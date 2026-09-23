Sokkeruz jamoasi Braziliyaga qarshi oʻyinlarga tayyorgarlik koʻrmoqda

·22·Sport
Sokkeruz jamoasi Braziliyaga qarshi oʻyinlarga tayyorgarlik koʻrmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Avstraliya milliy terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatidan chiqqanidan buyon ilk bor yigʻilib, besh karra jahon chempioni Braziliyaga qarshi ikkita oʻrtoqlik uchrashuviga tayyorgarlikni boshladi.
  • Bu oʻyinlar yanvar oyida Saudiya Arabistonida boʻlib oʻtadigan Osiyo kubogi oldidan muhim sinov vazifasini oʻtaydi.
  • Jamoa yetakchisi Jekson Irvayn futbolchilardan doimiy oʻsishni talab qilib, yosh iqtidorlarning imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazish muhimligini taʼkidladi.

Avstraliya milliy terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatidan chiqqanidan buyon ilk bor yigʻilib, Braziliyaga qarshi oʻtkaziladigan ikkita oʻrtoqlik uchrashuviga tayyorgarlikni boshladi. Goal.com xabar berishicha, jamoaning tajribali yetakchisi Jekson Irvayn futbolchislardan doimiy oʻsishni talab qilgan boʻlsa, Sporting CP klubi iqtidori Nestori Irankunda yangi avlod vakillarining imkoniyatlariga yuqori baho berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Avstraliyaliklar iyul oyida boʻlib oʻtgan jahon chempionatining 1/8 finalidagi ishtirokidan soʻng ilk bor bir joyga jamlanishdi. Oldinda jamoani jiddiy sinov kutib turibdi: ular Juma kuni Taunsvill shahrida besh karra jahon chempioni Braziliyani qabul qilishadi, kelasi seshanba kuni esa Brisbendagi Suncorp stadionida yana oʻzaro bahs olib borishishadi.

Kelgusi Osiyo kubogiga muhim tayyorgarlik

Mazkur ikki oʻyinli seriya yanvar oyida Saudiya Arabistonida boshlanadigan Osiyo kubogi oldidan muhim tayyorgarlik vazifasini oʻtaydi. Bosh murabbiy va futbolchilar jahon miqyosidagi raqibga qarshi bahslarda yozgi mavsumdagi ijobiy dinamikani davom ettirishni maqsad qilishgan.

Tajribali yarim himoyachi Jekson Irvayn mashgʻulotlar lagerining dastlabki soatlariyoq jamoadoshlarini umumiy talablar darajasini yanada oshirishga chaqirdi. U jahon chempionatidagi kampaniya ajoyib lahzalarga boy boʻlganini, biroq Osiyo kubogida muvaffaqiyat qozonish uchun jamoa tinimsiz rivojlanishi shartligini taʼkidladi.

Yangi iqtidorlar va terma jamoa salohiyati

Irvayn yosh futbolchilarning tarkibga jalb etilgani Avstraliyaning zaxira imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazish uchun ajoyib imkoniyat ekanini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa oldinga yana bir qadam tashlashi kerak.

Oʻz navbatida, qanot hujumchisi Nestori Irankunda ham Avstraliyaning yosh futbolchilar avlodiga ishonchi komilligini bildirdi. Yaqinda Uotforddan Portugaliyaning Sporting CP klubiga transfer qilingan 20 yoshli futbolchi milliy jamoadagi oʻrnini mustahkamlashni maqsad qilgan.

SokkeruzBraziliyaJekson IrvaynNestori IrankundaOsiyo kubogi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Avstraliyani mag‘lub etib, muddatidan oldin pley-offga yo‘llanma oldiAQSH Avstraliyani mag‘lub etib, muddatidan oldin pley-offga yo‘llanma oldi20 iyun 02:11Avstraliya terma jamoasining JCH-2026 uchun yakuniy tarkibi ma’lum bo‘ldiAvstraliya terma jamoasining JCH-2026 uchun yakuniy tarkibi ma’lum bo‘ldi1 iyun 16:44Yaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdiYaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdi30 iyun 05:13Messi oilasi tarixida yangi sahifa: Uning shajarasida Braziliya izi topildiMessi oilasi tarixida yangi sahifa: Uning shajarasida Braziliya izi topildi25 iyul 09:07Argentina finalga chiqish bo‘yicha Braziliyaga yetib oldi: tarixiy tenglik!Argentina finalga chiqish bo‘yicha Braziliyaga yetib oldi: tarixiy tenglik!16 iyul 10:27Holand Norvegiya haqida gapirdi: “Endi o‘zimizni ko‘rsatish vaqti keldi”Holand Norvegiya haqida gapirdi: “Endi o‘zimizni ko‘rsatish vaqti keldi”12 iyul 22:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi