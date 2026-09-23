Madriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mourinoning «Real Madrid»dagi dastlabki yetti turda ikki marta mag‘lub bo‘lishiga qaramay, Kilian Mbappe portugaliyalik murabbiyning asosiy tayanchiga aylangan.
- The Touchline nashrining xabar berishicha, murabbiy va Mbappe o‘rtasidagi o‘zaro ishonch «deyarli mutlaq» bo‘lib, jamoaning barcha hujum vektorlari fransuz futbolchisining tezligi va mahoratiga moslashtirilgan.
- Ushbu ittifoq «Real Madrid»ni chempionlik poygasiga qaytarishda asosiy omil bo‘lishi kutilmoqda.
Ispaniya La Ligasi va butun Yevropa futbolining bosh grandi bo‘lmish «Real Madrid» yangi mavsumni kutilganidan ancha murakkab va asabiy tarzda boshladi. Yozgi transferlar oynasida jamoaga qaytgan «O‘zgacha» laqabli portugaliyalik mutaxassis Joze Mourino qo‘l ostidagi dastlabki yetti turda «qirollik klubi» ikki marta mag‘lubiyat alami totib, musobaqa jadvalida 4-o‘ringa tushib qoldi. Madridliklar ayni paytda azaliy raqib — peshqadam «Barselona»dan naq 6 ochkoga ortda qolmoqda. Biroq jamoaviy natijalardagi beqarorlikka qaramay, «Bernabeu» kiyinish xonasida Mourino va klubning bosh yulduzi Kilian Mbappe o‘rtasida mustahkam va daxlsiz aloqa o‘rnatilgan.
Nufuzli The Touchline nashri tarqatgan maxsus xabarga ko‘ra, Kilian Mbappe portugaliyalik murabbiyning taktik chizmalarida mutlaq markaziy figuraga aylangan bo‘lib, ular o‘rtasidagi o‘zaro ishonch «deyarli mutlaq» deya ta’riflanmoqda. Murakkab vaziyatlarda yulduz futbolchilar bilan kelisha olmasligi bilan nom chiqargan Mourinoning Mbappega bu qadar suyanishi Madriddagi butun o‘yin tuzilmasini fransiyalik hujumchi atrofida qurilayotganidan dalolat beradi.
Xo‘sh, 6 ochkolik katta farqni «Real» qanday qisqartiradi, Mourino va Mbappe tandemi «Bernabeu»ni inqirozdan olib chiqib keta oladimi va fransuz yulduzi jamoani yolg‘iz o‘zi chempionlikka yetaklay oladimi?
«Ikki mag‘lubiyat, 6 ochkolik farq va mutlaq ishonch»: Madriddagi vaziyatning 5 ta asosiy nuqtasi
The Touchline nashri va La Liga kulislaridan eng muhim faktlar:
Mourinoning asosiy suyanchig‘i: Joze Mourino Kilian Mbappeni jamoaning asosiy taktik tayanchi deb hisoblaydi va ular o‘rtasida mukammal tushunish yuzaga kelgan;
Mavsumning og‘ir boshlanishi: «Real» dastlabki 7 turda 2 marta mag‘lub bo‘lib, chempionlik poygasida kutilmagan ochko yo‘qotishlarga duch keldi;
«Barselona» bilan 6 ochkolik jarlik: Madrid klubi jadvalning 4-pog‘onasiga tushib qolgan bo‘lib, peshqadam kataloniyaliklardan ancha ortda bormoqda;
Mbappe atrofidagi taktika: Portugaliyalik murabbiy barcha hujum vektorlarini fransuz forvardining tezligi va shaxsiy mahoratiga moslashtirmoqda;
Murabbiyning taktik inqilobi: Mourinoning qaytishi jamoada qayta qurishni talab qilmoqda va bu bosqichda faqat Mbappe o‘z darajasini yuqori ushlab turibdi.
«Real Madrid»ning joriy ko‘rsatkichlari: Muammolar va Mbappe omili tahlili
La Ligadagi dastlabki 7 tur statistikasi va jamoa ichidagi holat taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va parametrlar
Joriy holat va raqamlar
Izoh va tahlil
Jamoa bosh murabbiyi
Joze Mourino
Yozda tayinlandi, tarkibni qayta qurmoqda
O‘tkazilgan o‘yinlar soni
7 ta tur
Mavsumning start fazasi
Qayd etilgan mag‘lubiyatlar
2 ta mag‘lubiyat
Yetakchi klub uchun jiddiy yo‘qotish
Egallab turgan o‘rni
4-pog‘ona
Top-kvartetda, ammo chempionlikdan uzoq
«Barselona» bilan farq
-6 ochko
Kataloniyaliklar maksimal tempda bormoqda
Mbappening jamoadagi maqomi
Asosiy markaziy figura
The Touchline: Murabbiy bilan «deyarli mutlaq» ishonch
Murabbiy taktikasi
Qarshi hujum va vertikal futbol
Mbappening tezkor hujum zonasiga moslangan
Futbol ekspertizasi va taktik tahlil: Mbappe va Mourino tandemi «Real»ni qutqara oladimi?
Yevropa futboli sharhlovchilari va ispaniyalik insayderlarning xulosalari:
Mourinoning «yagona yulduz»ga tayanish odati: Joze Mourino faoliyati davomida har doim kiyinish xonasida o‘zining «maydondagi murabbiyi» bo‘ladigan hujumchilarni tanlagan (masalan, «Chelsi»da Drogba, «Inter»da Milito, «Real»dagi birinchi davrida Ronaldu); hozirda Mbappe aynan shu maqomni egallamoqda va murabbiyning barcha ko‘rsatmalarini so‘zsiz amalga oshirmoqda;
Mudofaaviy qayta qurish davri: La Liganing 7 turida 2 ta mag‘lubiyat kuzatilishi — Mourinoning himoya tizimini yangidan shakllantirayotgani bilan bog‘liq; hujumda Mbappe o‘z imkoniyatlaridan maksimal foydalanayotgan bo‘lsa-da, yarim himoya va himoya chizig‘i o‘rtasidagi uzilishlar jamoaga qimmatga tushmoqda;
«Barselona» bilan 6 ochkolik farqni yo‘qotish yo‘li: La Liga hali endigina boshlandi; Mourino jamoalari an’anaviy ravishda kuzning o‘rtalariga kelib jismonan va taktik jihatdan eng yuqori pik nuqtasiga chiqadi; Mbappening golli seriyalari «El-Klasiko»gacha bo‘lgan masofani qisqartirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega;
Kiyinish xonasidagi muvozanat: Murabbiy va Mbappe o‘rtasidagi mustahkam aloqa jamoa ichidagi bosimni kamaytiradi va boshqa yosh yulduzlarning ham yagona tizimga bo‘ysunishiga xizmat qiladi.
«Real» uchun mavsum starti omadsiz kechgan bo‘lsa-da, Mourino va Mbappe ittifoqi Madridning tez orada katta chempionlik poygasiga qaytishiga asosiy kafolat bo‘lib qolmoqda.
Sizningcha, Kilian Mbappe va Joze Mourino tandemi «Barselona» bilan oradagi 6 ochkolik farqni yo‘qotib, «Real»ni bu mavsum La Liga chempioni qila oladimi? Madrid klubining startdagi mag‘lubiyatlariga murabbiy aybdormi yoki himoya chizig‘ining xatolarimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Bernabeu»dagi ushbu qiziqarli tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…