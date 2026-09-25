Polshada yuk mashinasi haydovchisining oyog‘i rulga qisilib qoldi
Polshada yuk mashinasi haydovchisi bilan bog‘liq noodatiy holat videoga tushib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bu haqda Mevzu Rize xabar bedi.
Ma’lum bo‘lishicha, haydovchi dam olish vaqtida yuk mashinasi kabinasida bo‘lgan. Shu payt uning oyog‘i qandaydir tarzda rul chambaragi orasiga qisilib qolgan. Haydovchi oyog‘ini chiqarish uchun bir necha bor uringani videoda aks etgan.
Ayrim xabarlarga ko‘ra, voqea temiryo‘l kesishmasida sodir bo‘lgan. Biroq hodisaning aniq joyi va haydovchining oyog‘i qanday qilib rulga qisilib qolgani haqida batafsil ma’lumot berilmagan.
Hodisa tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilarning qiziqishiga sabab bo‘ldi.
Izohlar 0
…