Merab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlik
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC chempioni Merab Dvalishvili agar Arman Sarukyan Iliya Topuriyaga yutqazsa, o‘z chempionlik kamarini Sarukyanga sovg‘a qilishga tayyorligini ma’lum qildi.
- Bu taklif Dvalishvilining fikricha, yengil vazndagi vaziyatni hal qilish va Iliya Topuriyaning Jastin Getji bilan revansh jangini tashkil etishga yo‘l ochadi.
- Merab Topuriyaning yarim yengil vazndan ko‘tarilib, Charlz Oliveyrani nokaut qilgani va Getji bilan jang o‘tkazganini yuqori baholaydi.
Dunyoning eng nufuzli aralash jang san’atlari promousheni hisoblangan UFC olamida muxlislarni ham hayratga solgan, ham qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘lgan misli ko‘rilmagan voqelik yuz berdi. Yenggil vazn toifasidagi chempion Merab Dvalishvili mashhur strimer «Nion» efirida chiqish qilib, agar MMA yulduzi Arman Sarukyan sobiq chempion Iliya Topuriyaga qarshi bo‘lajak ehtimoliy jangida imkoniyatni boy berib qo‘ysa, o‘zining UFC chempionlik kamarlaridan birini «Betmen» laqabli Sarukyanga shunchaki sovg‘a qilishga tayyor ekanini bildirdi.
Dvalishvilining ta’kidlashicha, bunday kutilmagan qadam yengil vazndagi tugunni yechish va Iliya Topuriyaning Jastin Getji bilan murosasiz revansh jangini tashkil etishga yo‘l ochish uchun kerak.
Merab o‘z so‘zlarida shunday deydi: «Menda bir juft kamar bor. Ulardan birini Armanga berib: "Mana, endi sening tituling bor, endi Iliyaning Getji bilan revanshini tashkil qilishsin", deyman. Jastin Iliyaga revansh berishi shart! Chunki Topuriya yarim yengil vaznda chempion bo‘ldi, kamarini himoya qilib yengil vaznga chiqdi, Charlz Oliveyrani dahshatli nokautga uchratdi, so‘ngra Getji bilan qonli to‘qnashuv o‘tkazdi. Shunday janglardan keyin ham revansh berilmaydimi? Arman juda kuchli jangchi va men uni hurmat qilganim uchun kamarimni unga shunchaki berib yuborishga roziman».
Eslatib o‘tamiz, «UFC 331» raqamli yirik turnirida Arman Sarukyan braziliyalik xavfli da’vogar Maurisio Ruffini 1-raundning o‘zidayoq nokautga uchratib, vaznning birinchi raqamli da’vogari maqomini mustahkamlab olgan edi.
Xo‘sh, Dvalishvilining bu shov-shuvli taklifi shunchaki do‘stona trollingmi yoki divizionni larzaga soluvchi haqiqiy chaqiriq, Dana Uayt bu revansh va kamar savdosiga qanday munosabat bildiradi hamda Topuriya Sarukyan to‘sig‘idan o‘ta oladimi?
«Kamar sovg‘asi, Getji bilan revansh va Ruffining nokauti»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi
Merab Dvalishvilining jonli efirdagi chiqishidan eng shov-shuvli jihatlar:
Sarukyanga kamar sovg‘asi: Merab agar Arman Topuriyaga yutqazib qo‘ysa, o‘z kolleksiyasidagi haqiqiy UFC chempionlik kamaridan birini Sarukyanga berib yuborishini aytdi;
Topuriya va Getji revanshi talabi: Dvalishvili Jastin Getji Iliya Topuriyaga qarshi revansh jangiga rozi bo‘lishi shart deb hisoblaydi;
Iliyaning yengil vazndagi yurishi: Merab Topuriyaning yarim yengil vazndan ko‘tarilib, sobiq chempion Charlz Oliveyrani nokaut qilgani va Getji bilan to‘qnashganini yuqori baholadi;
«Betmen»ga cheksiz hurmat: Gruziyalik chempion Sarukyanning salohiyati va mahoratini tan olib, unga chempion maqomi yarashishini ta’kidladi;
Sarukyanning «UFC 331»dagi g‘alabasi: Arman so‘nggi jangida Maurisio Ruffini 1-raunddayoq uxlatib qo‘yib, kamarga asosiy da’vogar ekanini isbotlagan.
UFC yengil vazn intrigasi: Qahramonlar, titullar va ko‘rsatkichlar taqqosi
Diviziondagi asosiy yulduzlarning joriy holati va o‘zaro bog‘liqlik tahlili:
Jangchi ismi va taxallusi
Vazn toifasi va maqomi
So‘nggi muhim natijasi va janglari
Merab Dvalishvilining unga munosabati
Merab Dvalishvili («The Machine»)
UFC chempioni (bir nechta kamar egasi)
Divizionda mutlaq hukmronlik
Shov-shuvli tashabbuskor: o‘z kamarini berishga tayyor
Arman Sarukyan («Betmen»)
Yengil vazn 1-raqamli da’vogari
UFC 331 turnirida 1-raundda Ruffini nokaut qildi
Dvalishvilining yaqin do‘sti va qattiq hurmat qiladigan jangchisi
Iliya Topuriya («El Matador»)
Ikki vazn sobiq chempioni / yulduz
Oliveyrani nokaut qildi, Getji bilan jang o‘tkazdi
Merabning hamyurti: Getji bilan revanshga munosib deb ko‘rilmoqda
Jastin Getji («The Highlight»)
Top da’vogar va BMF kamari egasi
Topuriya bilan to‘qnashuv ishtirokchisi
Dvalishvili fikricha, Topuriyaga zudlik bilan revansh berishi shart
MMA va matchmeyking ekspertizasi: Nega Merabning bu bayonoti promoushenni larzaga soldi?
Jang san’atlari sharhlovchilari va MMA tahlilchilarining xulosalari:
Dana Uayt va UFC qonun-qoidalariga majoziy isyon: Rasman UFC kamarini birovga berib yuborish jangchini rasmiy tituldan mahrum qilmaydi, chunki chempionlik huquqi qog‘ozda va reytinglarda qoladi; biroq Merabning bunday ramziy bayonoti tashkilotning matchmeykerlariga va ayniqsa vaqtni cho‘zayotgan Jastin Getjiga ochiq bosim o‘tkazish hisoblanadi;
Sarukyanning psixologik xavfsizligi: Arman Ruffini 1-raundda yo‘q qilganidan keyin vaznda mutlaq yetakchi ekanini ko‘rsatdi; Merabning bu hazili Sarukyan va Topuriya o‘rtasidagi ehtimoliy katta superjang oldidan Armanni ruhiy bosimdan xalos etish va OAV e’tiborini unga qaratish uchun qilingan puxta PR yurishdir;
Topuriya va Getji revanshining kommersiyaviy kuchi: Topuriya Oliveyrani nokautga uchratib katta shov-shuv ko‘targan va Getji bilan jangi translyatsiyalar sotuvi (PPV) bo‘yicha rekordlarni yangilagan; Merab ikki gruzin jangchisi sifatida Topuriyaning yana eng katta pullik janglarga (Getji bilan revanshga) qaytishini ochiq qo‘llab-quvvatlamoqda;
Yengil vazndagi «taxtlar o‘yini»: Sarukyan, Topuriya va Getji uchburchagi ayni paytda Islom Maxachevdan keyingi davrdagi eng chigal va eng tomoshabop nuqta hisoblanadi; Merabning aralashuvi bu intrigani jahon trendlarining eng yuqorisiga olib chiqdi.
Merab Dvalishvilining birgina intervyusi UFC elitasini junbushga keltirib, kuzgi superjanglar uchun mislsiz qiziqish to‘lqinini paydo qildi.
Sizningcha, agar Arman Sarukyan va Iliya Topuriya to‘qnash kelsa, bu jangda kim g‘alaba qozonadi? Jastin Getji haqiqatan ham Topuriyaga zudlik bilan revansh berishi shartmi? Merab Dvalishvilining chempionlik kamarini Sarukyanga bermoqchi bo‘lganiga qanday qaraysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA olamidagi ushbu olovli xabarni barcha jang ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…