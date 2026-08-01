Nyu-York sohillaridagi ulkan akula olimlarni hayratga soldi

·38·Dunyo
Nyu-York sohillaridagi ulkan akula olimlarni hayratga soldi
Qisqacha

Nyu-York sohillari yaqinida uzunligi qariyb 12 fut bo'lgan «Sharkzilla» deb nomlangan ulkan mako akulasi paydo bo'lib, Long-Aylend atrofidagi bir qator yirik dengiz jonivorlariga hujum qildi. Discovery Channel telekanalining «Sharkzilla Takes New York» dasturida ma'lum qilinishicha, dengiz biologi Kreyg O'Konnell bu holat yirik mako akulalari sohillarga yana qaytayotganidan dalolat berishini ta'kidlagan.

Nyu-York sohillari yaqinida paydo bo‘lgan ulkan mako akulasi olimlar va dengiz hayotiga qiziquvchilar e’tiborini yana bir bor o‘ziga qaratdi. Qariyb 12 fut (3,6 metr) uzunlikka ega bo‘lgan yirik yirtqich «Sharkzilla» deb nomlangan bo‘lib, u Long-Aylend atrofida bir qator yirik dengiz jonivorlariga hujum qilgani haqida xabarlar tarqaldi.

Ma’lum qilinishicha, ushbu ulkan mako akulasi Montauk yaqinida suzib yurgan bukri kitga hujum qilib, uning tanasida qariyb 2 futlik tish izini qoldirgan. Shuningdek, u kulrang tyulenga ham tashlanib, uning tanasida 22 dyuymlik chuqur jarohat qoldirgan. Xuddi shu hududda og‘irligi 400 funtlik tunes baliqlariga qilingan hujumlar ham aynan shu akula bilan bog‘lanmoqda. Bu haqda Discovery Channel telekanali tayyorlagan «Sharkzilla Takes New York» hujjatli dasturida ma’lum qilindi.

Dengiz biologi Kreyg O'Konnellning ta’kidlashicha, bunday ulkan jarohatlar so‘nggi yillarda Nyu-York sohillariga yirik mako akulalari yana qaytayotganining muhim belgisi bo‘lishi mumkin.

Dasturda yana bir qiziqarli taxmin ham ilgari surildi. Olimning fikricha, 1960-yillar oxirida Gudzon kanoniga ko‘milgan 15 ming bo‘chka yadroviy chiqindi va keyinchalik ulardan aniqlangan radioaktiv sizib chiqishlar dengiz jonivorlariga ta’sir ko‘rsatgan bo‘lishi mumkin. Uning aytishicha, bunday ta’sir ayrim hayvonlarda genetik o‘zgarishlar va g‘ayrioddiy o‘sishni keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas.

«Agar hayvonlar radioaktiv chiqindilar ta’siriga uchrasa, bu genetik mutatsiyalar va noodatiy o‘sishga sabab bo‘lishi mumkin. Agar bu yirtqichda shunday o‘zgarish yuz bergan bo‘lsa, u tezroq, kuchliroq va xavfliroq bo‘lishi mumkin», — dedi O'Konnell.

Shundan so‘ng mutaxassislar «Sharkzilla»ni topish, unga maxsus belgi o‘rnatish va to‘qima namunalarini olib, radioaktivlik bo‘yicha tekshirish ishlarini boshladi.

Olimning qayd etishicha, Nyu-York sohillari bir vaqtlar ulkan mako akulalari bilan mashhur bo‘lgan. Keyinchalik ortiqcha ov qilish oqibatida ular deyarli yo‘qolib ketgan. Biroq hozirgi kuzatuvlar katta akulalar yana ushbu hududga qaytayotganini ko‘rsatmoqda.

Tekshiruvlar yakuniga ko‘ra esa eng asosiy savolga oydinlik kiritildi. Tahlillar «Sharkzilla»da hech qanday radioaktivlik izlari mavjud emasligini ko‘rsatdi. Mutaxassislar uning ehtimol homilador mako akulasi ekanini, katta o‘lchami va juda tez hamda kuchli ov qilish qobiliyati esa uning tabiiy xususiyati ekanini ta’kidladi.

New YorkSharkzillaDiscovery ChannelCraig O'ConnellHudson Canyon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir uydan yetti kuydirilgan jasad topildi politsiya sababni o‘rganmoqdaBir uydan yetti kuydirilgan jasad topildi politsiya sababni o‘rganmoqdaBugun, 01:15Jazoirda avtobus ag‘darilib o‘nlab odamlar qurbon bo‘ldiJazoirda avtobus ag‘darilib o‘nlab odamlar qurbon bo‘ldiBugun, 00:55Eron sari yo‘l fojiaga aylandi: cho‘ldan 14 jasad topildiEron sari yo‘l fojiaga aylandi: cho‘ldan 14 jasad topildiKecha, 23:53Tramp: Putin ham, Zelenskiy ham Ukrainadagi urushni tugatish uchun yon berishga majbur bo‘ladiTramp: Putin ham, Zelenskiy ham Ukrainadagi urushni tugatish uchun yon berishga majbur bo‘ladiKecha, 22:43Go‘sht o‘g‘irlagan ari internetni hayratga soldi (video)Go‘sht o‘g‘irlagan ari internetni hayratga soldi (video)Kecha, 21:57Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)Kecha, 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda