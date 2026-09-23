Sokkeruz jamoasi Braziliyaga qarshi oʻyinlarga tayyorgarlik koʻrmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Avstraliya milliy terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatidan chiqqanidan buyon ilk bor yigʻilib, besh karra jahon chempioni Braziliyaga qarshi ikkita oʻrtoqlik uchrashuviga tayyorgarlikni boshladi.
- Bu oʻyinlar yanvar oyida Saudiya Arabistonida boʻlib oʻtadigan Osiyo kubogi oldidan muhim sinov vazifasini oʻtaydi.
- Jamoa yetakchisi Jekson Irvayn futbolchilardan doimiy oʻsishni talab qilib, yosh iqtidorlarning imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazish muhimligini taʼkidladi.
Avstraliya milliy terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatidan chiqqanidan buyon ilk bor yigʻilib, Braziliyaga qarshi oʻtkaziladigan ikkita oʻrtoqlik uchrashuviga tayyorgarlikni boshladi. Goal.com xabar berishicha, jamoaning tajribali yetakchisi Jekson Irvayn futbolchislardan doimiy oʻsishni talab qilgan boʻlsa, Sporting CP klubi iqtidori Nestori Irankunda yangi avlod vakillarining imkoniyatlariga yuqori baho berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Avstraliyaliklar iyul oyida boʻlib oʻtgan jahon chempionatining 1/8 finalidagi ishtirokidan soʻng ilk bor bir joyga jamlanishdi. Oldinda jamoani jiddiy sinov kutib turibdi: ular Juma kuni Taunsvill shahrida besh karra jahon chempioni Braziliyani qabul qilishadi, kelasi seshanba kuni esa Brisbendagi Suncorp stadionida yana oʻzaro bahs olib borishishadi.
Kelgusi Osiyo kubogiga muhim tayyorgarlikMazkur ikki oʻyinli seriya yanvar oyida Saudiya Arabistonida boshlanadigan Osiyo kubogi oldidan muhim tayyorgarlik vazifasini oʻtaydi. Bosh murabbiy va futbolchilar jahon miqyosidagi raqibga qarshi bahslarda yozgi mavsumdagi ijobiy dinamikani davom ettirishni maqsad qilishgan.
Tajribali yarim himoyachi Jekson Irvayn mashgʻulotlar lagerining dastlabki soatlariyoq jamoadoshlarini umumiy talablar darajasini yanada oshirishga chaqirdi. U jahon chempionatidagi kampaniya ajoyib lahzalarga boy boʻlganini, biroq Osiyo kubogida muvaffaqiyat qozonish uchun jamoa tinimsiz rivojlanishi shartligini taʼkidladi.
Yangi iqtidorlar va terma jamoa salohiyatiIrvayn yosh futbolchilarning tarkibga jalb etilgani Avstraliyaning zaxira imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazish uchun ajoyib imkoniyat ekanini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa oldinga yana bir qadam tashlashi kerak.
Oʻz navbatida, qanot hujumchisi Nestori Irankunda ham Avstraliyaning yosh futbolchilar avlodiga ishonchi komilligini bildirdi. Yaqinda Uotforddan Portugaliyaning Sporting CP klubiga transfer qilingan 20 yoshli futbolchi milliy jamoadagi oʻrnini mustahkamlashni maqsad qilgan.
Izohlar 0
…