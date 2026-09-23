Fransiya sohillariga 45 yildan beri Garfild shaklidagi telefonlar chiqib kelmoqda (foto)

·76·Dunyo
Fransiya sohillariga 45 yildan beri Garfild shaklidagi telefonlar chiqib kelmoqda (foto)

Fransiyaning Bretan mintaqacidagi sohillarga 1980 yillardan beri Garfild mushugi shaklidagi to‘q sariq telefonlar va ularning qismlari chiqib kelmoqda. G‘aroyib hodisa o‘nlab yillar davomida mahalliy aholi va ekologlar e’tiborini tortib kelgan. 2026 yil 19 iyunda e’lon qilingan yangi hujjatli filmda ham ushbu voqea yana yoritildi.

Uzoq vaqt davomida telefonlarning qayerdan kelayotgani sir bo‘lib qolgan. 2019 yilda esa mahalliy fermer Rene Morvan bolalik davrida, 1980 yillarda, kuchli bo‘rondan keyin qirg‘oqdagi g‘orda telefonlar solingan konteyner qoldiqlarini ko‘rganini aytgan. Shundan so‘ng ekologlar g‘orni tekshirib, u yerdan 20 dan ortiq butun Garfild telefoni hamda ularning turli qismlarini topgan.

Sohildagi qum ustida singan va butun to‘q sariq Garfield telefonlari to‘plami.

Ma’lum bo‘lishicha, telefonlar solingan yuk konteyneri o‘nlab yillar avval dengizda yo‘qolgan. Keyinchalik uning ichidagi telefonlar to‘lqinlar ta’sirida asta-sekin g‘ordan chiqib, qirg‘oqqa kelib tushgan.

Garfild telefonlari 2026 yilda ham ushbu hudud haqidagi materiallarda qayd etilmoqda. Yangi hujjatli film ijodkorlari Bretan sohillari, mahalliy kolleksionerlar va yillar davomida telefonlarni yig‘ib kelgan faollar bilan bog‘liq voqealarni o‘rgangan.

Shu tariqa, 1980 yillarda dengizda yo‘qolgan yukning oqibatlari qariyb 45 yil davomida Fransiya qirg‘oqlarida ko‘rinib kelmoqda. Voqea dengizga tushgan plastik va elektron chiqindilar tabiatda o‘nlab yillar davomida saqlanib qolishi mumkinligini ham ko‘rsatadi.

Sohilda topilgan to‘q sariq rangli Garfild mushugi shaklidagi telefon qismlari.
Garfild telefonlariBretanRene Morvan2026 yil hujjatli film
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!2 sentabr 20:44Sochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdiSochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdi10 sentabr 13:01Nyu-York sohillaridagi ulkan akula olimlarni hayratga soldiNyu-York sohillaridagi ulkan akula olimlarni hayratga soldi1 avgust 01:34Irlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiIrlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildi28 iyul 00:037,4 magnitudali zilzila Meksikani titratdi, sunami xavfi e’lon qilindi7,4 magnitudali zilzila Meksikani titratdi, sunami xavfi e’lon qilindi18 iyul 13:03Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdiRonalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi10 avgust 10:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota