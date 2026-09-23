Virjil van Deyk ter jamoadagi faoliyatini davom ettirishi sababini aytdi

·28·Sport
Virjil van Deyk ter jamoadagi faoliyatini davom ettirishi sababini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Virjil van Deyk jahon chempionatidan keyingi tanqidlar va bosim tufayli Niderlandiya ter jamoasidagi faoliyatini tugatishni o‘ylagan.
  • Uning fikrini o‘zgartirishda yangi bosh murabbiy bilan bo‘lgan qisqa suhbat hal qiluvchi rol o‘ynagan, bu suhbatda insoniy hurmat va qadrlash tuyg‘usi muhokama qilingan.

Liverpul klubi sardori Virjil van Deyk jahon chempionatidan keyingi ogʻir davrda Niderlandiya ter jamoasidagi faoliyatiga yakun yasash haqida jiddiy oʻylaganini maʼlum qildi. Tajribali himoyachining tan olishicha, mundialdan keyingi tanqidlar va tashqi bosim uni milliy jamoadagi kelajagini shubha ostiga qoʻyishga majbur qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Niderlandiya ter jamoasi musobaqadan erta chiqib ketgach, vatanda keskin tanqidlarga uchragandi. Xususan, jamoaning penaltilar seriyasidagi muvaffaqiyatsizligidan soʻng matbuot va jamoatchilik tomonidan qattiq bosim boʻlgan. Van Deyk esa oʻz oilasi davrida dam olib, yuzaga kelgan vaziyatni tahlil qilish uchun vaqt sarflagani haqida gapirdi.

Murabbiy bilan hal qiluvchi uchrashuv

ixbt.com va boshqa xalqaro nashrlar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ter jamoaning yangi bosh murabbiyi bilan boʻlgan yuzma-yuz suhbat futbolchining fikrini oʻzgartirishda hal qiluvchi omil boʻlgan. Virjilning soʻzlariga koʻra, yangi murabbiy bilan oʻn soniyalecik muloqot uning ter jamoda qolishini aniqlashtirgan.

Suhbat davomida uzoq muddatli taktika yoki rejalar emas, balki oddiy insoniy hurmat va qadrlanish tuygʻusi muhokama qilingan. Himoyachi tashqi muhitda aynan shu eʼtirof yetishmaganini yashirmagan.

Asossiz tanqidlar va haqiqat

Van Deyk jamoaning muvaffaqiyatsizligida oʻzini aybdor qilib koʻrsatishga urinishlardan qattiq gʻazablangani bildirdi. Uning fikricha, ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan ayrim maʼlumotlar mutlaqo asossiz mish-mishlardan iborat boʻlgan.

Xususan, u oʻzini taktik oʻzgarishlarga sababchi qilib koʻrsatishgani va hatto Niderlandiya futbolini vayron qilganidagigacha boʻlgan iddaolarni qatʼiyan rad etdi. 33 yoshli futbolchi jamoa oldidagi masʼuliyatni tushunishini, biroq adolatsiz ayblashlar ortiqcha ruhiy bosim tugʻdirganini taʼkidladi.

Yangi murabbiy uning ter jamoadagi oʻrni va ahamiyatini eslatib, kerakli ishonchni qaytargach, futbolchi yana maydonda zavq bilan harakat qilishga tayyorligini anglagan. Shu tariqa, milliy jamoa sardori kelgusi siklda ham oʻz mamlakati sharafini himoya qilishda davom etishi oydinlashdi.

Virjil van DeykNiderlandiyaLiverpulJCh-2022Futbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Virjil van Deyk Liverpulning yangi iqtidoriga maslahat berdiVirjil van Deyk Liverpulning yangi iqtidoriga maslahat berdi12 avgust 13:32Virjil van Deyk Ronald Arauxoning Liverpulga oʻtishini qoʻllab-quvvatladiVirjil van Deyk Ronald Arauxoning Liverpulga oʻtishini qoʻllab-quvvatladi10 avgust 17:57Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdi12 avgust 12:51Kylian Mbappe 2017-yilda Liverpulga qanchalik yaqin kelganini oshkor qildiKylian Mbappe 2017-yilda Liverpulga qanchalik yaqin kelganini oshkor qildiKecha 23:51«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi9 sentabr 21:04Van Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildiVan Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildi15 iyun 17:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi