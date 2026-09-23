Xiaomi uch барабанли ва sunʼiy intellektga ega kir yuvish mashinasini chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi Mijia Healthy Wash Pro nomli, uchta mustaqil barabanga ega aqlli kir yuvish mashinasini taqdim etdi.
- Ushbu qurilma umumiy sig‘imi 14 kg bo‘lib, turli kiyimlarni bir vaqtning o‘zida, alohida-alohida yuvish imkonini beradi.
- Oddiy modeli 600 AQSh dollari, qurilma esa 745 dollardan sotuvga chiqarilgan.
- Mashina 99 foiz sterilizatsiyani taʼminlovchi gigiyenik funksiyaga ega va sunʼiy intellekt yordamida mato turiga qarab optimal yuvish rejimini tanlaydi.
Maishiy texnika bozorida o‘ziga xos innovatsion yechim taqdim etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi kompaniyasi uchta mustaqil barabanga ega Mijia Healthy Wash Pro aqlli kir yuvish mashinasini ommaga eʼlon qildi. Umumiy sig‘imi 14 kilogrammni tashkil etuvchi mazkur qurilma foydalanuvchilarga turli xildagi kiyimlarni bir vaqtning o‘zida, biroq alohida-alohida tartibda yuvish imkoniyatini taqdim etishi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilma ikkita versiyada sotuvga chiqarilgan bo‘lib, uning oddiy modeli 600 AQSh dollari narxida baholangan. Quritish funksiyasiga ega ilg‘or versiya esa xaridorlarga 745 dollarga tushadi. Ushbu narx segmenti ko‘p funksiyali va murakkab texnologik tuzilishga ega maishiy texnikalar uchun zamonaviy bozorda raqobatbardosh variant sifatida qaralmoqda.
Uchta mustaqil baraban va ixcham o‘lchamlarMijia Healthy Wash Proʼning asosiy konstruktiv o‘ziga xosligi uning uchta alohida barabanidan iboratligidadir. Asosiy bo‘lim 11 kg kir yuvishga mo‘ljallangan bo‘lsa, yana ikkita kichik barabanning har biri 1,5 kg sig‘imga ega. Bunday yondashuv asosiy yuklamani aralashtirmasdan, bolalar kiyimlari, ichki kiyimlar yoki alohida parvarish talab qiladigan boshqa buyumlarni bir vaqtning o‘zida tozalash imkonini beradi.
Har bir baraban o‘zining alohida suv taʼminoti tizimiga ega bo‘lib, bir-biridan qatʼi nazar mutlaqo mustaqil ishlay oladi. Qizig‘i shundaki, umumiy sig‘imi 14 kg bo‘lishiga qaramay, qurilmaning gabaritlari standart 10 kilogrammli Mijia frontal mashinalariga mos keladi. Korpus o‘lchami 598×597×850 mm ni tashkil etib, uni mebel ichiga moslab o‘rnatish imkoniyati ham nazarda tutilgan. Shuningdek, kichik barabinlarning diametri 230 mm gacha kengaytirilgan.
Quritish, gigiyena va sunʼiy intellekt imkoniyatlariQuritish funksiyasiga ega modifikatsiya bir yo‘la 9 kg gacha kirni quritish quvvatiga ega — shundan 7 kg asosiy barabanda va qolgan 1 kg dan kichik bo‘limlarda bajariladi. Barcha barabanlarda siqish tezligi daqiqasiga 1400 martagacha aylanishni tashkil qiladi. Qurilma barcha uchala bo‘limda bir xilda yuqori samaradorlik bilan ishlaydi.
Gigiyenik ishlov berish masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Maxsus funksiya qo‘shimcha kimyoviy dezinfeksiyalovchi vositalarsiz, sovuq suv yordamida 99 foiz sterilizatsiya samaradorligini taʼminlaydi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, mazkur antibakterial taʼsir 10 kungacha davom etishi mumkin.
Texnologik yangilik sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan ham xoli emas. Mijia Lingyun funksiyasi Xiaomi kompaniyasining shaxsiy algoritmlari va MiMo modeliga tayanadi. Foydalanuvchidan faqat mato turi, kiyim rangi va dog‘ xususiyatini tavsiflab berish talab etiladi, shundan so‘ng aqlli tizim eng maqbul yuvish va parvarishlash parametrlarini o‘zi tanlab beradi.
Izohlar 0
…