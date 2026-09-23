Madriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandi

·35·Sport
Madriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mourinoning «Real Madrid»dagi dastlabki yetti turda ikki marta mag‘lub bo‘lishiga qaramay, Kilian Mbappe portugaliyalik murabbiyning asosiy tayanchiga aylangan.
  • The Touchline nashrining xabar berishicha, murabbiy va Mbappe o‘rtasidagi o‘zaro ishonch «deyarli mutlaq» bo‘lib, jamoaning barcha hujum vektorlari fransuz futbolchisining tezligi va mahoratiga moslashtirilgan.
  • Ushbu ittifoq «Real Madrid»ni chempionlik poygasiga qaytarishda asosiy omil bo‘lishi kutilmoqda.

Ispaniya La Ligasi va butun Yevropa futbolining bosh grandi bo‘lmish «Real Madrid» yangi mavsumni kutilganidan ancha murakkab va asabiy tarzda boshladi. Yozgi transferlar oynasida jamoaga qaytgan «O‘zgacha» laqabli portugaliyalik mutaxassis Joze Mourino qo‘l ostidagi dastlabki yetti turda «qirollik klubi» ikki marta mag‘lubiyat alami totib, musobaqa jadvalida 4-o‘ringa tushib qoldi. Madridliklar ayni paytda azaliy raqib — peshqadam «Barselona»dan naq 6 ochkoga ortda qolmoqda. Biroq jamoaviy natijalardagi beqarorlikka qaramay, «Bernabeu» kiyinish xonasida Mourino va klubning bosh yulduzi Kilian Mbappe o‘rtasida mustahkam va daxlsiz aloqa o‘rnatilgan.

Nufuzli The Touchline nashri tarqatgan maxsus xabarga ko‘ra, Kilian Mbappe portugaliyalik murabbiyning taktik chizmalarida mutlaq markaziy figuraga aylangan bo‘lib, ular o‘rtasidagi o‘zaro ishonch «deyarli mutlaq» deya ta’riflanmoqda. Murakkab vaziyatlarda yulduz futbolchilar bilan kelisha olmasligi bilan nom chiqargan Mourinoning Mbappega bu qadar suyanishi Madriddagi butun o‘yin tuzilmasini fransiyalik hujumchi atrofida qurilayotganidan dalolat beradi.

Xo‘sh, 6 ochkolik katta farqni «Real» qanday qisqartiradi, Mourino va Mbappe tandemi «Bernabeu»ni inqirozdan olib chiqib keta oladimi va fransuz yulduzi jamoani yolg‘iz o‘zi chempionlikka yetaklay oladimi?

«Ikki mag‘lubiyat, 6 ochkolik farq va mutlaq ishonch»: Madriddagi vaziyatning 5 ta asosiy nuqtasi

The Touchline nashri va La Liga kulislaridan eng muhim faktlar:

  • Mourinoning asosiy suyanchig‘i: Joze Mourino Kilian Mbappeni jamoaning asosiy taktik tayanchi deb hisoblaydi va ular o‘rtasida mukammal tushunish yuzaga kelgan;

  • Mavsumning og‘ir boshlanishi: «Real» dastlabki 7 turda 2 marta mag‘lub bo‘lib, chempionlik poygasida kutilmagan ochko yo‘qotishlarga duch keldi;

  • «Barselona» bilan 6 ochkolik jarlik: Madrid klubi jadvalning 4-pog‘onasiga tushib qolgan bo‘lib, peshqadam kataloniyaliklardan ancha ortda bormoqda;

  • Mbappe atrofidagi taktika: Portugaliyalik murabbiy barcha hujum vektorlarini fransuz forvardining tezligi va shaxsiy mahoratiga moslashtirmoqda;

  • Murabbiyning taktik inqilobi: Mourinoning qaytishi jamoada qayta qurishni talab qilmoqda va bu bosqichda faqat Mbappe o‘z darajasini yuqori ushlab turibdi.

«Real Madrid»ning joriy ko‘rsatkichlari: Muammolar va Mbappe omili tahlili

La Ligadagi dastlabki 7 tur statistikasi va jamoa ichidagi holat taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va parametrlar

Joriy holat va raqamlar

Izoh va tahlil

Jamoa bosh murabbiyi

Joze Mourino

Yozda tayinlandi, tarkibni qayta qurmoqda

O‘tkazilgan o‘yinlar soni

7 ta tur

Mavsumning start fazasi

Qayd etilgan mag‘lubiyatlar

2 ta mag‘lubiyat

Yetakchi klub uchun jiddiy yo‘qotish

Egallab turgan o‘rni

4-pog‘ona

Top-kvartetda, ammo chempionlikdan uzoq

«Barselona» bilan farq

-6 ochko

Kataloniyaliklar maksimal tempda bormoqda

Mbappening jamoadagi maqomi

Asosiy markaziy figura

The Touchline: Murabbiy bilan «deyarli mutlaq» ishonch

Murabbiy taktikasi

Qarshi hujum va vertikal futbol

Mbappening tezkor hujum zonasiga moslangan

Futbol ekspertizasi va taktik tahlil: Mbappe va Mourino tandemi «Real»ni qutqara oladimi?

Yevropa futboli sharhlovchilari va ispaniyalik insayderlarning xulosalari:

  • Mourinoning «yagona yulduz»ga tayanish odati: Joze Mourino faoliyati davomida har doim kiyinish xonasida o‘zining «maydondagi murabbiyi» bo‘ladigan hujumchilarni tanlagan (masalan, «Chelsi»da Drogba, «Inter»da Milito, «Real»dagi birinchi davrida Ronaldu); hozirda Mbappe aynan shu maqomni egallamoqda va murabbiyning barcha ko‘rsatmalarini so‘zsiz amalga oshirmoqda;

  • Mudofaaviy qayta qurish davri: La Liganing 7 turida 2 ta mag‘lubiyat kuzatilishi — Mourinoning himoya tizimini yangidan shakllantirayotgani bilan bog‘liq; hujumda Mbappe o‘z imkoniyatlaridan maksimal foydalanayotgan bo‘lsa-da, yarim himoya va himoya chizig‘i o‘rtasidagi uzilishlar jamoaga qimmatga tushmoqda;

  • «Barselona» bilan 6 ochkolik farqni yo‘qotish yo‘li: La Liga hali endigina boshlandi; Mourino jamoalari an’anaviy ravishda kuzning o‘rtalariga kelib jismonan va taktik jihatdan eng yuqori pik nuqtasiga chiqadi; Mbappening golli seriyalari «El-Klasiko»gacha bo‘lgan masofani qisqartirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega;

  • Kiyinish xonasidagi muvozanat: Murabbiy va Mbappe o‘rtasidagi mustahkam aloqa jamoa ichidagi bosimni kamaytiradi va boshqa yosh yulduzlarning ham yagona tizimga bo‘ysunishiga xizmat qiladi.

«Real» uchun mavsum starti omadsiz kechgan bo‘lsa-da, Mourino va Mbappe ittifoqi Madridning tez orada katta chempionlik poygasiga qaytishiga asosiy kafolat bo‘lib qolmoqda.

Sizningcha, Kilian Mbappe va Joze Mourino tandemi «Barselona» bilan oradagi 6 ochkolik farqni yo‘qotib, «Real»ni bu mavsum La Liga chempioni qila oladimi? Madrid klubining startdagi mag‘lubiyatlariga murabbiy aybdormi yoki himoya chizig‘ining xatolarimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Bernabeu»dagi ushbu qiziqarli tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Real MadridJoze MourinoKilian MbappeLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdiKilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdi13 sentabr 03:54Kylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdiKylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdi12 sentabr 15:12Joze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiJoze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildi12 sentabr 12:15Real Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondi31 avgust 09:50Kilian Mbappe het-trik qayd etib, Real Madridga gʻalaba keltirdiKilian Mbappe het-trik qayd etib, Real Madridga gʻalaba keltirdi27 avgust 09:14Real Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondi27 avgust 02:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi