To‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining to‘rtinchi kunida O‘zbekiston 4 ta bronza medalini qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, umumiy medallar jadvalida 9-o‘rindan 14-pog‘onaga tushib ketdi.
- Polina Volobuyeva fextovaniye bo‘yicha, Saydullo Abdurashidov va Doniyor Turg‘unboyev ushu-sandada, Abubakr Eminjonov va Farrux Mirhamidov esa kibersport bo‘yicha bronza medallarini olishdi.
- O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida jami 10 ta medal (1 ta oltin, 4 ta kumush, 5 ta bronza) mavjud.
Yaponiyaning Aychi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining to‘rtinchi musobaqa kuni yakunlari bo‘yicha musobaqa jadvalida kutilmagan va keskin siljishlar kuzatildi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi kun davomida o‘z hisobiga bir yo‘la 4 ta yangi bronza medalini qo‘shib qo‘ygan bo‘lsa-da, umumiy medallar jadvalida avvalgi 9-o‘rindan 14-pog‘onaga tushib qoldi. Kun bellashuvlari fextovaniye bo‘yicha ayollar o‘rtasidagi bahslarda Polina Volobuyevaning tarixiy chiqishi bilan boshlandi: rapira bo‘yicha yakkalik bellashuvlarda yarim finalgacha muvaffaqiyatli yetib borgan sportchimiz bronza medalini qo‘lga kiritdi.
Shundan so‘ng ushu-sanda yo‘nalishida ikki nafar vakilimiz shohsupaga ko‘tarildi: 56 kg vaznda Saydullo Abdurashidov yarim finalda xitoylik kuchli raqibiga, 75 kg vazn toifasida esa Doniyor Turg‘unboyev Eron sportchisiga imkoniyatni boy berib, musobaqaning bronza medallariga ega chiqishdi.
Kunning eng katta sensatsiyasini esa O‘zbekiston kibersport terma jamoasi qayd etdi: virtual futbol bo‘yicha milliy juftligimiz Abubakr Eminjonov va Farrux Mirhamidov yarim finalgacha yetib borib, O‘zbekiston tarixida Osiyo o‘yinlarining ilk kibersport medalini naqd qilishdi. Ayni vaqtda O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida jami 10 ta medal — 1 ta oltin, 4 ta kumush va 5 ta bronza mavjud. Turnir jadvalida bizdan bir pog‘ona yuqorida 12 ta medal bilan Hindiston bormoqda, orqamizdan esa 6 ta medal jamg‘argan Makao termasi ta’qib etmoqda.
Xo‘sh, to‘rtta yangi bronzaga qaramay jamoamiz nega 14-o‘ringa tushdi, oldinda turgan finallar O‘zbekistonni qanday qilib yana kuchli o‘ntalikka qaytaradi va muxlislarimizni qanday oltin bahslar kutmoqda?
«Kibersportdagi mo‘jiza, ushu va 4 ta bronza»: To‘rtinchi kunning 5 ta asosiy nuqtasi
Osiyo o‘yinlari arenalarida sportchilarimiz ko‘rsatgan natijalarning muhim jihatlari:
Kibersportda tarixiy medal: Abubakr Eminjonov va Farrux Mirhamidov virtual futbolda yarim finalga chiqib, O‘zbekistonga kibersport bo‘yicha ilk Osiyo o‘yinlari sovrinini keltirdi;
Polina Volobuyevaning ishonchli qadami: Fextovaniye ustamiz rapira bahslarida yarim finalgacha yetib borib, terma jamoa hisobini bronza bilan boyitdi;
Ushu-sandada ikkita bronza: Saydullo Abdurashidov (56 kg) va Doniyor Turg‘unboyev (75 kg) yarim finallarda Xitoy va Eron vakillariga qarshi og‘ir janglardan so‘ng 3-o‘rinni egalladi;
10 ta medal va 14-pog‘ona: O‘zbekiston jami medallar sonini 10 taga yetkazgan bo‘lsa-da (1 oltin, 4 kumush, 5 bronza), raqiblarning oltinlari ko‘paygani sababli 14-o‘ringa tushdi;
Hal qiluvchi bahslar yaqinlashmoqda: Oltin medallar zaxirasi sanalgan boks, erkin va yunon-rum kurashi hamda dzyudo bo‘yicha finallar yaqin kunlarda jadvalni tubdan o‘zgartirishi kutilmoqda.
Aichi-Nagoya-2026: O‘zbekiston sportchilarining to‘rtinchi kungi natijalari tahlili
Qo‘lga kiritilgan sovrinlar va terma jamoamizning joriy ko‘rsatkichlari taqqosi:
Sportchi nomi
Sport turi va yo‘nalishi
Vazn / Yo‘nalish toifasi
Bosqich va natija
Erishilgan medal
Polina Volobuyeva
Fextovaniye (Rapira)
Yakkalik bahslari
Yarim final ishtirokchisi
Bronza medali
Saydullo Abdurashidov
Ushu-sanda
56 kg gacha bo‘lgan vazn
Yarim final (Xitoyga imkoniyat boy berildi)
Bronza medali
Doniyor Turg‘unboyev
Ushu-sanda
75 kg gacha bo‘lgan vazn
Yarim final (Eronga imkoniyat boy berildi)
Bronza medali
A. Eminjonov va F. Mirhamidov
Kibersport
Virtual futbol juftligi
Yarim final (tarixiy ilk natija)
Bronza medali
DЕLЕGATSIYA HISOBI
1 ta oltin, 4 ta kumush, 5 ta bronza
Jami: 10 ta medal
Medallar jadvalidagi o‘rni
14-pog‘ona
Sport ekspertizasi va tahlil: Nega 14-o‘ringa tushish xavotirli emas?
Olimpiya harakati tahlilchilari va sport sharhlovchilarining xulosalari:
«Oltin ustuvorligi» qoidasi: Xalqaro reyting tizimida umumiy medallar soni emas, balki oltin medallar sifati birinchi o‘rinda turadi; O‘zbekiston hisobida 4 ta kumush va 5 ta bronza bo‘lsa-da, 2 ta oltin olgan davlatlar jadvalda yuqoriga chiqib oldi — yana bitta-ikkita oltin qo‘lga kiritilishi bilan vakillarimiz birdaniga bir necha pog‘ona yuqoriga sakraydi;
Kibersportning yangi davri: Eminjonov va Mirhamidovning yutug‘i O‘zbekiston nafaqat jismoniy sportda, balki zamonaviy raqamli texnologiyalar va kibersport musobaqalarida ham qit’aning yetakchilari qatorida turishini isbotladi;
Yakkakurash finallari oldidagi pauza: Milliy termamizning asosiy «medal fabrikasi» hisoblangan boks, taekvondo, dzyudo va kurash bahslarida ko‘plab sportchilarimiz chorak final va yarim final bosqichlarini o‘tamoqda; bu janglar medallar sifatini keskin oshirib beradi;
Zich raqobat: 12 ta medali bor Hindiston hamda ortimizdan kelayotgan Makao bilan oradagi farq minimal darajada; har bir qo‘lga kiritilgan g‘alaba kuchlar nisbatini bir zumda o‘zgartirib yuboradi.
Yaponiyaning Aichi va Nagoya arenalaridagi shiddatli kurashlar hali oldinda va o‘zbek atletlari kuchli o‘nlikka qaytish uchun barcha imkoniyatlarga ega.
Sizningcha, O‘zbekiston sportchilari navbatdagi kunlarda nechta oltin medal jamg‘arib, umumjamoa hisobida kuchli o‘ntalikka qayta oladi? Kibersport bo‘yicha qo‘lga kiritilgan tarixiy medalga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sportchilarimizni qo‘llab-quvvatlagan holda ushbu tahliliy maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…