Nyu-York sohillaridagi ulkan akula olimlarni hayratga soldi
Nyu-York sohillari yaqinida uzunligi qariyb 12 fut bo'lgan «Sharkzilla» deb nomlangan ulkan mako akulasi paydo bo'lib, Long-Aylend atrofidagi bir qator yirik dengiz jonivorlariga hujum qildi. Discovery Channel telekanalining «Sharkzilla Takes New York» dasturida ma'lum qilinishicha, dengiz biologi Kreyg O'Konnell bu holat yirik mako akulalari sohillarga yana qaytayotganidan dalolat berishini ta'kidlagan.
Nyu-York sohillari yaqinida paydo bo‘lgan ulkan mako akulasi olimlar va dengiz hayotiga qiziquvchilar e’tiborini yana bir bor o‘ziga qaratdi. Qariyb 12 fut (3,6 metr) uzunlikka ega bo‘lgan yirik yirtqich «Sharkzilla» deb nomlangan bo‘lib, u Long-Aylend atrofida bir qator yirik dengiz jonivorlariga hujum qilgani haqida xabarlar tarqaldi.
Ma’lum qilinishicha, ushbu ulkan mako akulasi Montauk yaqinida suzib yurgan bukri kitga hujum qilib, uning tanasida qariyb 2 futlik tish izini qoldirgan. Shuningdek, u kulrang tyulenga ham tashlanib, uning tanasida 22 dyuymlik chuqur jarohat qoldirgan. Xuddi shu hududda og‘irligi 400 funtlik tunes baliqlariga qilingan hujumlar ham aynan shu akula bilan bog‘lanmoqda. Bu haqda Discovery Channel telekanali tayyorlagan «Sharkzilla Takes New York» hujjatli dasturida ma’lum qilindi.
Dengiz biologi Kreyg O'Konnellning ta’kidlashicha, bunday ulkan jarohatlar so‘nggi yillarda Nyu-York sohillariga yirik mako akulalari yana qaytayotganining muhim belgisi bo‘lishi mumkin.
Dasturda yana bir qiziqarli taxmin ham ilgari surildi. Olimning fikricha, 1960-yillar oxirida Gudzon kanoniga ko‘milgan 15 ming bo‘chka yadroviy chiqindi va keyinchalik ulardan aniqlangan radioaktiv sizib chiqishlar dengiz jonivorlariga ta’sir ko‘rsatgan bo‘lishi mumkin. Uning aytishicha, bunday ta’sir ayrim hayvonlarda genetik o‘zgarishlar va g‘ayrioddiy o‘sishni keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas.
«Agar hayvonlar radioaktiv chiqindilar ta’siriga uchrasa, bu genetik mutatsiyalar va noodatiy o‘sishga sabab bo‘lishi mumkin. Agar bu yirtqichda shunday o‘zgarish yuz bergan bo‘lsa, u tezroq, kuchliroq va xavfliroq bo‘lishi mumkin», — dedi O'Konnell.
Shundan so‘ng mutaxassislar «Sharkzilla»ni topish, unga maxsus belgi o‘rnatish va to‘qima namunalarini olib, radioaktivlik bo‘yicha tekshirish ishlarini boshladi.
Olimning qayd etishicha, Nyu-York sohillari bir vaqtlar ulkan mako akulalari bilan mashhur bo‘lgan. Keyinchalik ortiqcha ov qilish oqibatida ular deyarli yo‘qolib ketgan. Biroq hozirgi kuzatuvlar katta akulalar yana ushbu hududga qaytayotganini ko‘rsatmoqda.
Tekshiruvlar yakuniga ko‘ra esa eng asosiy savolga oydinlik kiritildi. Tahlillar «Sharkzilla»da hech qanday radioaktivlik izlari mavjud emasligini ko‘rsatdi. Mutaxassislar uning ehtimol homilador mako akulasi ekanini, katta o‘lchami va juda tez hamda kuchli ov qilish qobiliyati esa uning tabiiy xususiyati ekanini ta’kidladi.
…