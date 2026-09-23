Xiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoni

·37·Texno
Xiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoni
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessorli Xiaomi 18 Pro Max smartfonini taqdim etdi.
  • Ushbu qurilma Leica bilan hamkorlikda yaratilgan ikkita 200 megapikselli sensorli kamera, 4000 nit choʻqqisi va apparat darajasidagi maxfiylikni himoya qilish tizimiga ega.
  • Jinshajiang kremniy-uglerodli 8500 mA·sh sigʻimli batareyasi bilan jihozlangan smartfonning narxi 1045 AQSh dollarini tashkil etadi.

Xiaomi kompaniyasi mobil bozorining yangi flagmani — Xiaomi 18 Pro Max smartfonini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma mobil sanoatda ilk bor eng soʻnggi 2 nanometrli Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori hamda Leica bilan hamkorlikda yaratilgan ikkita 200 megapikselli sensorli kamera bilan jihozlandi. Mazkur flagman ilgʻor texnologiyalar va yuqori unumdorlikni oʻzida mujassam etgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Displey imkoniyatlari va maxfiylik tizimi

Smartfon atigi 0,99 millimetrli oʻta yupqa hoshiyali displeyga ega boʻlib, SuperPixel 2.0 paneli M11 materiali asosida yaratilgan. Ekraning pik choʻqqisi 4000 nitni tashkil etadi, shuningdek, BT.2020 ranglar fazosi hamda 1 dan 120 Hz gacha boʻlgan moslashuvchan yangilanish chastotasi qoʻllab-quvvatlanadi. Ekran tizimining asosiy oʻziga xos xususiyatlaridan biri bu apparat darajasidagi shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilish tizimidir.

Ushbu maxfiylik funksiyasini butun smartfon yoki alohida ilovalar uchun faollashtirish mumkin. Tizim bildirishnomalar, qalqib chiquvchi oyna va koʻp vazifali menyu tarkibini yashirishga qodir boʻlib, maxfiy hududlar alohida piksellar darajasida nazorat qilinadi. Maxfiylik sozlamalarini Super Xiao Ai orqali boshqarish imkoni mavjud boʻlib, uni tezkor yoqish uchun maxsus sozlanadigan AI-tugma ham koʻzda tutilgan.

Unumdorlik va sovutish tizimi

Qurilma asosida 2 nanometrli texnologik jarayonga asoslangan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori yotadi. Undagi protsessor chastotasi 5 gigagersga yetadi va bu Qualcomm mobil platformalari uchun rekord koʻrsatkich hisoblanadi. Barqaror ishlashni taʼminlash maqsadida Xiaomi yangilangan halqasimon bugʻlanish kamerasi koʻrinishidagi sovutish tizimini qoʻshdi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, smartfon ogʻir oʻyinlarda ham bir soat davomida maksimal kadrlar chastotasini saqlab qolishga qodir.

Quvvat masalasida esa Jinshajiang kremniy-uglerodli batareyasi qoʻllanilgan boʻlib, uning sigʻimi 8500 mA·sh ni tashkil qiladi. Shuningdek, qurilma kattalashtirilgan vibromotor, uchta dinamik va mos keluvchi qurilmalarning joylashuvini aniq aniqlash uchun UWB moduli bilan taʼminlangan. Korpus IP66, IP68 va IP69 standartlari boʻyicha suv hamda changdan himoyalangan.

Leica kameralari va qoʻshimcha ekran

Asosiy kameraning bosh moduli kengaytirilgan dinamik diapazonga ega 1/1,28 dyuymli 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan. Periskop modulida esa 1/1,56 dyuymli yana bir 200 megapikselli datchik ishlatilib, u 12 sm masofadan telemakrosyomkani qoʻllab-quvvatlaydi. Uchinchi kamera esa 50 megapikselli oʻta keng burchakli datchikdan iborat boʻlib, barcha modullar Leica ishtirokida ishlab chiqilgan.

Orqa panelga oʻrnatilgan qoʻshimcha ekran endilikda 100 dan ortiq ilovalarni, axborot kartochkalarini, bildirishnomalar va mini-oʻyinlarni qoʻllab-quvvatlaydi. Sunʼiy intellekt yordamida u uchun shaxsiylashtirilgan oʻyin fonlarini yaratish va kichik shaxsiy ilovalarni yasash imkoniyati mavjud. Xiaomi 18 Pro Max flagmanining narxi 1045 AQSh dollarini tashkil etadi.

XiaomiSnapdragonSmartfonlarLeicaTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdi10 sentabr 09:57Xiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladiXiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladiBugun 13:29Xiaomi 18 Fold flagmanining yangi xususiyatlari oshkor etildiXiaomi 18 Fold flagmanining yangi xususiyatlari oshkor etildi3 sentabr 19:54Motorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovoziMotorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovoziBugun 10:50Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildi20 sentabr 14:51Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildi20 sentabr 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi