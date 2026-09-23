Xiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoni
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessorli Xiaomi 18 Pro Max smartfonini taqdim etdi.
- Ushbu qurilma Leica bilan hamkorlikda yaratilgan ikkita 200 megapikselli sensorli kamera, 4000 nit choʻqqisi va apparat darajasidagi maxfiylikni himoya qilish tizimiga ega.
- Jinshajiang kremniy-uglerodli 8500 mA·sh sigʻimli batareyasi bilan jihozlangan smartfonning narxi 1045 AQSh dollarini tashkil etadi.
Xiaomi kompaniyasi mobil bozorining yangi flagmani — Xiaomi 18 Pro Max smartfonini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma mobil sanoatda ilk bor eng soʻnggi 2 nanometrli Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori hamda Leica bilan hamkorlikda yaratilgan ikkita 200 megapikselli sensorli kamera bilan jihozlandi. Mazkur flagman ilgʻor texnologiyalar va yuqori unumdorlikni oʻzida mujassam etgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Displey imkoniyatlari va maxfiylik tizimiSmartfon atigi 0,99 millimetrli oʻta yupqa hoshiyali displeyga ega boʻlib, SuperPixel 2.0 paneli M11 materiali asosida yaratilgan. Ekraning pik choʻqqisi 4000 nitni tashkil etadi, shuningdek, BT.2020 ranglar fazosi hamda 1 dan 120 Hz gacha boʻlgan moslashuvchan yangilanish chastotasi qoʻllab-quvvatlanadi. Ekran tizimining asosiy oʻziga xos xususiyatlaridan biri bu apparat darajasidagi shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilish tizimidir.
Ushbu maxfiylik funksiyasini butun smartfon yoki alohida ilovalar uchun faollashtirish mumkin. Tizim bildirishnomalar, qalqib chiquvchi oyna va koʻp vazifali menyu tarkibini yashirishga qodir boʻlib, maxfiy hududlar alohida piksellar darajasida nazorat qilinadi. Maxfiylik sozlamalarini Super Xiao Ai orqali boshqarish imkoni mavjud boʻlib, uni tezkor yoqish uchun maxsus sozlanadigan AI-tugma ham koʻzda tutilgan.
Unumdorlik va sovutish tizimiQurilma asosida 2 nanometrli texnologik jarayonga asoslangan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori yotadi. Undagi protsessor chastotasi 5 gigagersga yetadi va bu Qualcomm mobil platformalari uchun rekord koʻrsatkich hisoblanadi. Barqaror ishlashni taʼminlash maqsadida Xiaomi yangilangan halqasimon bugʻlanish kamerasi koʻrinishidagi sovutish tizimini qoʻshdi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, smartfon ogʻir oʻyinlarda ham bir soat davomida maksimal kadrlar chastotasini saqlab qolishga qodir.
Quvvat masalasida esa Jinshajiang kremniy-uglerodli batareyasi qoʻllanilgan boʻlib, uning sigʻimi 8500 mA·sh ni tashkil qiladi. Shuningdek, qurilma kattalashtirilgan vibromotor, uchta dinamik va mos keluvchi qurilmalarning joylashuvini aniq aniqlash uchun UWB moduli bilan taʼminlangan. Korpus IP66, IP68 va IP69 standartlari boʻyicha suv hamda changdan himoyalangan.
Leica kameralari va qoʻshimcha ekranAsosiy kameraning bosh moduli kengaytirilgan dinamik diapazonga ega 1/1,28 dyuymli 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan. Periskop modulida esa 1/1,56 dyuymli yana bir 200 megapikselli datchik ishlatilib, u 12 sm masofadan telemakrosyomkani qoʻllab-quvvatlaydi. Uchinchi kamera esa 50 megapikselli oʻta keng burchakli datchikdan iborat boʻlib, barcha modullar Leica ishtirokida ishlab chiqilgan.
Orqa panelga oʻrnatilgan qoʻshimcha ekran endilikda 100 dan ortiq ilovalarni, axborot kartochkalarini, bildirishnomalar va mini-oʻyinlarni qoʻllab-quvvatlaydi. Sunʼiy intellekt yordamida u uchun shaxsiylashtirilgan oʻyin fonlarini yaratish va kichik shaxsiy ilovalarni yasash imkoniyati mavjud. Xiaomi 18 Pro Max flagmanining narxi 1045 AQSh dollarini tashkil etadi.
Izohlar 0
…