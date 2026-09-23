Fransiya sohillariga 45 yildan beri Garfild shaklidagi telefonlar chiqib kelmoqda (foto)
Fransiyaning Bretan mintaqacidagi sohillarga 1980 yillardan beri Garfild mushugi shaklidagi to‘q sariq telefonlar va ularning qismlari chiqib kelmoqda. G‘aroyib hodisa o‘nlab yillar davomida mahalliy aholi va ekologlar e’tiborini tortib kelgan. 2026 yil 19 iyunda e’lon qilingan yangi hujjatli filmda ham ushbu voqea yana yoritildi.
Uzoq vaqt davomida telefonlarning qayerdan kelayotgani sir bo‘lib qolgan. 2019 yilda esa mahalliy fermer Rene Morvan bolalik davrida, 1980 yillarda, kuchli bo‘rondan keyin qirg‘oqdagi g‘orda telefonlar solingan konteyner qoldiqlarini ko‘rganini aytgan. Shundan so‘ng ekologlar g‘orni tekshirib, u yerdan 20 dan ortiq butun Garfild telefoni hamda ularning turli qismlarini topgan.
Ma’lum bo‘lishicha, telefonlar solingan yuk konteyneri o‘nlab yillar avval dengizda yo‘qolgan. Keyinchalik uning ichidagi telefonlar to‘lqinlar ta’sirida asta-sekin g‘ordan chiqib, qirg‘oqqa kelib tushgan.
Garfild telefonlari 2026 yilda ham ushbu hudud haqidagi materiallarda qayd etilmoqda. Yangi hujjatli film ijodkorlari Bretan sohillari, mahalliy kolleksionerlar va yillar davomida telefonlarni yig‘ib kelgan faollar bilan bog‘liq voqealarni o‘rgangan.
Shu tariqa, 1980 yillarda dengizda yo‘qolgan yukning oqibatlari qariyb 45 yil davomida Fransiya qirg‘oqlarida ko‘rinib kelmoqda. Voqea dengizga tushgan plastik va elektron chiqindilar tabiatda o‘nlab yillar davomida saqlanib qolishi mumkinligini ham ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…