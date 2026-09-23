To‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdi

·44·Sport
To‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining to‘rtinchi kunida O‘zbekiston 4 ta bronza medalini qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, umumiy medallar jadvalida 9-o‘rindan 14-pog‘onaga tushib ketdi.
  • Polina Volobuyeva fextovaniye bo‘yicha, Saydullo Abdurashidov va Doniyor Turg‘unboyev ushu-sandada, Abubakr Eminjonov va Farrux Mirhamidov esa kibersport bo‘yicha bronza medallarini olishdi.
  • O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida jami 10 ta medal (1 ta oltin, 4 ta kumush, 5 ta bronza) mavjud.

Yaponiyaning Aychi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining to‘rtinchi musobaqa kuni yakunlari bo‘yicha musobaqa jadvalida kutilmagan va keskin siljishlar kuzatildi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi kun davomida o‘z hisobiga bir yo‘la 4 ta yangi bronza medalini qo‘shib qo‘ygan bo‘lsa-da, umumiy medallar jadvalida avvalgi 9-o‘rindan 14-pog‘onaga tushib qoldi. Kun bellashuvlari fextovaniye bo‘yicha ayollar o‘rtasidagi bahslarda Polina Volobuyevaning tarixiy chiqishi bilan boshlandi: rapira bo‘yicha yakkalik bellashuvlarda yarim finalgacha muvaffaqiyatli yetib borgan sportchimiz bronza medalini qo‘lga kiritdi.

Shundan so‘ng ushu-sanda yo‘nalishida ikki nafar vakilimiz shohsupaga ko‘tarildi: 56 kg vaznda Saydullo Abdurashidov yarim finalda xitoylik kuchli raqibiga, 75 kg vazn toifasida esa Doniyor Turg‘unboyev Eron sportchisiga imkoniyatni boy berib, musobaqaning bronza medallariga ega chiqishdi.

Kunning eng katta sensatsiyasini esa O‘zbekiston kibersport terma jamoasi qayd etdi: virtual futbol bo‘yicha milliy juftligimiz Abubakr Eminjonov va Farrux Mirhamidov yarim finalgacha yetib borib, O‘zbekiston tarixida Osiyo o‘yinlarining ilk kibersport medalini naqd qilishdi. Ayni vaqtda O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida jami 10 ta medal — 1 ta oltin, 4 ta kumush va 5 ta bronza mavjud. Turnir jadvalida bizdan bir pog‘ona yuqorida 12 ta medal bilan Hindiston bormoqda, orqamizdan esa 6 ta medal jamg‘argan Makao termasi ta’qib etmoqda.

Xo‘sh, to‘rtta yangi bronzaga qaramay jamoamiz nega 14-o‘ringa tushdi, oldinda turgan finallar O‘zbekistonni qanday qilib yana kuchli o‘ntalikka qaytaradi va muxlislarimizni qanday oltin bahslar kutmoqda?

«Kibersportdagi mo‘jiza, ushu va 4 ta bronza»: To‘rtinchi kunning 5 ta asosiy nuqtasi

Osiyo o‘yinlari arenalarida sportchilarimiz ko‘rsatgan natijalarning muhim jihatlari:

  • Kibersportda tarixiy medal: Abubakr Eminjonov va Farrux Mirhamidov virtual futbolda yarim finalga chiqib, O‘zbekistonga kibersport bo‘yicha ilk Osiyo o‘yinlari sovrinini keltirdi;

  • Polina Volobuyevaning ishonchli qadami: Fextovaniye ustamiz rapira bahslarida yarim finalgacha yetib borib, terma jamoa hisobini bronza bilan boyitdi;

  • Ushu-sandada ikkita bronza: Saydullo Abdurashidov (56 kg) va Doniyor Turg‘unboyev (75 kg) yarim finallarda Xitoy va Eron vakillariga qarshi og‘ir janglardan so‘ng 3-o‘rinni egalladi;

  • 10 ta medal va 14-pog‘ona: O‘zbekiston jami medallar sonini 10 taga yetkazgan bo‘lsa-da (1 oltin, 4 kumush, 5 bronza), raqiblarning oltinlari ko‘paygani sababli 14-o‘ringa tushdi;

  • Hal qiluvchi bahslar yaqinlashmoqda: Oltin medallar zaxirasi sanalgan boks, erkin va yunon-rum kurashi hamda dzyudo bo‘yicha finallar yaqin kunlarda jadvalni tubdan o‘zgartirishi kutilmoqda.

Aichi-Nagoya-2026: O‘zbekiston sportchilarining to‘rtinchi kungi natijalari tahlili

Qo‘lga kiritilgan sovrinlar va terma jamoamizning joriy ko‘rsatkichlari taqqosi:

Sportchi nomi

Sport turi va yo‘nalishi

Vazn / Yo‘nalish toifasi

Bosqich va natija

Erishilgan medal

Polina Volobuyeva

Fextovaniye (Rapira)

Yakkalik bahslari

Yarim final ishtirokchisi

Bronza medali

Saydullo Abdurashidov

Ushu-sanda

56 kg gacha bo‘lgan vazn

Yarim final (Xitoyga imkoniyat boy berildi)

Bronza medali

Doniyor Turg‘unboyev

Ushu-sanda

75 kg gacha bo‘lgan vazn

Yarim final (Eronga imkoniyat boy berildi)

Bronza medali

A. Eminjonov va F. Mirhamidov

Kibersport

Virtual futbol juftligi

Yarim final (tarixiy ilk natija)

Bronza medali

DЕLЕGATSIYA HISOBI

1 ta oltin, 4 ta kumush, 5 ta bronza

Jami: 10 ta medal

Medallar jadvalidagi o‘rni

14-pog‘ona

Sport ekspertizasi va tahlil: Nega 14-o‘ringa tushish xavotirli emas?

Olimpiya harakati tahlilchilari va sport sharhlovchilarining xulosalari:

  • «Oltin ustuvorligi» qoidasi: Xalqaro reyting tizimida umumiy medallar soni emas, balki oltin medallar sifati birinchi o‘rinda turadi; O‘zbekiston hisobida 4 ta kumush va 5 ta bronza bo‘lsa-da, 2 ta oltin olgan davlatlar jadvalda yuqoriga chiqib oldi — yana bitta-ikkita oltin qo‘lga kiritilishi bilan vakillarimiz birdaniga bir necha pog‘ona yuqoriga sakraydi;

  • Kibersportning yangi davri: Eminjonov va Mirhamidovning yutug‘i O‘zbekiston nafaqat jismoniy sportda, balki zamonaviy raqamli texnologiyalar va kibersport musobaqalarida ham qit’aning yetakchilari qatorida turishini isbotladi;

  • Yakkakurash finallari oldidagi pauza: Milliy termamizning asosiy «medal fabrikasi» hisoblangan boks, taekvondo, dzyudo va kurash bahslarida ko‘plab sportchilarimiz chorak final va yarim final bosqichlarini o‘tamoqda; bu janglar medallar sifatini keskin oshirib beradi;

  • Zich raqobat: 12 ta medali bor Hindiston hamda ortimizdan kelayotgan Makao bilan oradagi farq minimal darajada; har bir qo‘lga kiritilgan g‘alaba kuchlar nisbatini bir zumda o‘zgartirib yuboradi.

Yaponiyaning Aichi va Nagoya arenalaridagi shiddatli kurashlar hali oldinda va o‘zbek atletlari kuchli o‘nlikka qaytish uchun barcha imkoniyatlarga ega.

Sizningcha, O‘zbekiston sportchilari navbatdagi kunlarda nechta oltin medal jamg‘arib, umumjamoa hisobida kuchli o‘ntalikka qayta oladi? Kibersport bo‘yicha qo‘lga kiritilgan tarixiy medalga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sportchilarimizni qo‘llab-quvvatlagan holda ushbu tahliliy maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Aichi-Nagoy 2026O‘zbekiston kibersportPolina VolobevaSaydullo Abdurashidov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?21 sentabr 10:25Yangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildiYangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildiBugun 16:32Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilarOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilarBugun 12:30Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi21 sentabr 08:08Bronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildi18 sentabr 06:35Kuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiKuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiKecha 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi