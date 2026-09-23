Virjil van Deyk ter jamoadagi faoliyatini davom ettirishi sababini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Virjil van Deyk jahon chempionatidan keyingi tanqidlar va bosim tufayli Niderlandiya ter jamoasidagi faoliyatini tugatishni o‘ylagan.
- Uning fikrini o‘zgartirishda yangi bosh murabbiy bilan bo‘lgan qisqa suhbat hal qiluvchi rol o‘ynagan, bu suhbatda insoniy hurmat va qadrlash tuyg‘usi muhokama qilingan.
Liverpul klubi sardori Virjil van Deyk jahon chempionatidan keyingi ogʻir davrda Niderlandiya ter jamoasidagi faoliyatiga yakun yasash haqida jiddiy oʻylaganini maʼlum qildi. Tajribali himoyachining tan olishicha, mundialdan keyingi tanqidlar va tashqi bosim uni milliy jamoadagi kelajagini shubha ostiga qoʻyishga majbur qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Niderlandiya ter jamoasi musobaqadan erta chiqib ketgach, vatanda keskin tanqidlarga uchragandi. Xususan, jamoaning penaltilar seriyasidagi muvaffaqiyatsizligidan soʻng matbuot va jamoatchilik tomonidan qattiq bosim boʻlgan. Van Deyk esa oʻz oilasi davrida dam olib, yuzaga kelgan vaziyatni tahlil qilish uchun vaqt sarflagani haqida gapirdi.
Murabbiy bilan hal qiluvchi uchrashuvixbt.com va boshqa xalqaro nashrlar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ter jamoaning yangi bosh murabbiyi bilan boʻlgan yuzma-yuz suhbat futbolchining fikrini oʻzgartirishda hal qiluvchi omil boʻlgan. Virjilning soʻzlariga koʻra, yangi murabbiy bilan oʻn soniyalecik muloqot uning ter jamoda qolishini aniqlashtirgan.
Suhbat davomida uzoq muddatli taktika yoki rejalar emas, balki oddiy insoniy hurmat va qadrlanish tuygʻusi muhokama qilingan. Himoyachi tashqi muhitda aynan shu eʼtirof yetishmaganini yashirmagan.
Asossiz tanqidlar va haqiqatVan Deyk jamoaning muvaffaqiyatsizligida oʻzini aybdor qilib koʻrsatishga urinishlardan qattiq gʻazablangani bildirdi. Uning fikricha, ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan ayrim maʼlumotlar mutlaqo asossiz mish-mishlardan iborat boʻlgan.
Xususan, u oʻzini taktik oʻzgarishlarga sababchi qilib koʻrsatishgani va hatto Niderlandiya futbolini vayron qilganidagigacha boʻlgan iddaolarni qatʼiyan rad etdi. 33 yoshli futbolchi jamoa oldidagi masʼuliyatni tushunishini, biroq adolatsiz ayblashlar ortiqcha ruhiy bosim tugʻdirganini taʼkidladi.
Yangi murabbiy uning ter jamoadagi oʻrni va ahamiyatini eslatib, kerakli ishonchni qaytargach, futbolchi yana maydonda zavq bilan harakat qilishga tayyorligini anglagan. Shu tariqa, milliy jamoa sardori kelgusi siklda ham oʻz mamlakati sharafini himoya qilishda davom etishi oydinlashdi.
Izohlar 0
…