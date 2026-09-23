Merab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlik

·38·Sport
Merab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlik
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC chempioni Merab Dvalishvili agar Arman Sarukyan Iliya Topuriyaga yutqazsa, o‘z chempionlik kamarini Sarukyanga sovg‘a qilishga tayyorligini ma’lum qildi.
  • Bu taklif Dvalishvilining fikricha, yengil vazndagi vaziyatni hal qilish va Iliya Topuriyaning Jastin Getji bilan revansh jangini tashkil etishga yo‘l ochadi.
  • Merab Topuriyaning yarim yengil vazndan ko‘tarilib, Charlz Oliveyrani nokaut qilgani va Getji bilan jang o‘tkazganini yuqori baholaydi.

Dunyoning eng nufuzli aralash jang san’atlari promousheni hisoblangan UFC olamida muxlislarni ham hayratga solgan, ham qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘lgan misli ko‘rilmagan voqelik yuz berdi. Yenggil vazn toifasidagi chempion Merab Dvalishvili mashhur strimer «Nion» efirida chiqish qilib, agar MMA yulduzi Arman Sarukyan sobiq chempion Iliya Topuriyaga qarshi bo‘lajak ehtimoliy jangida imkoniyatni boy berib qo‘ysa, o‘zining UFC chempionlik kamarlaridan birini «Betmen» laqabli Sarukyanga shunchaki sovg‘a qilishga tayyor ekanini bildirdi.

Dvalishvilining ta’kidlashicha, bunday kutilmagan qadam yengil vazndagi tugunni yechish va Iliya Topuriyaning Jastin Getji bilan murosasiz revansh jangini tashkil etishga yo‘l ochish uchun kerak.

Merab o‘z so‘zlarida shunday deydi: «Menda bir juft kamar bor. Ulardan birini Armanga berib: "Mana, endi sening tituling bor, endi Iliyaning Getji bilan revanshini tashkil qilishsin", deyman. Jastin Iliyaga revansh berishi shart! Chunki Topuriya yarim yengil vaznda chempion bo‘ldi, kamarini himoya qilib yengil vaznga chiqdi, Charlz Oliveyrani dahshatli nokautga uchratdi, so‘ngra Getji bilan qonli to‘qnashuv o‘tkazdi. Shunday janglardan keyin ham revansh berilmaydimi? Arman juda kuchli jangchi va men uni hurmat qilganim uchun kamarimni unga shunchaki berib yuborishga roziman».

Eslatib o‘tamiz, «UFC 331» raqamli yirik turnirida Arman Sarukyan braziliyalik xavfli da’vogar Maurisio Ruffini 1-raundning o‘zidayoq nokautga uchratib, vaznning birinchi raqamli da’vogari maqomini mustahkamlab olgan edi.

Xo‘sh, Dvalishvilining bu shov-shuvli taklifi shunchaki do‘stona trollingmi yoki divizionni larzaga soluvchi haqiqiy chaqiriq, Dana Uayt bu revansh va kamar savdosiga qanday munosabat bildiradi hamda Topuriya Sarukyan to‘sig‘idan o‘ta oladimi?

«Kamar sovg‘asi, Getji bilan revansh va Ruffining nokauti»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi

Merab Dvalishvilining jonli efirdagi chiqishidan eng shov-shuvli jihatlar:

  • Sarukyanga kamar sovg‘asi: Merab agar Arman Topuriyaga yutqazib qo‘ysa, o‘z kolleksiyasidagi haqiqiy UFC chempionlik kamaridan birini Sarukyanga berib yuborishini aytdi;

  • Topuriya va Getji revanshi talabi: Dvalishvili Jastin Getji Iliya Topuriyaga qarshi revansh jangiga rozi bo‘lishi shart deb hisoblaydi;

  • Iliyaning yengil vazndagi yurishi: Merab Topuriyaning yarim yengil vazndan ko‘tarilib, sobiq chempion Charlz Oliveyrani nokaut qilgani va Getji bilan to‘qnashganini yuqori baholadi;

  • «Betmen»ga cheksiz hurmat: Gruziyalik chempion Sarukyanning salohiyati va mahoratini tan olib, unga chempion maqomi yarashishini ta’kidladi;

  • Sarukyanning «UFC 331»dagi g‘alabasi: Arman so‘nggi jangida Maurisio Ruffini 1-raunddayoq uxlatib qo‘yib, kamarga asosiy da’vogar ekanini isbotlagan.

UFC yengil vazn intrigasi: Qahramonlar, titullar va ko‘rsatkichlar taqqosi

Diviziondagi asosiy yulduzlarning joriy holati va o‘zaro bog‘liqlik tahlili:

Jangchi ismi va taxallusi

Vazn toifasi va maqomi

So‘nggi muhim natijasi va janglari

Merab Dvalishvilining unga munosabati

Merab Dvalishvili («The Machine»)

UFC chempioni (bir nechta kamar egasi)

Divizionda mutlaq hukmronlik

Shov-shuvli tashabbuskor: o‘z kamarini berishga tayyor

Arman Sarukyan («Betmen»)

Yengil vazn 1-raqamli da’vogari

UFC 331 turnirida 1-raundda Ruffini nokaut qildi

Dvalishvilining yaqin do‘sti va qattiq hurmat qiladigan jangchisi

Iliya Topuriya («El Matador»)

Ikki vazn sobiq chempioni / yulduz

Oliveyrani nokaut qildi, Getji bilan jang o‘tkazdi

Merabning hamyurti: Getji bilan revanshga munosib deb ko‘rilmoqda

Jastin Getji («The Highlight»)

Top da’vogar va BMF kamari egasi

Topuriya bilan to‘qnashuv ishtirokchisi

Dvalishvili fikricha, Topuriyaga zudlik bilan revansh berishi shart

MMA va matchmeyking ekspertizasi: Nega Merabning bu bayonoti promoushenni larzaga soldi?

Jang san’atlari sharhlovchilari va MMA tahlilchilarining xulosalari:

  • Dana Uayt va UFC qonun-qoidalariga majoziy isyon: Rasman UFC kamarini birovga berib yuborish jangchini rasmiy tituldan mahrum qilmaydi, chunki chempionlik huquqi qog‘ozda va reytinglarda qoladi; biroq Merabning bunday ramziy bayonoti tashkilotning matchmeykerlariga va ayniqsa vaqtni cho‘zayotgan Jastin Getjiga ochiq bosim o‘tkazish hisoblanadi;

  • Sarukyanning psixologik xavfsizligi: Arman Ruffini 1-raundda yo‘q qilganidan keyin vaznda mutlaq yetakchi ekanini ko‘rsatdi; Merabning bu hazili Sarukyan va Topuriya o‘rtasidagi ehtimoliy katta superjang oldidan Armanni ruhiy bosimdan xalos etish va OAV e’tiborini unga qaratish uchun qilingan puxta PR yurishdir;

  • Topuriya va Getji revanshining kommersiyaviy kuchi: Topuriya Oliveyrani nokautga uchratib katta shov-shuv ko‘targan va Getji bilan jangi translyatsiyalar sotuvi (PPV) bo‘yicha rekordlarni yangilagan; Merab ikki gruzin jangchisi sifatida Topuriyaning yana eng katta pullik janglarga (Getji bilan revanshga) qaytishini ochiq qo‘llab-quvvatlamoqda;

  • Yengil vazndagi «taxtlar o‘yini»: Sarukyan, Topuriya va Getji uchburchagi ayni paytda Islom Maxachevdan keyingi davrdagi eng chigal va eng tomoshabop nuqta hisoblanadi; Merabning aralashuvi bu intrigani jahon trendlarining eng yuqorisiga olib chiqdi.

Merab Dvalishvilining birgina intervyusi UFC elitasini junbushga keltirib, kuzgi superjanglar uchun mislsiz qiziqish to‘lqinini paydo qildi.

Sizningcha, agar Arman Sarukyan va Iliya Topuriya to‘qnash kelsa, bu jangda kim g‘alaba qozonadi? Jastin Getji haqiqatan ham Topuriyaga zudlik bilan revansh berishi shartmi? Merab Dvalishvilining chempionlik kamarini Sarukyanga bermoqchi bo‘lganiga qanday qaraysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA olamidagi ushbu olovli xabarni barcha jang ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Merab DvalishviliArman SarukyanIliya TopuriyaUFS 331
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Revanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildiRevanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildi18 sentabr 16:30Arman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiArman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiKecha 06:10«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladi«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladi21 sentabr 19:20Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!21 sentabr 08:27UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!20 sentabr 09:11UFC 331 oldidan dahshatli keskinlik!: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi yuzma-yuz keldiUFC 331 oldidan dahshatli keskinlik!: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi yuzma-yuz keldi19 sentabr 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi