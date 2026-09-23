Xiaomi uch барабанли ва sunʼiy intellektga ega kir yuvish mashinasini chiqardi

·29·Texno
Xiaomi uch барабанли ва sunʼiy intellektga ega kir yuvish mashinasini chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi Mijia Healthy Wash Pro nomli, uchta mustaqil barabanga ega aqlli kir yuvish mashinasini taqdim etdi.
  • Ushbu qurilma umumiy sig‘imi 14 kg bo‘lib, turli kiyimlarni bir vaqtning o‘zida, alohida-alohida yuvish imkonini beradi.
  • Oddiy modeli 600 AQSh dollari, qurilma esa 745 dollardan sotuvga chiqarilgan.
  • Mashina 99 foiz sterilizatsiyani taʼminlovchi gigiyenik funksiyaga ega va sunʼiy intellekt yordamida mato turiga qarab optimal yuvish rejimini tanlaydi.

Maishiy texnika bozorida o‘ziga xos innovatsion yechim taqdim etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi kompaniyasi uchta mustaqil barabanga ega Mijia Healthy Wash Pro aqlli kir yuvish mashinasini ommaga eʼlon qildi. Umumiy sig‘imi 14 kilogrammni tashkil etuvchi mazkur qurilma foydalanuvchilarga turli xildagi kiyimlarni bir vaqtning o‘zida, biroq alohida-alohida tartibda yuvish imkoniyatini taqdim etishi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilma ikkita versiyada sotuvga chiqarilgan bo‘lib, uning oddiy modeli 600 AQSh dollari narxida baholangan. Quritish funksiyasiga ega ilg‘or versiya esa xaridorlarga 745 dollarga tushadi. Ushbu narx segmenti ko‘p funksiyali va murakkab texnologik tuzilishga ega maishiy texnikalar uchun zamonaviy bozorda raqobatbardosh variant sifatida qaralmoqda.

Uchta mustaqil baraban va ixcham o‘lchamlar

Mijia Healthy Wash Proʼning asosiy konstruktiv o‘ziga xosligi uning uchta alohida barabanidan iboratligidadir. Asosiy bo‘lim 11 kg kir yuvishga mo‘ljallangan bo‘lsa, yana ikkita kichik barabanning har biri 1,5 kg sig‘imga ega. Bunday yondashuv asosiy yuklamani aralashtirmasdan, bolalar kiyimlari, ichki kiyimlar yoki alohida parvarish talab qiladigan boshqa buyumlarni bir vaqtning o‘zida tozalash imkonini beradi.

Har bir baraban o‘zining alohida suv taʼminoti tizimiga ega bo‘lib, bir-biridan qatʼi nazar mutlaqo mustaqil ishlay oladi. Qizig‘i shundaki, umumiy sig‘imi 14 kg bo‘lishiga qaramay, qurilmaning gabaritlari standart 10 kilogrammli Mijia frontal mashinalariga mos keladi. Korpus o‘lchami 598×597×850 mm ni tashkil etib, uni mebel ichiga moslab o‘rnatish imkoniyati ham nazarda tutilgan. Shuningdek, kichik barabinlarning diametri 230 mm gacha kengaytirilgan.

Quritish, gigiyena va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Quritish funksiyasiga ega modifikatsiya bir yo‘la 9 kg gacha kirni quritish quvvatiga ega — shundan 7 kg asosiy barabanda va qolgan 1 kg dan kichik bo‘limlarda bajariladi. Barcha barabanlarda siqish tezligi daqiqasiga 1400 martagacha aylanishni tashkil qiladi. Qurilma barcha uchala bo‘limda bir xilda yuqori samaradorlik bilan ishlaydi.

Gigiyenik ishlov berish masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Maxsus funksiya qo‘shimcha kimyoviy dezinfeksiyalovchi vositalarsiz, sovuq suv yordamida 99 foiz sterilizatsiya samaradorligini taʼminlaydi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, mazkur antibakterial taʼsir 10 kungacha davom etishi mumkin.

Texnologik yangilik sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan ham xoli emas. Mijia Lingyun funksiyasi Xiaomi kompaniyasining shaxsiy algoritmlari va MiMo modeliga tayanadi. Foydalanuvchidan faqat mato turi, kiyim rangi va dog‘ xususiyatini tavsiflab berish talab etiladi, shundan so‘ng aqlli tizim eng maqbul yuvish va parvarishlash parametrlarini o‘zi tanlab beradi.

XiaomiMijia Healthy Wash ProAqlli texnologiyaSunʼiy intellektMaishiy texnika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi sunʼiy intellekt va rekord darajdagi kuchga ega yangi oshxona ventilyatsiyasini taqdim etdiXiaomi sunʼiy intellekt va rekord darajdagi kuchga ega yangi oshxona ventilyatsiyasini taqdim etdiKecha 21:25Xiaomi kompaniyasi sunʼiy intellektga ega ilk gaz pechini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi sunʼiy intellektga ega ilk gaz pechini taqdim etdiKecha 15:51Xiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdiXiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdi21 sentabr 21:56Xiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardiXiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardi21 sentabr 21:23Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdi20 sentabr 19:25Xiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdi18 sentabr 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi