xonsiz bo‘lmaydi: aktyorga mashhur filmlar davomidan takliflar tushmoqda (video)Bollivud Shohruh Xonsiz bo‘lmaydi: aktyorga mashhur filmlar davomidan takliflar tushmoqda (video)19 iyul 12:34Judayam latofatli bo‘lgan bollivud yulduzi Katrina Kaif 43 yoshini nishonladiJudayam latofatli bo‘lgan bollivud yulduzi Katrina Kaif 43 yoshini nishonladi17 iyul 19:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh