Ashraf Hakimi zo‘rlash ayblovi bo‘yicha sud qilinadi

·61·Sport
Ashraf Hakimi zo‘rlash ayblovi bo‘yicha sud qilinadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya Kassatsiya sudi Ashraf Hakimining zo‘rlash ayblovi bo‘yicha sudga yuborilishiga qarshi bergan shikoyatini qanoatlantirmadi, shu tariqa uning ishi O-de-Sen departamenti jinoyat ishlari bo‘yicha sudida ko‘rib chiqiladi.
  • Ish 2023 yil 25 fevralida sodir bo‘lgan voqea bilan bog‘liq bo‘lib, unda yosh ayol futbolchini zo‘rlashda ayblagan, ammo Hakimi barcha ayblovlarni rad etib kelmoqda.

Fransiya Kassatsiya sudi «Pari Sen-Jermen» va Marokash terma jamoasi himoyachisi Ashraf Hakimining zo‘rlash ayblovi bo‘yicha sudga yuborilishiga qarshi bergan so‘nggi shikoyatini qanoatlantirmadi. Shu tariqa futbolchining ishi O-de-Sen departamenti jinoyat ishlari bo‘yicha sudida ko‘rib chiqiladi.

Kassatsiya sudi 2026 yil 23 sentyabr kuni Hakimining shikoyatini qabul qilish uchun yetarli asoslar yo‘q, degan xulosaga kelgan. Mazkur sud ishning mohiyati bo‘yicha Hakimining aybdor yoki aybsizligini belgilamaydi, balki quyi sudlar qarorlarining qonuniyligi va protsessual jihatlarini ko‘rib chiqadi.

Ish 2023 yil 25 fevralida sodir bo‘lgan voqea bilan bog‘liq. Parij yaqinidagi Bulon-Biyankur shahrida Hakimining uyiga borgan yosh ayol futbolchini zo‘rlashda ayblagan. Hakimi esa tergov boshidan beri barcha ayblovlarni rad etib kelmoqda.

2026 yil 24 fevral kuni ishni tergov qilgan sudya Hakimini sudga yuborish uchun yetarli asoslar mavjud, degan xulosaga kelgan. Futbolchi mazkur qarorga nisbatan apellyatsiya bergan, ammo 19 iyun kuni Versal apellyatsiya sudi quyi sud qarorini o‘z kuchida qoldirgan. Shundan so‘ng Hakimi Fransiyaning eng yuqori sud instansiyasi bo‘lgan Kassatsiya sudiga murojaat qilgan.

Jabrlanuvchi tomon advokati Bertran Perening so‘zlariga ko‘ra, Kassatsiya sudi Hakimining shikoyatini qabul qilish uchun jiddiy asoslar mavjud emas, degan qarorga kelgan. Jabrlanuvchining yana bir advokati Reychel-Flor Pardo esa uch yarim yildan beri davom etayotgan sud jarayonidan so‘ng mijozining adolat qaror topishi uchun kurashishda davom etishini bildirgan.

Hakimining advokati Fanni Kolin esa futbolchi ayblovlarni qat’iyan rad etayotganini va Kassatsiya sudi ishning mohiyatini ko‘rib chiqmaganini ta’kidlagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, himoya tomonining dalillari bo‘ladigan sud jarayonida taqdim etiladi.

Sud jarayonining aniq sanasi hozircha belgilanmagan. Hakimning aybdor yoki aybsizligi bo‘ladigan sudda aniqlanadi.

Ma’lumot uchun, Ashraf Hakimi 2021 yildan buyon «Pari Sen-Jermen» safida to‘p tepmoqda.

Ashraf HakimiPari Sen-JermenFransiya Kassatsiya sudiVersal apellyatsiya sudi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)25 iyun 08:46Achraf Hakimi: Luis Enrique PSJda oilaviy muhitni shakllantirdiAchraf Hakimi: Luis Enrique PSJda oilaviy muhitni shakllantirdi21 may 00:13Fransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdiFransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdi17 avgust 08:50Harri Keyn Yevropa mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiHarri Keyn Yevropa mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildi23 may 09:35Marokash Jahon chempionati uchun yakuniy tarkibini e’lon qildiMarokash Jahon chempionati uchun yakuniy tarkibini e’lon qildi27 may 04:49Arsenal bilan final oldidan PSJda jiddiy yoʻqotishlar: Dembele va Hakimi xavf ostidaArsenal bilan final oldidan PSJda jiddiy yoʻqotishlar: Dembele va Hakimi xavf ostida25 may 22:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?